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    15:50, 03 Июль 2025 | GMT +5

    10 улиц назовут в честь ветеранов-фронтовиков в Шымкенте

    Всего на рассмотрении находится 21 улица, 10 из которых уже прошли согласование для присвоения имен ветеранов, а остальные предложения находятся на стадии утверждения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ветераны
    Фото: Минтруда и соцзащиты населения

    В Шымкенте продолжается масштабная работа по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны. В честь 80-летия Великой Победы в 2025 году в городе планируется назвать ряд улиц именами фронтовиков.

    Согласно информации управления культуры, развития языков и архивов Шымкента, от города было предложено 20 персоналий Героев Советского Союза и участников войны для присвоения их имен улицам и проспектам. На сегодня получено согласие на 10 имен: три улицы — в Абайском районе и семь — в Каратауском.

    — Кроме того, в рамках дорожной карты, разработанной на 2025 год, уже согласованы названия для 12 новых объектов. Эти предложения были рассмотрены на общественных слушаниях постоянной комиссии маслихата по социально-культурному развитию, а также на заседании ономастической комиссии города, — отметила главный специалист городского отдела ономастики, развития языков и работы с архивами Толганай Кожак.

    Из 21 рассмотренного предложения:

    • 11 относятся к Абайскому району
    • 2 — к Енбекшинскому району
    • 6 — к Каратаускому району
    • 2 — к Аль-Фарабийскому району.

    Часть новых наименований связана с традиционной топонимикой, а также с предложениями жителей, которые выразили инициативу назвать улицы в честь ветеранов. По итогам слушаний было решено назвать 10 улиц именами фронтовиков, предложения поддержаны протоколами собраний.

    Документы уже направлены в Республиканскую ономастическую комиссию. После утверждения новые названия будут официально закреплены, а на улицах установят таблички с названием и порядковыми номерами домов.

    — После окончательного согласования со стороны республиканской комиссии районные акиматы установят новые аншлаги в соответствии с правилами написания и размещения, — добавила Толганай Кожак.

    Напомним, по поручению Главы государства в Казахстане ведется работа по присвоению улицам имен героев войны. Всего по стране планируется назвать более 500 улиц. В частности, в Туркестанской области уже принято решение назвать 47 улиц именами ветеранов-фронтовиков.

    Теги:
    Герои ВОВ Переименование Регионы Казахстана Шымкент Память Ветераны войны ВОВ Ветераны
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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