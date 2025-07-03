10 улиц назовут в честь ветеранов-фронтовиков в Шымкенте

В Шымкенте продолжается масштабная работа по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны. В честь 80-летия Великой Победы в 2025 году в городе планируется назвать ряд улиц именами фронтовиков.

Согласно информации управления культуры, развития языков и архивов Шымкента, от города было предложено 20 персоналий Героев Советского Союза и участников войны для присвоения их имен улицам и проспектам. На сегодня получено согласие на 10 имен: три улицы — в Абайском районе и семь — в Каратауском.

— Кроме того, в рамках дорожной карты, разработанной на 2025 год, уже согласованы названия для 12 новых объектов. Эти предложения были рассмотрены на общественных слушаниях постоянной комиссии маслихата по социально-культурному развитию, а также на заседании ономастической комиссии города, — отметила главный специалист городского отдела ономастики, развития языков и работы с архивами Толганай Кожак.

Из 21 рассмотренного предложения:

11 относятся к Абайскому району

2 — к Енбекшинскому району

6 — к Каратаускому району

2 — к Аль-Фарабийскому району.

Часть новых наименований связана с традиционной топонимикой, а также с предложениями жителей, которые выразили инициативу назвать улицы в честь ветеранов. По итогам слушаний было решено назвать 10 улиц именами фронтовиков, предложения поддержаны протоколами собраний.

Документы уже направлены в Республиканскую ономастическую комиссию. После утверждения новые названия будут официально закреплены, а на улицах установят таблички с названием и порядковыми номерами домов.

— После окончательного согласования со стороны республиканской комиссии районные акиматы установят новые аншлаги в соответствии с правилами написания и размещения, — добавила Толганай Кожак.

Напомним, по поручению Главы государства в Казахстане ведется работа по присвоению улицам имен героев войны. Всего по стране планируется назвать более 500 улиц. В частности, в Туркестанской области уже принято решение назвать 47 улиц именами ветеранов-фронтовиков.