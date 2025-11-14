РУ
    11:16, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Как Ташкент готовится к визиту Президента Касым-Жомарта Токаева

    По приглашению Президента Республики Узбекистан сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибудет в Ташкент с государственным визитом, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Алихан Аскар/Kazinform

    От международного аэропорта имени Ислама Каримова до центра города — вдоль улиц Алишера Навои, Абдуллы Кадыри, Карасарай, а также на Малой кольцевой дороге — установлены государственные флаги Республики Казахстан. 

    Фото: Алихан Аскар/Kazinform
    Фото: Алихан Аскар/Kazinform
    Фото: Алихан Аскар/Kazinform
    Фото: Алихан Аскар/Kazinform

    В указанных районах усилены меры безопасности. На главных магистралях Ташкента, по которым проследует кортеж Президента Касым-Жомарта Токаева, дежурят военнослужащие Национальной гвардии и инспекторы дорожного движения.

    Фото: Алихан Аскар/Kazinform
    Фото: Алихан Аскар/Kazinform
    Фото: Алихан Аскар/Kazinform

    Узбекская сторона придает особое значение визиту высокого уровня и проводит активную подготовку к его встрече. В последние дни привычно спокойная жизнь столицы заметно оживилась.

    Фото: Алихан Аскар/Kazinform

    Особое внимание уделяется работе коммунальных служб. На протяжении нескольких дней специалисты занимаются благоустройством: высаживают деревья и цветы, приводят в порядок улицы, обновляют городские пространства.

    Фото: Алихан Аскар/Kazinform
    Фото: Алихан Аскар/Kazinform

    Согласно программе визита, самолет № 1 с Главой государства на борту прибудет в Ташкент во второй половине дня. 15 ноября Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев проведут переговоры сначала в узком составе, затем — в расширенном формате. В ходе переговоров стороны обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, развития транспортной и логистической инфраструктуры, взаимодействия в энергетической и водной сферах, а также в культурно-гуманитарной области. По итогам встреч президенты определят приоритетные направления дальнейшего развития двустороннего партнерства.

    Фото: Алихан Аскар/Kazinform

    16 ноября в Конгресс-центре Ташкента состоится VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. В ее работе примут участие президенты стран региона. Ожидается, что мероприятие станет важным этапом в укреплении взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога между государствами Центральноазиатского региона.

    Ранее политолог Ермек Токтаров выразил мнение, что личное доверие Токаева и Мирзиёева создало устойчивый каркас двусторонних отношений. 

    Айгуль Эсеналиева
