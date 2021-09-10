Как работает сервисная модель казахстанской полиции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заведующий отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента РК Алексей Калайчиди рассказал о переходе полиции к сервисной модели и как она работает, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе круглого стола «Правозащитные аспекты Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана» спикер отметил, что два ключевых вопроса, которые были посвящены в прошлогоднем послании Президента народу страны нашли продолжение и в этом: это вопрос перехода на трехзвенную модель уголовного процесса и перевода полиции на сервирую модель работы.

«Мы очень много смотрели на зарубежный опыт и хочу сказать сразу, что единого закона, единой какой-то сервисной модели в полиции нет. Но есть один принцип, который присущ всем странам, перешедшей на эту модель. Прежде всего, это устойчивые партнерские отношения госструктур, полиции и общества в совместном выявлении и решении проблем безопасности. То есть, полиция в этой системе безопасности сервисной модели занимает очень важную роль и поэтому в точности должна соответствовать этому принципу», - сказал он.

По его словам, основные требования - это профилактика правонарушений, которая ориентируется на потребности местного сообщества.

«Это эффективное взаимодействие с полицией, другими госорганами и населениями. Профессиональная и доступная полиция, то о чем говорил Президент: полиция в шаговой доступности. Также комфортная безопасная инфраструктура», - добавил он.

Алексей Калайчиди рассказал, чем отличается традиционная система полиции от сервисной.

«В действующей нашей модели полиция в основном концентрирует свое внимание на потенциальных правонарушителях и на тех лицах, которые либо совершили, либо от которых можно ожидать совершение каких-либо правонарушений и, соответственно, полиция старается влиять именно на те причины, которые подталкивают этих людей либо способствуют этим преступлениям. Это не более четверти всех проблем в системе безопасности. Поскольку мы выставили свою работу так, не очень опираемся на поддержку населения в традиционной модели, то и методы в основном карательны и реактивны, то есть реагируем на готовящееся либо на совершенное преступление или правонарушение. Как оценивается работа полиции? Работа полиции оценивается на данных правовой статистики, то есть мы сами эти цифры формируем, сами себя по ним оцениваем», - уточнил спикер.

Спикер пояснил, как устроена работа сервисной модели.

«Прежде всего, все проблемы безопасности и участие в их решении осуществляется в партнерстве с обществом. Общество помогает выявлять и формировать решение по устранению тех или иных причин, способствующих правонарушению. При этом приоритет отдается не правонарушителям, а законопослушным гражданам, которые определяют уровень доверия к полиции, власти в целом. Акцент в основном делается на профилактику, потому что там проводились достаточно серьезные исследования и пришли к пониманию того, что гораздо дешевле предупреждать нежели раскрывать преступления и устранять те последствия, которые были причинены.

Основные критерии. Система оценки там базируется на двух вещах, количественные критерии - это права и статистика. Качественные критерии - это мнение населения о том, как работает полиция, как устроена система безопасности в обществе, насколько люди чувствуют себя безопасными, свое имущество. Главный критерий - это доверие населения.

«Каким образом нам перейти на эту систему? Прежде всего у нас есть правовое поле, закон по профилактике правонарушения, есть комиссия по профилактике, есть полноценная местная полицейская служба, о реформе которой говорил Президент, где ключевая роль отведена участковому инспектору полиции. До сегодняшнего дня роль участкового сводилась к индивидуально-профилактической работе, но мы его наделили законодательно правом носить представление об устранении причин и условий, способствующих правонарушение, то есть существенно повысили его роль в системе профилактики правонарушений и самое главное мы его ориентировали на работу с гражданским сообществом на открытость, подотчетность. Вы знаете, что у нас уже введены ежеквартальные отчеты участкового перед населением. Конечно, немножко пандемия изменила наши планы, но тем не менее, эта работа активно проводится, там где по сути можно увидеть, услышать друг друга, координируя свои действия, понять, насколько мы правильно или неправильно оцениваем ситуацию, а то мы можем себя оценивать по одним критериям, а население сегодня считает более важным другие критерии» - добавил он.

Алексей Калайчиди добавил, что для того, чтобы осуществить грамотную сервисную модель работы, в трех регионах страны были запущены пилотные проекты.

