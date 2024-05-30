Как продажа акций саудовского гиганта Aramco может повлиять на страны-участники ОПЕК+

Саудовская Аравия планирует продажу акций энергетического гиганта Aramco на несколько миллиардов долларов, что станет одной из крупнейших сделок с акциями в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Reuters.

Продажа акций крупнейшей нефтяной компании может привлечь $10 млрд

Ссылаясь на данные анонимных источников, знакомых с ситуацией, сделка может позволить правительству Саудовской Аравии, которому принадлежит 90% акций Aramco, привлечь $10 млрд. Примерный срок заключения сделки – июнь, но подготовка к ней еще продолжается, а потому условия все еще могут измениться.

Акции Aramco будут размещены на бирже в Эр-Рияде в рамках полностью рыночного предложения, что отличает его от быстрой и ускоренной продажи.

Компания Aramco сообщила изданию, что не может комментировать сделку, поскольку она касается интересов акционеров.

К оперативному управлению сделкой привлечены такие финансовые учреждения, как Citigroup Goldman Sachs и HSBC.

Saudi Arabian Oil Group - также известная как Aramcо – национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и одна из крупнейших нефтяных компаний мира по показателю добычи нефти и размеру нефтяных запасов.

План Vision – 2030

Принятый шаг является частью более широкой экономической стратегии Саудовской Аравии Vision-2030 (Видение-2030), направленной на диверсификацию экономики королевства и снижение зависимости от доходов от нефти. Правительство Саудовской Аравии, которому принадлежит 90% акций Aramco, полагается на финансовые доходы компании.

Aramco объявила о своем намерении выплатить дивиденды на сумму $31 млрд, несмотря на спад прибыли в первом квартале.

Состоявшееся в конце 2019 года первичное публичное размещение акций Aramco стало крупнейшим в мире, поскольку оно принесло $25,6 млрд от продажи 1,5% акций саудовской государственной компании.

С момента первичного публичного размещения акций в 2019 году, акции Aramco выросли с цены IPO в 32 риала до максимума в 38,64 риала в 2023 году. В среду ее акции торговались на уровне 29,20 риалов ($7,79).

Таблица: Yahoo Finance

За первый квартал 2024 года Aramco сообщила о чистой прибыли в размере $27,27 млрд, что на 14,4% меньше, чем $31,87 млрд в соответствующем квартале предыдущего года.

Падение прибыли объясняется снижением объемов продаж сырой нефти, снижением рентабельности нефтепереработки и химической промышленности, а также сокращением финансовых и других доходов.

Aramco является одним из крупнейших источников финансирования амбициозных государственных инвестиционных проектов, в частности проекта «умный город» Neom, стоимость которого оценивается в $500 млрд.

Собственный корреспондент агентства Kazinform побеседовал с Хашемом Акелем, экспертом-экономистом, специализирующимся на энергетических рынках, который поделился своим мнением о предстоящей сделке.

- Саудовская Аравия планирует собрать как минимум 40 миллиардов риалов ($10 млрд) от продажи акций на саудовском фондовом рынке. Успешная сделка обеспечит необходимые средства для финансирования амбициозного плана наследного принца Мохаммеда бин Салмана по диверсификации экономики, а вырученные средства будут переведены в Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Эта инициатива направлена на диверсификацию источников дохода. Фонд является ключевым инструментом в перестройке экономики Саудовской Аравии, поскольку вкладывает миллиарды в различные отрасли, включая производство электромобилей, военную промышленность, создание новой авиакомпании, поддержку новых турниров по гольфу и превращение Саудовской Аравии в центр искусственного интеллекта.

Саудовская Аравия переживает новый экономический подъем и реализует множество идей, таких как открытие для туризма и крупные инвестиции в инфраструктуру, чтобы сделать королевство более привлекательным для иностранных инвесторов и компаний, особенно тех, которые не работают в нефтегазовом секторе. Все это входит в так называемый план Vision-2030, разработанный в 2016 году наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, для снижения зависимости королевства от нефти.

- Учитывая, что Казахстан и Саудовская Аравия являются членами ОПЕК+, как продажа акций Aramco может повлиять на динамику и решения организации?

- Саудовская Аравия является лидером ОПЕК+, оказывает значительное влияние и может оказывать давление для продвижения и принятия решений. Не исключаю возможность навязывания решений о сокращении квот на производство ее членам, что обусловлено доминированием Саудовской Аравии, которая является крупнейшим экспортером нефти в регионе и, следовательно, обладает большим весом и уважением.

Фото: Aramco

Нефтедобыча вновь сократится

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее расширенный состав (ОПЕК+), включая Казахстан, проведут 2 июня онлайн-встречу, чтобы обсудить свою совместную политику добычи нефти.

Как сообщает Reuters, на встрече может быть принято решение о продлении добровольных сокращений на несколько месяцев.

Группа ОПЕК+ в настоящее время сокращает добычу на 5,86 млн баррелей в сутки, что соответствует примерно 5,7% ежедневного мирового спроса.

Эти сокращения включают 3,66 млн баррелей в сутки странами ОПЕК+ до конца 2024 года. Еще 2,2 млн баррелей в сутки — это добровольные сокращения некоторых членов организации, они были рассчитаны на первую половину 2024 года и истекают в конце июня.