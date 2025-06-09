47 улиц назовут в честь ветеранов-фронтовиков в Туркестанской области

Из 500 ветеранов, чьи имена подлежат увековечиванию по всей республике, 47 были предложены от Туркестанской области.

Согласно установленным требованиям, ветеран должен иметь хотя бы один орден. В соответствии с этим критерием в Министерство культуры и информации был направлен список из 122 ветеранов региона, из которых согласование получено по 47 из них.

— В настоящее время акиматы районов и городов проводят процесс присвоения улицам имен указанных ветеранов в соответствии с Приказом министра культуры и спорта РК от 1 июля 2023 года №211 «Об утверждении Правил учета мнения населения соответствующей территории при наименовании, переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также при уточнении и изменении их транскрипции, — отметили в управлении культуры Туркестанской области.

Ожидается, что до конца года все 47 улиц в Туркестанской области будут официально названы в честь Героев Советского Союза и ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, на основании Правил оказания государственной услуги «Выдача разрешения на установку мемориальных досок» (утверждены приказом министра культуры и спорта РК от 26 мая 2020 года № 149), местные акиматы займутся установкой информационных табличек и мемориальных знаков вдоль соответствующих улиц.

Напомним, инициатива присвоить улицам имена земляков — героев войны, была запущена по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Республиканская ономастическая комиссия приняла решение об обновлении топонимики по всей стране.