«Что там нового? Нового то, что определяется пилотная территория, команда, то есть проектный офис, который состоит не только из сотрудников правоохранительных органов, там у нас участвуют, прежде всего, волонтеры. Я сейчас более подробно расскажу по карагандинской модели. Там у нас работники акимата, здравоохранения, образования, труда и соцзащиты, молодежи, представители вузов Караганды, 300 волонтеров из числа студенческой молодежи, которые оказали нам очень серьезную помощь, прежде всего, на начальном этапе проекта исследования. Исследования проводились по наиболее современной методике, которая сегодня есть у нас. Это методика SARA, это, прежде всего, сканирование тех проблем, которые есть на пилотной территории. Это анализ, выработка решений, анализ эффективности принимаемых решений.

Какие цели перед этими пилотами проектами?

Прежде всего, это установление причин слабых коммуникаций с гражданским обществом. Во-вторых, выработка механизмов выстраивания таких устойчивых доверительных отношений для того, чтобы мы могли конструктивно работать в выявлении и решений проблем безопасности. Третья - создание условий для тиражирования наработанного опыта на базе пилотного района. Самое сложное во всей этой работе - это имение психологии полицейских, потому что вся идеология сервисной полиции направлена на то, чтобы отвечать запросам общества, чтобы понимать, слышать и правильно реагировать.

Есть у нас пять этапов: первый - это подготовка: устав, определение территории, обучение методикам проведения как самого проектного офиса, так самих участковых, там привлекали представителей КСК, так как они заинтересованы в обеспечении комфортных условий проживания на обслуживаемой территории.

Второй этап - картирование пилотной территории. Это оказание помощи органам внутренних дел в сборе информации о том, что у него есть в этом участке: какое население проживает, какая инфраструктура, какова ситуация с преступностью и безопасностью, насколько сегодня обустроена эта территория организациями, оказывающими социальную помощь жертвам правонарушения и т.д. Картирование помогает сразу определить союзников в вопросе профилактики правонарушения. Кроме полицейских, это волонтеры, сфера образования в полном составе, КСК, охранные структуры, это тот бизнес, который заинтересован в безопасности своих предприятий, хозяйственной деятельности.

С другой стороны, мы очень четко формируем свое мнение о том, с кем нам предстоит работать. Это не только правонарушители, это подотчетники, которые стоят на учетах, но это, к сожалению, группа риска, как мы ее называем, это порядка всего 10%, на которых следует фокусировать внимание не только полиции, но и местных органов, неравнодушных граждан. Мы провели исследование. Территория на которой проводились исследование 97,5 тысяч человек. Интервьюирование провели 300 волонтеров с 6,5 тысяч человек. Очень важно, чтобы мы смогли сформировать чек-лист безопасности для различных слоев населения, в том числе школьников, молодежи, людей пожилого возраста, выработали серьезные рекомендации в плане того, что мы определили горячие точки, те места, где люди себя чувствуют небезопасно. В какое время они чувствуют себя небезопасно. Как они оценивают работу полиции, в том числе хотели бы они оказывать какую-то помощь полиции в каких-то обыденных случаях», - рассказывает А. Калайчиди.

Он заявил, что был выявлен список систематически повторяющихся проблем, зон риска.

«По итогам вынесли рекомендации о том: как пересмотреть границы участковых пунктов полиции, как изменить систему патрулирования, определили точки, где необходимо, в первую очередь, установить камеры видеонаблюдения, освещения. В частности, определили маршруты, где чаще всего совершаются карманные кражи, несколько человек задержали», - заметил спикер.

А. Калайчиди подчеркнул, что были сформированы 44 киберволонтера, которые помогли выявить 136 единиц противозаконный интернет контент, 47 интернет преступлений, связанных с мошенничеством. Кроме этого, они помогли выявить несколько лиц, которые занимались сбытом наркотиков через интернет. Это работа продолжается.

«Волонтеры провели большой опрос всех ранее судимых, проживающих на пилотных территориях, которые совершили преступления. Когда волонтеры в свободной обстановке разговаривают, достигается хорошая, открытая, доверенная атмосфера. 92% из опрошенных сказали о том, что они совершили преступления поскольку не было постоянной работы, не было источника дохода, в противном случае они не совершили бы. 52% из них имели среднее образование, 12% сказали, что снова совершат преступление если не будут иметь работу. 90% из них объяснили легкости совершения краж», - добавил он.

Он добавил, что более 700 волонтеров на сегодня участвуют в проекте по Алматы и Нур-Султану.