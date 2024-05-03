Уровень воды в реке Жайык упал на 37 см от опасной отметки в ЗКО

Уровень воды в реке Жайык (Урал) упал на 37 см от опасной отметки. Об этом сообщил официальный представитель ДЧС ЗКО Нуржан Тулеуш,

— В настоящее время общая ситуация в ЗКО стабилизируется. Ведь на этой неделе уровень воды в реке Жайык снизился. За последние сутки также зафиксировано снижение до 7-8 см. Текущий уровень 8 метров 13 см. Известно, что опасный уровень — 8 метров 50 см. Поэтому можно сказать, что опасности населенным пунктам региона нет, — заявил он на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, дорожное сообщение на сегодня отсутствует с двумя населенными пунктами. Размыто 12 дорог. Эта ситуация находится под контролем.