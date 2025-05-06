Как профессор Кусаинов ищет погибших фронтовиков почти 50 лет

Майдан Кусаинов - профессор Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, он посвятил свою жизнь увековечиванию памяти павших воинов, особенно тех, кто сражался в составе казахстанских дивизий. Ему 83 года, но он по-прежнему лично участвует в раскопках, проходит по 30 километров в день и продолжает дело, которому посвятил почти полвека.

Решение посвятить себя поисковой работе было вдохновлено личной историей. Отец Майдана Кусаинова, Комек Койманович, служил замполитом 310-й стрелковой дивизии, сформированной в Акмолинске.

В 1978 году, следуя указаниям отца, Майдан Кусаинов, тогда аспирант Ленинградского инженерно-строительного института, отправился на места боев и был потрясен отсутствием надлежащих захоронений и памятников.

- Посмотри, в каком состоянии братские могилы, - сказал ему отец, вручая схему и карту. Там, где полегли шесть тысяч бойцов, не было ни одного памятника. Именно тогда Кусаинов начал поисковую работу, которая стала делом всей жизни. Он собрал первых добровольцев из числа студентов и основал отряд «Мемориальная зона». С тех пор прошло 47 лет, а поиски продолжаются.

Фото: Кадр из видео

Через экспедиции профессора прошло более 400 студентов, всего 12 поколений. В зоне боев обнаружено более 56 братских и полковых кладбищ. Установить удалось личности 3224 солдат, ранее считавшихся без вести пропавшими. По его инициативе и при его участии был установлен мемориал «Звезды-журавли» - символ бессмертной памяти павших солдат, в том числе казахстанцев. Сегодня он - признанный эксперт по истории Второй мировой войны, его консультации запрашивают поисковые движения из разных регионов России и СНГ.

- В работах мы сочетаем архивный и полевой методы, используем аэрофотосъемки времен войны, старые и современные карты. Конечно, трудности были и есть. На местах боев очень много снарядов, мин. Было опасно для жизни, но мы продолжали работать, - рассказывает М.Кусаинов.

В этом году, в рамках Вахты Памяти, в экспедиции участвовали не молодые студенты, а ветераны самого движения - те, кто стоял у его истоков в 1990-е годы. Среди них - подполковник запаса, бывшая студентка Кусаинова Бахыт Баетова.

- Мы назвали эту поездку «В бой идут одни старики» - потому что всем нам уже за 50. Но пока мы можем идти - мы идем, - говорит она.

Сегодня она руководит военно-патриотическим клубом «Жас Қалқан», продолжая дело своего учителя.

Фото: отряда поисковиков "Мемориальная зона"

- Самое сложное - найти родных павших бойцов, - делится М.Кусаинов. Его миссия - не только найти останки, но и вернуть имена, передать личные вещи в музеи, сохранить память.

Все собранные данные и документы оцифровываются и публикуются на платформах ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа».

- Наш принцип - чтобы знали, помнили и гордились, - говорит М.Кусаинов.

Профессор Кусаинов - автор 18 книг и множества научных трудов. И его путь продолжается - за ним идут те, кто считает память не формальностью, а делом чести.