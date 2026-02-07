В середине марта ожидают начало паводкового периода в Павлодарской области

В ДЧС сообщили, годом ранее Павлодарская область была в зоне низкого риска подтопления. Сейчас же оказалась в списке средних. Причинами тому стали промерзание грунта и большое количество осадков. В первом случае опасения вызывают районы Щербактинский и Успенский. В селе Лозовое зафиксировано промерзание до 140 сантиметров.

Наибольшее количество осадков выпало в северной части области: Железинский, Успенский районы, Теренколь.

— По данным «Казгидромет» и ежегодного анализа ситуации, март у нас в этом году будет на 1 градус теплее. Мы посовещались и пришли к выводу, что, возможно, начало паводкового периода в нашей области наступит ориентировочно 14–15 марта, — сообщил Шакир Ахметов, начальник управления ДЧС Павлодарской области.

Фото: ДЧС Павлодарской области

На сегодняшний день противопаводковые мероприятия выполнены в полном объеме. В частности, укреплено и построено 153 километра защитных дамб, выполнена установка и ремонт 36 водопропускных сооружений. Завершены масштабные проекты по реконструкции гидромелиоративных систем Баянаульского района, обеспечивающие регулирующий объем воды 23 млн кубических метров. Реализация данных мероприятий позволит значительно снизить риски подтопления 17 населенных пунктов.

— Дополнительно, в селе Рождественка возведена защитная насыпь протяженностью 3,5 километра, что существенно повысило уровень инженерной защиты населенного пункта. Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации сформирована группировка сил и средств по ликвидации последствий паводка, в которую вошли: 1871 человек личного состава, 769 единиц техники, 21 плавательное средство, 357 мотопомп. Подготовлено 47 тысяч мешков мешкотары, 1347 тонн инертного материала, 155 тонн горюче-смазочных материалов, — отметили в ДЧС области.

Напомним, Канат Бозумбаев поручил завершить подготовку к паводковому периоду до 1 марта.