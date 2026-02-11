Как Шымкент пытается избавиться от безымянных и дублирующих улиц

Сегодня в пяти районах Шымкента насчитывается более четырех тысяч улиц, проездов и тупиков. Часть из них до сих пор не имеет утвержденных названий, другие дублируются. Во многом это следствие расширения границ города.

После присоединения жилых массивов Туркестанской области Шымкент получил улицы с уже существующими названиями. Параллельно мегаполис продолжает расти, и новым кварталам требуются новые топонимы.

В этом году власти планируют установить более 41 тысячи адресных табличек. Работы охватят около тысячи улиц. Уже сейчас, без учета тех, чьи названия находятся на стадии утверждения или изменения, таблички с официальными наименованиями намерены разместить на 922 улицах.

В ответ на официальный запрос Kazinform районные акиматы предоставили данные по каждому району.

В Каратауском районе зарегистрировано 896 улиц. Без названия остаются 116, еще шесть имеют дублирующиеся наименования. В 2025 году здесь установили 18 176 табличек на 467 улицах. В 2026 году планируют продолжить работу и установить еще 5 000 табличек на 170 улицах.

зарегистрировано 896 улиц. Без названия остаются 116, еще шесть имеют дублирующиеся наименования. В 2025 году здесь установили 18 176 табличек на 467 улицах. В 2026 году планируют продолжить работу и установить еще 5 000 табличек на 170 улицах. Абайский район — крупнейший в городе, здесь 1326 улиц, включая сквозные и тупиковые. Новые названия необходимы 26 улицам без имени, повторы выявлены на 16 улицах. В 2025 году в районе установили 10 000 табличек на 136 улицах. В 2026 году планируется установка 15 706 табличек на 325 улицах.

— крупнейший в городе, здесь 1326 улиц, включая сквозные и тупиковые. Новые названия необходимы 26 улицам без имени, повторы выявлены на 16 улицах. В 2025 году в районе установили 10 000 табличек на 136 улицах. В 2026 году планируется установка 15 706 табличек на 325 улицах. В районе Туран насчитывается 774 улицы. Названия требуется присвоить 23 улицам, дубли устранить на пяти. В 2025 году здесь установили 4 507 табличек на 89 улицах. В 2026 году работы продолжатся на 92 улицах, где планируют установить 6 000 табличек.

насчитывается 774 улицы. Названия требуется присвоить 23 улицам, дубли устранить на пяти. В 2025 году здесь установили 4 507 табличек на 89 улицах. В 2026 году работы продолжатся на 92 улицах, где планируют установить 6 000 табличек. В Енбекшинском районе — 728 улиц и проездов. Семь из них остаются без названия, на 16 улицах выявлены повторы. В 2025 году установили 9 015 табличек на 216 улицах. В 2026 году планируют установить еще 8 400 табличек на 165 улицах.

— 728 улиц и проездов. Семь из них остаются без названия, на 16 улицах выявлены повторы. В 2025 году установили 9 015 табличек на 216 улицах. В 2026 году планируют установить еще 8 400 табличек на 165 улицах. В Аль-Фарабийском районе насчитывается 353 улицы. Пять остаются без названия, 13 требуют устранения дублей. В 2025 году здесь установили 3 411 табличек на 71 улице. В 2026 году планируется установка еще 6 000 табличек на 170 улицах.

— Всего в 2025 году по Шымкенту установили более 45 тысяч адресных табличек. Это позволило привести в порядок около тысячи улиц, — сообщили специалисты городского управления культуры, развития языков и архивов.

Дополнительно на рассмотрение комиссии вынесены предложения о присвоении названий более чем 200 улицам.

— В этой работе учитываются предложения и мнения жителей Шымкента. Все мероприятия проводятся в соответствии с установленными требованиями. Работы по установке адресных указателей продолжатся в рамках поэтапной модернизации городской инфраструктуры, — добавляют в ведомстве.

В Шымкенте продолжается практика присвоения улицам имен конкретных людей. Ранее сообщалось, что десять улиц планируют назвать в честь ветеранов-фронтовиков.

Подобные процессы идут и в других регионах страны. Пересмотр топонимики проводится в Северо-Казахстанской области и Алматы.