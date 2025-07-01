Как решается проблема нехватки судей в Казахстане

По ее словам, чтобы изменить ситуацию, реформировали порядок проведения конкурсов на замещение вакантных должностей.

В частности:

количество конкурсов увеличено с двух до шести в год;

срок проведения одного конкурса сокращен с шести месяцев до двух;

конкурсный процесс стал прозрачным и объективным - исключен субъективизм, акцент сделан на четких и понятных критериях;

при оценке кандидатов учитываются отзывы граждан и мнения общественных советов.

В Высшем судебном совете отмечают, что эти меры позволят ускорить комплектование судейского корпуса, повысить его качество и снизить нагрузку на действующих судей.

Напомним, с 1 июля в Казахстане начали работу кассационные суды. Как проходил отбор судей и сколько кандидатов получили рекомендации – читайте в нашем материале.

Внесены изменения в полномочия Высшего судебного совета Казахстана - подробнее здесь.