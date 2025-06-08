Как переехавшая в Казахстан девушка стала учителем казахского языка в ВКО

Она рассказала о пути в профессию, любви к языку и личной жизни.

— Алена, с чего началось Ваше знакомство с казахским языком?

— Мой отец родом из Казахстана. Уже позже он переехал в Россию, там создал семью, родились дети, в том числе я. Но в России мы прожили недолго — вскоре вернулись в Казахстан. Сначала в одно из сел Кокпектинского района. А в 2008 году переехали в село Карой Маркакольского района.

Там была только казахская школа, и я сразу попала в 4-й класс на казахском языке. Это было нелегко, но благодаря моей учительнице Кульзие Толеуовой я быстро втянулась. Также много дала среда — я играла с ребятами во дворе, словарный запас рос. Язык впитывался вместе с культурой — это был важный этап становления.

— Как началась ваша педагогическая карьера?

— После школы я поступила в университет Сулеймана Демиреля в Алматы. Это дало мощный толчок: как будущие филологи, мы должны были читать по три книги в неделю. Сначала было трудно, но со временем привыкла.

По окончании университета я вернулась в родное село по программе «С дипломом в село» и устроилась учителем казахского языка и литературы. До сих пор работаю в той же школе. Коллектив принял очень тепло. А в начале пути, когда было особенно тяжело, поддерживали словом и делом. Особенно благодарна маме и директору нашей школы Жаркыну Уркумбаеву — он очень образованный человек, всегда вдохновляет педагогов, поднимает наш статус.

Фото из личного архива Алены Свириденко

— Помните первую книгу, которую прочли на казахском?

— Это рассказ Мухтара Ауэзова «Жетім» («Сирота»). С тех пор его творчество стало мне особенно близким. До сих пор восхищаюсь его языком и стилем. Он не просто писатель, а человек, который передал дух времени и культурное наследие.

Хотя уже взрослая, люблю читать фантастику и сказки — они дают отдохнуть душе. Нравятся и зарубежные рассказы в казахском переводе. Из жанров предпочитаю хоррор, хотя, к сожалению, на казахском таких произведений мало. В будущем мечтаю сама попробовать себя в этом жанре. Не теряю надежды, что найду время, и, возможно, выйдут в свет мои собственные рассказы.

— Как заинтересовать детей чтением в эпоху технологий?

— Все начинается с детства: если ребенок видит, как родители читают, он повторяет. Я сама использую «правило двух минут»: не ставлю цель читать час, а просто — одну страницу перед сном. Это упрощает задачу, формирует привычку. Этот же принцип применим и в быту — приучать детей к помощи по дому с малого.

— Что, по Вашему мнению, нужно для продвижения казахского языка?

— Сейчас наблюдаем позитивную динамику: появляется больше мультфильмов и контента на казахском. Есть волонтеры, которые бесплатно обучают языку. Главное — сохранить этот темп и поддерживать инициативу.

Фото из личного архива Алены Свириденко

— Какие возможности Вам дал казахский язык?

— Это язык страны, в которой я живу. Он помог мне понять национальную литературу в оригинале, наладить контакт с окружающими. Все мои подруги, коллеги — носители казахского языка. Язык богатый, многогранный — он стал частью моей жизни. Без него моя история была бы неполной.

— Что бы Вы посоветовали тем, кто не может выучить язык?

— Сейчас есть все условия: бесплатные разговорные клубы, опытные педагоги. Главное — это среда и практика. Я бы посоветовала дружить с апашками (бабушками) — они знают столько речевых оборотов и пословиц, что словарный запас обязательно расширится.

— Расскажите немного о семье.

— Мой муж — казах. Родители не были против межнационального брака, наоборот — поддержали. Свадьбу мы не устраивали из-за карантина, но провели традиционные обряды в кругу родных. Я сама из многодетной семьи и люблю большие семьи. Сейчас у нас трое детей.

Фото из личного архива Алены Свириденко

Ранее сообщалось, что три тысячи астанчан бесплатно обучатся казахскому языку.