Как ситуация в Гарварде повлияет на казахстанских студентов

Он отметил, что все студенты, обучающиеся по государственной программе «Болашак» находятся под постоянным вниманием министерства.



— В случае чего мы обеспечим им обучение в других вузах. Те, кто в частном порядке обучается, подписывали контракт как услугодатель и услугополучатель. Если студента, который в частном порядке поехал в Гарвард учиться, не устраивают условия обучения, он может отказаться и переехать в другую страну и выучиться дальше, — озвучил Айбек Смадияров на брифинге для СМИ.



Он также отметил, что и университет может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с иностранным студентом, поскольку это частное соглашение.



— Это их контракт. Условий контракта я не видел. Они свои деньги платят, свои услуги должны получать соответственно. И лезть и говорить, почему вы не оказываете услуги, мы не можем, — заключил он.

Ранее сообщалось о том, что Министерство внутренней безопасности США лишило Гарвард права обучать иностранных студентов. Соответствующее распоряжение подписала глава ведомства Кристи Ноэм.



В Министерстве науки и высшего образования Казахстана сообщили, что в Гарварде обучаются семь граждан РК.



Суд поддержал университет в борьбе за иностранных студентов.



