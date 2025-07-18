Как следят за качеством строительства в Карагандинской области
В Карагандинской области активное строительство жилья сопровождается серьёзными нарушениями, которые не остаются без внимания контролирующих органов. За первое полугодие возбуждено 69 административных дел, передает корреспондент агентства Kazinform.
Так, выявлены случаи строительства без проектной документации, разрешений и авторского надзора.
Руководитель отдела государственной архитектурно-строительной инспекции Маржан Жукенова на брифинге в Региональной службе коммуникаций подчеркнула, что более 70 многоквартирных домов находятся под пристальным контролем ведомства. Особое внимание уделяется объектам с систематическими нарушениями. Один из таких — жилой комплекс по улице Муканова, 50а в Караганде, где застройщик проигнорировал законодательные требования и получил официальное предупреждение об устранении нарушений.
— Такая же ситуация в Сарани, где возводят многоквартирный дом без разрешительных документов. Предписание выдано, и объект находится под постоянным контролем, — сообщила Жукенова.
Инспекция жестко следит за долгостроями региона. Среди проблемных — ЖК «Британский комфортный квартал», «Новый город — 2» и «Новый город — 3». По первым двум объектам работы возобновлены: «Новый город — 2» обещают сдать к концу года, «Британский квартал» — поэтапно.
Однако у «Нового города — 3» строительство застопорилось из-за финансовой несостоятельности застройщика. Не менее сложная ситуация с ЖК «Манхэттен», где дольщики ведут тяжбы с застройщиком в суде.
В этом году ужесточились требования к сдаче жилья: теперь обязательно наличие средств защиты от выпадения из окон. Все процедуры по выдаче разрешений и приему уведомлений полностью переведены в электронный формат через портал eLicense.kz.
Руководитель отдела лицензирования и аттестации Тилек Елубай отметил, что контроль охватывает не только объекты, но и застройщиков.
— В 2025 году два лицензиата лишены лицензий, двум приостановлено действие документов. Причины — грубые нарушения строительных норм, отсутствие квалификации и технических ресурсов, — заявил он.
Для жалоб и вопросов работает горячая линия: (8-7212) 21-32-06 и электронная платформа eOtinish.kz. Полные данные о нелегальных новостройках доступны в разделе «Проверь свой ЖК» на официальном сайте управления.
Жёсткий контроль и цифровизация — ответ региона на системные проблемы строительной отрасли, направленный на защиту прав дольщиков и повышение качества жилья.
Ранее сообщалось, что в отношении строительных компаний Казахстана с начала 2025 года направлено более 13,8 тысячи уведомлений по налоговым обязательствам. По их итогам поданы дополнительные отчеты на сумму 116,4 млрд тенге.