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    12:23, 01 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане начали работу кассационные суды: как отбирали судей

    Сегодня в Казахстане начали действовать кассационные суды. Как проходил отбор судей и сколько кандидатов получили рекомендации, рассказал член Высшего Судебного совета Ерлан Айтжанов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В Казахстане начали работу кассационные суды: как отбирали судей
    Фото: t.me/ortcom_kz

    По словам Ерлана Айтжанова, кандидатов на вакантные должности отбирали коллегиально на конкурсной основе с применением современных HR-инструментов. При оценке учитывали практический опыт, судейский стаж, качество работы, сложность дел, репутацию, соблюдение этики, итоги интервьюирования и заключения Верховного суда и судейского сообщества.

    — Помимо этого, в отношении кандидатов изучались отзывы общественности и представителей юридического сообщества, а также публикации в средствах массовой информации, — отметил Ерлан Айтжанов на брифинге в СЦК.

    Документы подали 334 кандидата, к отбору допустили 170, соответствующих квалификационным требованиям. Всего по итогам конкурса рекомендованы 75 судей. Среди них 9 занимали руководящие посты в областных судах, 3 имеют степень кандидата юридических наук, 7 — магистры юриспруденции.

    Примечательно, что большинство рекомендованных — женщины: 49 человек или 65%, мужчин — 26 или 35%. Айтжанов подчеркнул, что доля женщин в судейском корпусе продолжает расти.

    Состав судей охватывает все регионы страны. Средний возраст — 52 года, судейский стаж — 20 лет, из которых 10 лет в апелляционных инстанциях.

    Теги:
    Общество Суды
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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