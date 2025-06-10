Как ситуация в Гарварде повлияет на казахстанских студентов
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию вокруг Гарварда после того, как администрация Трампа лишила университет права обучать иностранных студентов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он отметил, что все студенты, обучающиеся по государственной программе «Болашак» находятся под постоянным вниманием министерства.
— В случае чего мы обеспечим им обучение в других вузах. Те, кто в частном порядке обучается, подписывали контракт как услугодатель и услугополучатель. Если студента, который в частном порядке поехал в Гарвард учиться, не устраивают условия обучения, он может отказаться и переехать в другую страну и выучиться дальше, — озвучил Айбек Смадияров на брифинге для СМИ.
Он также отметил, что и университет может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с иностранным студентом, поскольку это частное соглашение.
— Это их контракт. Условий контракта я не видел. Они свои деньги платят, свои услуги должны получать соответственно. И лезть и говорить, почему вы не оказываете услуги, мы не можем, — заключил он.
Ранее сообщалось о том, что Министерство внутренней безопасности США лишило Гарвард права обучать иностранных студентов. Соответствующее распоряжение подписала глава ведомства Кристи Ноэм.
В Министерстве науки и высшего образования Казахстана сообщили, что в Гарварде обучаются семь граждан РК.
Суд поддержал университет в борьбе за иностранных студентов.