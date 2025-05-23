Три тысячи астанчан бесплатно обучатся казахскому языку

Об этом сообщил руководитель Управления по развитию языков и архивного дела города Астаны Сакен Есиркеп на заседании постоянной комиссии столичного маслихата по вопросам социально-культурного развития.

— В прошлом году мы бесплатно обучили государственному языку на различных уровнях около 1 500 жителей города. В этом году число жителей, изучающих казахский язык, увеличили до 3 тысяч. Наряду с этим, есть интенсивные курсы казахского языка, предназначенные для предпринимателей. Наши преподаватели будут посещать крупные торговые центры, такие как «Астаналык базар», «Central Market», мы будем обучать их видам базового диалога между оказывающими услуги и потребителями, на необходимом уровне, — сказал С. Есиркеп.

По его словам, около 93% улиц в Астане названы в честь исторических деятелей, а также по топонимам. Имена национальных деятелей присвоены 60 школам. Для их популяризации постоянно проводятся научные конференции, лекции, круглые столы.

Спикер рассказал также о работе, проводимой для приведения в соответствие с государственным языком рекламы. Один раз в месяц на базе Палаты предпринимателей «Атамекен» проводятся встречи с владельцами бизнеса. Им разъясняются требования законов о языке и о рекламе. В прошлом году от предпринимателей, размещающих рекламу, были приняты 3 714 эскизов, из них в 81 были внесены поправки и дано согласие. В этом году проведены рейды в торгово-развлекательные центры «Евразия», «Central Market». Проверкой охвачено более 400 субъектов предпринимательства. Не соответствующие концепциям или противоречащие закону рекламные объявления сняты.

Ранее сообщалось, что в Казахстане прорабатывают вопрос признания казахского жестового языка.