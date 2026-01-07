В СКО за год названия получили более 50 безымянных улиц

В их числе — сельские округа Куйбышевский, Кировский и Ленинский, такие населенные пункты, как Буденное, Чапаево, Красный Октябрь, Комсомолец, а также улицы Ленина, Комсомольская, Карла Маркса, Совхозная, Советская, Октябрьская, Калинина, Пионерская, Коммунистическая, Комсомольская, Кирова и Куйбышева.

Как сообщили в управлении культуры, развития языков и архивного дела Северо-Казахстанской области, работа по систематизации ономастического пространства в регионе продолжается.

— В соответствии с поручениями Главы государства, озвученными на II и IV заседаниях Национального курултая, в области проводится комплексная и планомерная работа по упорядочению ономастической сферы. Основная цель — привести в порядок названия населенных пунктов и улиц, которые с идеологической точки зрения устарели и не соответствуют историческому и национальному содержанию. В этой связи с 2022 года реализуется комплекс мероприятий «Жеріңнің аты — еліңнің хаты». В рамках проекта ежегодно во всех районах области и в областном центре проводится 25 встреч на тему «Пути упорядочения ономастического пространства», к которым привлекаются известные общественные и государственные деятели, — сообщил руководитель управления Досбол Абдиреисов.

По данным управления, в период с 2020 по 2025 годы в области были переименованы три сельских округа и шесть сел. В частности, Кривощековский сельский округ был переименован в Арай, Ленинский сельский округ — в Бике, Новоселовский сельский округ — в Үлкен Қараой.

Кроме того, новые названия, отражающие историческое и национальное содержание, были присвоены селам Кривощеково, Воскресеновка, Карасевка, Ленино, Киевское и Коммунизм.

Также за указанный период в регионе были обновлены названия 281 улицы.

— В настоящее время, в соответствии с поручением Министерства культуры и информации, процесс переименования населенных пунктов временно приостановлен. Несмотря на это, работа по присвоению названий безымянным улицам продолжается, поскольку она имеет важное значение для обеспечения оперативной работы экстренных служб — скорой медицинской помощи, пожарной службы и полиции. В рамках Дорожной карты на 2025 год в области охвачена 51 улица, не имеющая названия. В том числе вопрос присвоения названий 15 улицам в районе имени Магжана Жумабаева получил положительное решение на заседании областной ономастической комиссии. В настоящее время акимы сельских округов проводят необходимые процедуры в соответствии с требованиями законодательства, — отметил Досбол Абдиреисов.

Так, в связи с 80-летием Победы безымянным улицам были присвоены имена героев. В Кызылжарском районе принято решение назвать одну улицу именем Талгата Бигельдинова, а в Уалихановском районе — две улицы именами Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой.

Кроме того, вопросы присвоения названий безымянным улицам в новых микрорайонах «Бірлік» и «Орман» города Петропавловска были рассмотрены на общественных слушаниях и получили поддержку со стороны жителей.

