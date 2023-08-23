Как строят новый терминал международного аэропорта Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы полным ходом идет строительство нового терминала международного аэропорта, площадь которого составляет 55 тысяч квадратных метров. Его планируют закончить в июне 2024 года. На сегодня работы выполнены более чем на 65%. Корреспонденты МИА «Казинформ» ознакомились с ходом строительства.

Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой на встрече с журналистами сообщил, что график строительства идет на опережение. Изначально терминал планировали закончить в августе следующего года, но сейчас срок сократили - планируется сдать в июне.

«В новом терминале изначально мы планировали установить 40 стоек регистрации, но из-за большого пассажиропотока в дальнейшем их количество будет увеличено до 50 для комфорта наших пассажиров. Также будут стойки саморегистрации и самостоятельной сдачи багажа», - сказал Альп Эр Тунга Эрсой.

Строительство нового здания позволит к рукавам международного терминала подгонять одновременно до семи самолетов, в зависимости от размера борта. Также здесь будет 20 будок паспортного контроля для вылетающих пассажиров, еще 32 - для прилетающих. Общая пропускная способность аэропорта увеличится до 14 миллионов пассажиров в год.

«Также у нас будет пять гейтов для пассажиров, которые будут доезжать до самолета посредством автобусов. В целом, одновременно в этом терминале могут обслуживаться 12 рейсов. Помимо этого, в новом терминале багажная система будет работать в пять раз лучше. Соответственно обрабатываемое количество багажа будет в пять раз больше, то есть система будет одновременно обрабатываться около 4 тысячи сумок в течение часа», - добавил президент аэропорта.

Площадь нового терминала составит 55 тысяч квадратных метров. Согласно дизайну, конструкция будет соединена с существующим зданием терминала через надземный переход. Новое помещение обеспечит пассажирам легкий доступ для пересадки с внутренних и международных рейсов, не выходя за пределы здания.

Альп Эр Тунга Эрсой заявил, что в дизайне терминала будут отображены скульптуры, изображения и орнаменты, представляющие культуру Казахстана. Для это планируется привлечь художников, скульпторов, историков и проектировщиков.

«Аэропорт - это то место, где пассажиры получают первое и последнее впечатление о стране и городе. Поэтому работы местных художников будут создавать хорошее впечатление гостям, они ознакомятся с культурой города», - заметил спикер.

Вместе с тем, президент аэропорта сообщил, что прорабатывается вопрос появления шаттлов из города до аэропорта.

Также глава воздушной гавани заметил, что существующий старый терминал, который был передан TAV Airports в 2021 году, не имеет достаточной пропускной способности, чтобы обеспечить наилучшие условия и впечатления от путешествий для пассажиров. С начала этого года аэропорт Алматы принял 5,2 миллиона пассажиров, что на 36% выше аналогичного периода 2022 года.

Аэропортом в целях уменьшения скопления пассажиров, а также создания удобств были проведены следующие мероприятия: осенью 2022 года был расширен накопитель внутреннего вылета (6 гейт), в июле этого года увеличены выходы на посадку в международном секторе вылета, в августе этого года в международном прилете установили две дополнительные кабины паспортного контроля, в период с осени 2022 года по апрель 2023 года были обновлены 10 санузлов, в июне этого года во внутреннем секторе вылета установили два промышленных кондиционера, закуплено 11 вертикальных мобильных кондиционера, недавно были закуплены 4 новых перронных автобуса. Их запустят в скором времени.

Кроме того, в связи с проведением реконструкции пандуса для въезда на второй этаж, движение прибывающего и убывающего автотранспорта было организовано непосредственно на первом этаже, в результате чего образовались сложности проезда. Новый пандус откроется 29 августа и уменьшит пробки на автостоянке аэропорта.

Руководством аэропорта было принято решение установить дополнительную автостоянку на 250 мест. Первый этап ввода в эксплуатацию дополнительной автостоянки запланирован в сентябре этого года (на 150 мест). Второй этап – ноябрь этого года (100 мест).

На встрече с журналистами также обсуждались вопросы финансирования и затрат на строительство нового международного пассажирского терминала. Все затраты на строительство, модернизацию и реконструкцию берет на себя компания TAV Airports. В общей сложности в строительство нового терминала было инвестировано 200 миллионов долларов.

Президент аэропорта Алматы также сообщил, что дополнительные инвестиции будут осуществлены в соответствии с мастер планом, который находится на стадии доработки, то есть реконструкция взлетно-посадочной полосы, новый грузовой перрон перед грузовым складом, дренажные системы для сбора против обледенительной жидкости так далее.

Отличительной особенностью нового терминала будет соответствие уровню advanced стандарта EDGE (система сертификации экологичных зданий, ориентированная на ресурсоэффективность), которая обеспечит более 40% экономии энергии и более 20% экономии воды для здания терминала во время эксплуатации, а также более 20% экономии материалов во время строительства.

Новый терминал также будет обеспечен сервисом уровня Optimum - стандарта Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Новая концепция уровня обслуживания аэропорта южной столицы базируется на стандартах мировых тенденций, поэтому будет направлена на оптимизацию расходов при одновременном повышении скорости, качества и эффективности.

Эрсой Альп Эр Тунга также ответил, что новое здание аэропорта строится в соответствии с комплексными строительными стандартами сейсмостойкости. По его словам, здание строится в соответствии с риском 10-балльного землетрясения.

Турецкая компания планирует сделать аэропорт Алматы крупнейшим грузовым хабом в Центральной Азии и продвигать Казахстан и Алматинскую область в аэропортах, управляемых компанией, и на других международных платформах, привлекать новые авиакомпании в Казахстан.

Летом прошлого года был представлен дизайн здания нового терминала международного аэропорта Алматы.