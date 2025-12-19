Шесть новых лесных питомников появятся в Казахстане

Поручение Главы государства по высадке 15 млн деревьев в населенных пунктах выполнено в полном объёме.

— Мы и дальше будем продолжать эту работу совместно с акиматами областей. При этом приоритет будет отдан озеленению районных центров и сельских населённых пунктов, а также созданию зелёных поясов вокруг крупных населённых пунктов, — отметил он.

По словам Ерлана Нысанбаева, продолжается реализация поручения Президента по высадке 2 млрд саженцев. В целом за период 2021–2025 годов было высажено 1,5 млрд саженцев. В следующем году планируется высадить более 208 млн саженцев.

— Акиматы областей принимают меры по реконструкции действующих питомников и строительству новых. Кроме того, в начале 2026 года в пяти регионах страны планируется строительство шести питомников, каждый из которых будет выращивать по 6 млн саженцев с закрытой корневой системой в год, — сказал министр.

Ранее в Актобе подрядчики высадили тысячи саженцев, однако не пробурили необходимые скважины для полива. Теперь виновных ждет суд.