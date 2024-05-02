Повышение уровня воды продолжается в реках Атырауской области

Оперативный штаб по ЧС Атырауской области выпустил актуальную сводку об уровне воды в реках Кигач, Шароновка и Жайык (Урал), передает агентство Kazinform.

По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области по состоянию на 8 часов 2 мая 2024 года, по р. Жайык Атырауской области за счет поступления воды с территории ЗКО за прошедшие сутки уровень изменился:

на гидропосту р. Урал – п. Индербор уровень на отметке 750 см, подъем уровня на +32 см, общий подъем с начала паводка составляет 527 см;

р. Урал – п. Махамбет уровень на отметке 795 см, подъем уровня за сутки на +16 см, общий подъем с начала паводка составляет 478 см;

на гидропосту р. Урал – г. Атырау уровень на отметке 459 см, подъем уровня за сутки +8 см, общий подъем с начала паводка составляет 268см.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

На 2 мая с Ириклинского водохранилища сброс составляет 141 м³/с.

На протоке Кигач и Шароновка бассейна реки Волга наблюдается повышение уровня воды, подъем уровня обусловлен увеличением попусков в период половодья с Волгоградского водохранилища:

на гидропосту р. Кигач – с. Шортанбай уровень воды на отметке 359 см, подъем за сутки +5 см, общий подъем с начала паводка составляет 230 см;

по гидропосту р. Кигач – с. Котяевка уровень воды на отметке 224 см, подъем за сутки +5 см, общий подъем с начала паводка составляет 214 см;

гидропост р. Шароновка – с. Ганюшкино уровень воды на отметке 216 см, подъем за сутки +3 см; общий подъем с начала паводка составляет 119 см.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды на протоках Кигач и Шароновка.

Режим половодья на протоке Кигач обусловлен сбросами воды с Волгоградского водохранилища.

На 2 мая сбросы с Волжского ГЭС составляет 17 760 м³/с.