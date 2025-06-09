47 улиц назовут в честь ветеранов-фронтовиков в Туркестанской области
Это часть общенациональной инициативы, направленной на сохранение исторической памяти. В первую очередь речь идет о новых улицах, а также о переименовании улиц с дублирующимися названиями, передает корреспондент агентства Kazinform.
Из 500 ветеранов, чьи имена подлежат увековечиванию по всей республике, 47 были предложены от Туркестанской области.
Согласно установленным требованиям, ветеран должен иметь хотя бы один орден. В соответствии с этим критерием в Министерство культуры и информации был направлен список из 122 ветеранов региона, из которых согласование получено по 47 из них.
— В настоящее время акиматы районов и городов проводят процесс присвоения улицам имен указанных ветеранов в соответствии с Приказом министра культуры и спорта РК от 1 июля 2023 года №211 «Об утверждении Правил учета мнения населения соответствующей территории при наименовании, переименовании административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунктов, а также при уточнении и изменении их транскрипции, — отметили в управлении культуры Туркестанской области.
Ожидается, что до конца года все 47 улиц в Туркестанской области будут официально названы в честь Героев Советского Союза и ветеранов Великой Отечественной войны.
Кроме того, на основании Правил оказания государственной услуги «Выдача разрешения на установку мемориальных досок» (утверждены приказом министра культуры и спорта РК от 26 мая 2020 года № 149), местные акиматы займутся установкой информационных табличек и мемориальных знаков вдоль соответствующих улиц.
Напомним, инициатива присвоить улицам имена земляков — героев войны, была запущена по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Республиканская ономастическая комиссия приняла решение об обновлении топонимики по всей стране.