Как Ташкент готовится к визиту Президента Касым-Жомарта Токаева

От международного аэропорта имени Ислама Каримова до центра города — вдоль улиц Алишера Навои, Абдуллы Кадыри, Карасарай, а также на Малой кольцевой дороге — установлены государственные флаги Республики Казахстан.

Фото: Алихан Аскар/Kazinform

В указанных районах усилены меры безопасности. На главных магистралях Ташкента, по которым проследует кортеж Президента Касым-Жомарта Токаева, дежурят военнослужащие Национальной гвардии и инспекторы дорожного движения.

Узбекская сторона придает особое значение визиту высокого уровня и проводит активную подготовку к его встрече. В последние дни привычно спокойная жизнь столицы заметно оживилась.

Особое внимание уделяется работе коммунальных служб. На протяжении нескольких дней специалисты занимаются благоустройством: высаживают деревья и цветы, приводят в порядок улицы, обновляют городские пространства.

Согласно программе визита, самолет № 1 с Главой государства на борту прибудет в Ташкент во второй половине дня. 15 ноября Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев проведут переговоры сначала в узком составе, затем — в расширенном формате. В ходе переговоров стороны обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, развития транспортной и логистической инфраструктуры, взаимодействия в энергетической и водной сферах, а также в культурно-гуманитарной области. По итогам встреч президенты определят приоритетные направления дальнейшего развития двустороннего партнерства.

16 ноября в Конгресс-центре Ташкента состоится VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. В ее работе примут участие президенты стран региона. Ожидается, что мероприятие станет важным этапом в укреплении взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога между государствами Центральноазиатского региона.

Ранее политолог Ермек Токтаров выразил мнение, что личное доверие Токаева и Мирзиёева создало устойчивый каркас двусторонних отношений.