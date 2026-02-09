Как в Акмолинской области готовятся к паводковому периоду

Согласно прогнозу Казгидромет, на территории Акмолинской области паводок ожидается в третьей декаде марта — первой декаде апреля. В целом по области высота снежного покрова на 32% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет, а запас воды в снеге ниже на 42%.

— Ледяная корка в текущем году отсутствует в паводкоопасных районах, таких как Аршалынский, Астраханский, Буландынский, Есильский, Жаксынский и Целиноградский. В целом, прогноз половодья на реках на 2026 год оценивается как менее напряженный, чем в 2025 году, — отметили синоптики.

По данным Казгидромета, ожидается значительное снижение притока воды в крупные водохранилища — Астанинское, Чаглинское и Селетинское, что приведет к уменьшению нагрузки на реки.

Тем не менее, как озвучили в акимате Акмолинской области, подготовка к паводковому периоду в регионе ведется по наихудшему сценарию.

— Противопаводковые мероприятия охватили 163 населенных пункта и 32 участка автомобильных дорог. Расширено и обустроено 48 километров каналов и арыков, укреплено и возведено 40 километров защитных валов и обвалований, установлено 325 водопропускных труб, восстановлено три поселковых моста, — поделился руководитель управления правления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне Акмолинской области Марат Оспанов.

Такие меры, по его словам, должны обеспечить безопасный пропуск талых вод.

Также завершено строительство автомобильного моста на 19-м км автомобильной дороги «Атбасар — Сочинское». Этот участок ежегодно подвергался подтоплению. Теперь будет решена многолетняя проблема отсутствия транспортного сообщения в весенний период для двух тысяч жителей четырех населенных пунктов Атбасарского района.

Завершены также очистка и дноуглубление рек Калкутан, Нура, Есиль, Чаглинка и Жабай протяженностью 56 км. Восстановлены и укреплены 17 гидротехнических сооружений.

— Весной это позволит безопасно пропустить более 100 миллионов кубометров талых вод и обеспечит защиту 70 населенных пунктов с населением порядка 64 тысяч человек, а также обеспечит защиту 40 населенных пунктов от ежегодных переливов и нарушений транспортного сообщения, — добавил Марат Оспанов.

Как добавили в акимате области, в текущем году в регионе объем средств на вывоз снега увеличен в 2,3 раза по сравнению с прошлым зимним периодом. А на взрывные работы на руслах рек — в 1,7 раз больше. Помимо этого, ведется подготовка инженерной и водооткачивающей техники, заготовка инертных материалов, мешкотары и ГСМ, а также постоянный мониторинг метео- и гидроданных совместно с филиалом Казгидромета.

Напомним, Канат Бозумбаев поручил завершить подготовку регионов к паводкам до 1 марта. Как стало известно, в середине марта ожидают начало паводкового периода в Павлодарской области.