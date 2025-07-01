В Казахстане начали работу кассационные суды: как отбирали судей

По словам Ерлана Айтжанова, кандидатов на вакантные должности отбирали коллегиально на конкурсной основе с применением современных HR-инструментов. При оценке учитывали практический опыт, судейский стаж, качество работы, сложность дел, репутацию, соблюдение этики, итоги интервьюирования и заключения Верховного суда и судейского сообщества.

— Помимо этого, в отношении кандидатов изучались отзывы общественности и представителей юридического сообщества, а также публикации в средствах массовой информации, — отметил Ерлан Айтжанов на брифинге в СЦК.

Документы подали 334 кандидата, к отбору допустили 170, соответствующих квалификационным требованиям. Всего по итогам конкурса рекомендованы 75 судей. Среди них 9 занимали руководящие посты в областных судах, 3 имеют степень кандидата юридических наук, 7 — магистры юриспруденции.

Примечательно, что большинство рекомендованных — женщины: 49 человек или 65%, мужчин — 26 или 35%. Айтжанов подчеркнул, что доля женщин в судейском корпусе продолжает расти.

Состав судей охватывает все регионы страны. Средний возраст — 52 года, судейский стаж — 20 лет, из которых 10 лет в апелляционных инстанциях.