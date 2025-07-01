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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:30, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Как решается проблема нехватки судей в Казахстане

    Ежегодно порядка 300–350 судейских вакансий остаются незаполненными, что приводит к перегрузке действующих судей, досрочным отставкам и увольнениям по собственному желанию. Об этом сообщила член Высшего Судебного Совета Казахстана Салтанат Жунуспекова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    судья
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    По ее словам, чтобы изменить ситуацию, реформировали порядок проведения конкурсов на замещение вакантных должностей.

    В частности:

    • количество конкурсов увеличено с двух до шести в год;
    • срок проведения одного конкурса сокращен с шести месяцев до двух;
    • конкурсный процесс стал прозрачным и объективным - исключен субъективизм, акцент сделан на четких и понятных критериях;
    • при оценке кандидатов учитываются отзывы граждан и мнения общественных советов.

    В Высшем судебном совете отмечают, что эти меры позволят ускорить комплектование судейского корпуса, повысить его качество и снизить нагрузку на действующих судей.

    Напомним, с 1 июля в Казахстане начали работу кассационные суды. Как проходил отбор судей и сколько кандидатов получили рекомендации – читайте в нашем материале. 

    Внесены изменения в полномочия Высшего судебного совета Казахстана - подробнее здесь.

    Теги:
    Верховный суд Суды
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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