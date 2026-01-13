Как Туркестанская область готовится к поливному сезону

Общая площадь орошаемых земель в Туркестанской области составляет 575 тысяч гектаров. Еще год назад лимит поливной воды был утвержден на уровне 4,6 млрд кубометров, однако прогнозируемое маловодье заставило власти пересмотреть планы. В итоге лимит сократили до 3,8 млрд кубометров.

Проблему усугубляет тот факт, что 63 процента водных ресурсов области формируются за счет трансграничных рек, поступающих из соседних государств. Из-за глобального потепления и изменения гидрологического режима объемы воды из этих источников снижаются из года в год.

Это уже отражается на реальных показателях. В 2025 году при утвержденном лимите 3,2 млрд кубометров аграрии фактически получили лишь 2,8 млрд кубометров, то есть 88 процентов от запланированного объема.

Фото: управление сельского хозяйства Туркестанской области

Сегодня в Туркестанской области действуют 42 водохранилища общей вместимостью 8,8 млрд кубометров. Однако их текущая наполненность составляет всего 47 процентов — около 4 млрд кубометров воды. Основная нагрузка ложится на крупные объекты: в Шардаринском водохранилище накоплено 3,3 млрд кубометров, в Коксарайском контррегуляторе — 567 млн, в Богенском водохранилище — 169 млн кубометров.

На этом фоне в регионе продолжают строить новые водохозяйственные объекты.

— В Байдибекском районе готовность водохранилища «Байдибек ата» составляет 75 процентов, его планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Это позволит дополнительно ввести в оборот 9,7 тысячи гектаров орошаемых земель. Также в этом году завершится строительство водохранилища «Каракуыс» в Толебийском районе, которое обеспечит водой 350 гектаров, — сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Файзулла Байдуллаев.

Параллельно ставятся жесткие задачи на ближайшие месяцы. До начала вегетационного сезона необходимо максимально наполнить водохранилища, завершить очистку арыков и каналов, а также провести ремонт дренажных систем. Акиматам районов и городов поручено совместно с аграриями заключить договоры на подачу поливной воды строго в соответствии со структурой посевов.

Отдельный акцент делается на модернизацию изношенной водной инфраструктуры. В этом году за счет средств Исламского банка развития планируется реализация 25 проектов на общую сумму более 136 млрд тенге. В том числе 296 километров каналов облицуют бетоном, что должно улучшить водообеспечение 63 тысяч гектаров сельхозземель.

Фото: управление сельского хозяйства Туркестанской области

Аграрии рассчитывают и на новые водохранилища. В Ордабасинском и Сауранском районах запланировано строительство объектов «Боралдай» и «Икан су». По расчетам, они позволят дополнительно направлять 120 млн кубометров воды в Богенское водохранилище и снизить остроту дефицита воды в окрестностях Туркестана.

— Параллельно в регионе реализуется долгосрочный план по внедрению водосберегающих технологий. До 2030 года ежегодно такие технологии планируется внедрять на 50 тысячах гектаров, что позволит экономить 622,8 млн кубометров воды в год, — отметили в ведомстве.

В 2026 году такие технологии намерены внедрить на 24 тысячах гектаров в Мактааральском, Шардаринском и Жетысайском районах.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области пересмотрены лимиты посева влагоемких культур. В частности, площадь посева риса в предстоящий вегетационный период не должна превышать 3,5 тысячи гектаров.

Также стало известно, что в Казахстане поставщиков поливной воды оштрафовали почти на 18 млн тенге за неисполнение утвержденной тарифной сметы, инвестиционной программы и непредоставление отчетности.