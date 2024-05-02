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    09:48, 02 Май 2024 | GMT +6

    Повышение уровня воды продолжается в реках Атырауской области

    Продолжается повышение уровня воды в реках Атырауской области
    Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    Оперативный штаб по ЧС Атырауской области выпустил актуальную сводку об уровне воды в реках Кигач, Шароновка и Жайык (Урал), передает агентство Kazinform.

    По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области по состоянию на 8 часов 2 мая 2024 года, по р. Жайык Атырауской области за счет поступления воды с территории ЗКО за прошедшие сутки уровень изменился:

    • на гидропосту р. Урал – п. Индербор уровень на отметке 750 см, подъем уровня на +32 см, общий подъем с начала паводка составляет 527 см;
    • р. Урал – п. Махамбет уровень на отметке 795 см, подъем уровня за сутки на +16 см, общий подъем с начала паводка составляет 478 см;
    • на гидропосту р. Урал – г. Атырау уровень на отметке 459 см, подъем уровня за сутки +8 см, общий подъем с начала паводка составляет 268см.

    Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

    На 2 мая с Ириклинского водохранилища сброс составляет 141 м³/с.

    На протоке Кигач и Шароновка бассейна реки Волга наблюдается повышение уровня воды, подъем уровня обусловлен увеличением попусков в период половодья с Волгоградского водохранилища:

    • на гидропосту р. Кигач – с. Шортанбай уровень воды на отметке 359 см, подъем за сутки +5 см, общий подъем с начала паводка составляет 230 см;
    • по гидропосту р. Кигач – с. Котяевка уровень воды на отметке 224 см, подъем за сутки +5 см, общий подъем с начала паводка составляет 214 см;
    • гидропост р. Шароновка – с. Ганюшкино уровень воды на отметке 216 см, подъем за сутки +3 см; общий подъем с начала паводка составляет 119 см.

    Ожидается дальнейшее повышение уровня воды на протоках Кигач и Шароновка.

    Режим половодья на протоке Кигач обусловлен сбросами воды с Волгоградского водохранилища.

    На 2 мая сбросы с Волжского ГЭС составляет 17 760 м³/с.

    Теги:
    Река Есиль Атырауская область Ириклинское водохранилище Спуск воды Регионы Казахстана Река Жайык Паводки в Казахстане
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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