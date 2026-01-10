Как в ВКО выращивают будущий лес

В Казахстане продолжается реализация президентского поручения по посадке 2 млрд деревьев. По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в 2021–2025 годах по стране уже высажено 1,5 млрд деревьев.

В следующем году планируется высадить более 208 млн саженцев. А в Восточном Казахстане в ближайшие два года намерены высадить 76 млн сеянцев хвойных и лиственных пород.

Но чтобы эти цифры стали реальностью, сначала должны появиться семена. А затем — годы терпения, тяжелого труда и ответственности.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Не просто саженцы — три года жизни

В этом питомнике, расположенном в лесхозе в пригороде Усть-Каменогорска, нет привычных рядов подросших деревьев. Только заснеженные поля и маленькие зеленые ростки, которые легко не заметить, если не знать, куда смотреть.

Основная площадь питомника отдана под сибирскую ель — одну из самых медленно растущих пород. В среднем она прибавляет около пяти сантиметров в год. Чтобы вырастить сеянец высотой всего 10–15 сантиметров и подготовить его к высадке в лес, требуется не меньше трёх лет постоянного ухода.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

И самый сложный сезон — летний, с ежедневным поливом, борьбой с сорняками и контролем за почвой. Зимой — тишина и снег, под которым ростки переживают холодный сезон.

— Посмотрите, вот они под снегом. Маленькие, пушистые, зелёные. Сейчас они спят — зима все-таки. Под снегом им тепло и спокойно, они сохраняются. Весной, как только солнце пойдет, обязательно проснутся и снова начнут расти. И так каждый год. Вроде бы одно и то же, но все равно каждый раз смотришь и радуешься, потому что понимаешь — они живые, они держатся. Значит, все, что делаем, не зря, — говорит мастер леса Асет Камзин.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Он аккуратно разгребает снег руками и на несколько секунд задерживается у каждого ростка — словно проверяет, как тот зимует. Эти сеянцы проведут в питомнике еще не один сезон, прежде чем отправятся на свободные участки государственного лесного фонда.

Лесник — профессия без случайных людей

Асет Камзин — потомственный лесник. В этой сфере трудятся уже 3 поколения его семьи. И он не скрывает — для него это не просто работа, а продолжение фамильной истории.

— У меня отец и дед были лесниками, и я стал лесником. Я вырос в этом. Сына своего тоже хочу в эту сферу отдать. Не потому что другого пути нет, а потому что считаю — это настоящая, честная работа. Здесь все видно сразу. Либо ты лес бережешь, либо нет, — делится Асет Камзин.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Работа лесника не ограничивается питомником. У каждого под присмотром — тысячи гектаров. Их обходят в любую погоду — в мороз, дождь, жару. Следят за пожароопасной обстановкой, за состоянием леса, охраняют от незаконных вырубок.

— Здесь случайных людей нет. В основном все из села, выросли рядом с лесом. Мы с детства понимаем, что лес — это не просто деревья. Это живой организм. Если сегодня не уберег, завтра его может уже не быть. И очень важно готовить новую «зеленую смену» — саженцы, — подчеркивает Асет.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Семена, которые нельзя упустить

Но прежде, чем появится сеянец, нужно добыть семена. Осень для лесников — самый напряженный период, когда ошибка стоит целого года, рассказывает Мурат Мусаканов. Он работает в этой сфере больше десяти лет.

До этого трудился в Катон-Карагае, в национальном парке, затем переехал в Усть-Каменогорск. Но и здесь не смог без любимого дела — устроился в лесхоз. Знает каждый этап, как выращивают деревья.

— Шишки сибирской ели нужно собирать строго с конца октября по ноябрь. Если позже — семян внутри уже не будет. Поэтому берём только те, что ещё стоят на деревьях. Те, что на земле, уже пустые, от них толку нет, — объясняет Мурат Мусаканов.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Часто приходится забираться на деревья, собирать шишки под пронизывающим ветром, в холод. Но выбора порой просто нет. Погода может поменяться за один день — и весь план сорвется.

— Если в этот период не успел, все — год потерян. Семена ведь не бывают круглый год. Тут нельзя отложить на «потом». Потом уже не будет, — добавляет лесник.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Работа, где нет права на ошибку

После сбора шишек начинается самый тонкий этап — извлечение и сохранение семян. Они надёжно спрятаны под множеством слоев — природой так устроено, чтобы обеспечить максимальную защиту.

Поэтому их прогревают в специальной печи, чтобы шишка раскрылась и отдала семена. Лесники называют этот процесс «выстреливанием шишек».

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— Потом уже сушим извлеченные семена. Здесь важно чувство меры. Пересушишь — всхожесть потеряется. Недосушишь — семена испортятся. Мы всё делаем в естественных условиях, без спешки. Это работа, где любая мелочь может перечеркнуть месяцы труда, — говорит лесник Ерлан Камалиев.

Семена хранят в бумажных мешках. И их обязательно подвешивают — иначе грызуны могут уничтожить весь урожай.

— Если не подвесить, они обязательно доберутся. А каждый мешок — это целый сезон работы. В них примерно по 6 килограммов семян. За ними стоят недели ожидания, месяцы труда по сбору и сушке, — отмечает лесник.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Лес — разный, подход — индивидуальный

В Восточном Казахстане выращивают не только хвойные породы. Лесники работают с березой, лиственницей, заготавливают черенки тополя. Для городского озеленения используют и более капризные виды.

— Татарский клен, например, не везде растет. С ним сложнее работать, но он очень красивый. Осенью листья красные, форма другая. Для парков и города он подходит идеально, — рассказывает Ерлан Камалиев.

Каждая порода требует своего подхода, сроков и условий. Универсальных решений здесь не бывает.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Самый тяжелый момент

Труд у лесников тяжёлый. Но самое болезненное для них — вовсе не физическая нагрузка, или испытание погодой, а то, что они видят уже в городе.

— После Нового года идешь по Усть-Каменогорску и видишь — елки в мусорках. И сердце сжимается. Ты знаешь, сколько лет она росла, сколько труда в нее вложено. Это же живое дерево. Поэтому хочется попросить всех — не губите лес. Это наше богатство, то, что мы должны передать детям и внукам, — просит жителей Асет Камзин.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Для кого-то елка — несколько праздничных вечеров. Для лесников — годы ухода, сантиметры роста, забота и охрана от пожаров и браконьеров. И с этих маленьких ростков в питомнике и начинается будущий лес Восточного Казахстана.

Ранее сообщалось, что в начале 2026 года в пяти регионах страны будет построено шесть питомников по выращиванию саженцев.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform