    15:29, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Как Правительство Казахстана планирует сдерживать цены на продукты в декабре

    На очередном совещании по стабилизации инфляции, состоявшемся под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина, рассмотрены действующие и предстоящие в декабре меры по сдерживанию цен на продукты питания, передает агентство Kazinform.

    Фото: Правительство РК

    Три недели ноября прошли с нулевым ростом цен на социально значимые продукты питания. Впереди — декабрь и традиционный сезон повышенного потребительского спроса. Участники совещания обсудили комплекс мер, необходимых для обеспечения стабильных цен и наличия продуктов повышенного спроса на прилавках супермаркетов и рынках.

    Расширение перечня социально значимых товаров

    Комитет торговли Министерства торговли и интеграции подготовил проект о временном расширении перечня социально значимых продуктов питания, включив в него товары с наиболее высокой ценовой волатильностью. Документ находится на стадии согласования. В ближайшее время планируются детальные обсуждения с бизнес-сообществом и НПП «Атамекен».

    Ярмарки и акция «Береке fest» в регионах

    В регионах продолжаются сельскохозяйственные ярмарки: в этом году проведено свыше 5 тыс. таких мероприятий, и они будут продолжены каждые выходные.

    В декабре совместно с торговыми сетями вновь пройдет республиканская акция «Береке fest». Кроме того, местные акиматы организуют предновогодние ярмарки для обеспечения широкого предложения товаров по доступным ценам.

    Работа с импортерами продуктов питания

    С учетом высокого сезонного спроса на импортные продукты Комитет торговли сформировал пул крупных импортеров и поставщиков продовольственных товаров. В ближайшее время с ними состоятся встречи по вопросам обеспечения стабильности цен на наиболее востребованные товары в декабре.

    В завершение совещания вице-премьер поручил Министерству торговли и интеграции совместно с акиматами обеспечить постоянный мониторинг цен и оперативно реагировать на возникающие изменения.

    Ранее мы писали, что перечень социально значимых продуктов в Казахстане могут расширить.

    Динара Жусупбекова
