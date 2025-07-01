Как решается проблема нехватки судей в Казахстане
Ежегодно порядка 300–350 судейских вакансий остаются незаполненными, что приводит к перегрузке действующих судей, досрочным отставкам и увольнениям по собственному желанию. Об этом сообщила член Высшего Судебного Совета Казахстана Салтанат Жунуспекова, передает корреспондент агентства Kazinform.
По ее словам, чтобы изменить ситуацию, реформировали порядок проведения конкурсов на замещение вакантных должностей.
В частности:
- количество конкурсов увеличено с двух до шести в год;
- срок проведения одного конкурса сокращен с шести месяцев до двух;
- конкурсный процесс стал прозрачным и объективным - исключен субъективизм, акцент сделан на четких и понятных критериях;
- при оценке кандидатов учитываются отзывы граждан и мнения общественных советов.
В Высшем судебном совете отмечают, что эти меры позволят ускорить комплектование судейского корпуса, повысить его качество и снизить нагрузку на действующих судей.
Напомним, с 1 июля в Казахстане начали работу кассационные суды. Как проходил отбор судей и сколько кандидатов получили рекомендации – читайте в нашем материале.
Внесены изменения в полномочия Высшего судебного совета Казахстана - подробнее здесь.