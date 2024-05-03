Уровень воды в реке Жайык упал на 37 см от опасной отметки в ЗКО
Уровень воды в реке Жайык (Урал) упал на 37 см от опасной отметки. Об этом сообщил официальный представитель ДЧС ЗКО Нуржан Тулеуш,
— В настоящее время общая ситуация в ЗКО стабилизируется. Ведь на этой неделе уровень воды в реке Жайык снизился. За последние сутки также зафиксировано снижение до 7-8 см. Текущий уровень 8 метров 13 см. Известно, что опасный уровень — 8 метров 50 см. Поэтому можно сказать, что опасности населенным пунктам региона нет, — заявил он на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
По его словам, дорожное сообщение на сегодня отсутствует с двумя населенными пунктами. Размыто 12 дорог. Эта ситуация находится под контролем.
— За период паводка было эвакуировано 14 078 человек, из них 5 813 детей до 18 лет. В 12 эвакуационных пунктах по всему региону остаются 2 329 человек. 1 011 из них — дети. 7 390 человек поселились у своих родственников. Из пунктов эвакуации в свои дома возвращены 4 359 человек, — сообщил Нуржан Тулеуш.