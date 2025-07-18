Как следят за качеством строительства в Карагандинской области

Так, выявлены случаи строительства без проектной документации, разрешений и авторского надзора.

Руководитель отдела государственной архитектурно-строительной инспекции Маржан Жукенова на брифинге в Региональной службе коммуникаций подчеркнула, что более 70 многоквартирных домов находятся под пристальным контролем ведомства. Особое внимание уделяется объектам с систематическими нарушениями. Один из таких — жилой комплекс по улице Муканова, 50а в Караганде, где застройщик проигнорировал законодательные требования и получил официальное предупреждение об устранении нарушений.

— Такая же ситуация в Сарани, где возводят многоквартирный дом без разрешительных документов. Предписание выдано, и объект находится под постоянным контролем, — сообщила Жукенова.

Инспекция жестко следит за долгостроями региона. Среди проблемных — ЖК «Британский комфортный квартал», «Новый город — 2» и «Новый город — 3». По первым двум объектам работы возобновлены: «Новый город — 2» обещают сдать к концу года, «Британский квартал» — поэтапно.

Однако у «Нового города — 3» строительство застопорилось из-за финансовой несостоятельности застройщика. Не менее сложная ситуация с ЖК «Манхэттен», где дольщики ведут тяжбы с застройщиком в суде.

В этом году ужесточились требования к сдаче жилья: теперь обязательно наличие средств защиты от выпадения из окон. Все процедуры по выдаче разрешений и приему уведомлений полностью переведены в электронный формат через портал eLicense.kz.

Руководитель отдела лицензирования и аттестации Тилек Елубай отметил, что контроль охватывает не только объекты, но и застройщиков.

— В 2025 году два лицензиата лишены лицензий, двум приостановлено действие документов. Причины — грубые нарушения строительных норм, отсутствие квалификации и технических ресурсов, — заявил он.

Для жалоб и вопросов работает горячая линия: (8-7212) 21-32-06 и электронная платформа eOtinish.kz. Полные данные о нелегальных новостройках доступны в разделе «Проверь свой ЖК» на официальном сайте управления.

Жёсткий контроль и цифровизация — ответ региона на системные проблемы строительной отрасли, направленный на защиту прав дольщиков и повышение качества жилья.

Ранее сообщалось, что в отношении строительных компаний Казахстана с начала 2025 года направлено более 13,8 тысячи уведомлений по налоговым обязательствам. По их итогам поданы дополнительные отчеты на сумму 116,4 млрд тенге.