Как печатают тенге: эксклюзивный репортаж с банкнотной фабрики

За три десятилетия тенге завоевал репутацию одной из самых красивых, особо защищаемых и узнаваемых валют в мире. Новая серия банкнот «Saka Style» уже получила международную награду за уровень защиты. Банкнота 10 000 тенге признана лучшей в мире по версии High Security Printing.

Несмотря на стремительное развитие цифровых технологий и преобладание безналичного расчета, наличные по прежнему активно используются. Поэтому вопросы защиты денег и борьбы с фальшивыми банкнотами остаются актуальными. Национальный банк отмечает: подделок — меньше одной купюры на миллион.

Фото: кадр с видео

— Каждый номинал банкноты имеет свои элементы защиты, и в зависимости от номинала от меньшего к более высокому предусмотрены соответствующие элементы защиты. Мы их подразделяем на три уровня. Первый — это публичный уровень, когда человек может определить подлинность банкноты на глаз, без применения различных приборов, просто посмотреть на просвет и увидеть водяной знак. Например, при изменении угла зрения меняется цвет нити. Можно увидеть наличие волокон, которые меняют изображение. Какие-то элементы защиты «зашиты» при производстве, то есть при использовании различных видов печати, — рассказал генеральный директор банкнотной фабрики Нацбанка РК Жомарт Кажмуратов.

Второй уровень — это когда применяются простейшие приборы в виде UV света, ультрафиолетового излучения, а также инфракрасного света. Бывают специальные карточки, с помощью которых можно увидеть изменение изображения на нити. Например, в супермаркетах кассиры используют для проверки купюр приборы, которые определяют наличие UV-элементов на каждой банкноте.

— Третий уровень — это экспертно-криминалистический. То есть, например, в пачке пепла мы можем определить, была ли там банкнота. Также этот уровень защиты применяется для обработки денег. Когда надо проверить несколько купюр в портмене — это один момент. Но когда идет большой объем наличности, а это тонна либо полторы тонны в день, естественно, их все надо обрабатывать. Там уже применяются специальные большие сортировщики, которые определяют все параметры банкноты, начиная от хруста бумаги и заканчивая наличием различных машиночитаемых элементов, — добавил Ж. Кажмуратов.

Новые банкноты в сакском стиле выводят стандарты защиты на более высокий уровень. Серия названа «Saka Style», поскольку опирается на художественные мотивы и орнаменты эпохи саков. В дизайне банкнот используются такие образы, как древо жизни, парящий орел, спираль ДНК как символ бесконечности. На оборотной стороне также присутствуют животные, снежный барс и природные мотивы. Это горы Заилийского Алатау и еще символические щиты-орнаменты. Дизайн серии не только обновлен, но и имеет глубокий смысл, отражающий национальную идентичность, природу, историю и культурное наследие через визуальные символы. Новые тенге сочетают яркий дизайн с рельефными элементами, приятными на ощупь.

Размеры банкнот серии «Saka Style» изменены: горизонтальная высота остается, а длина растет с номиналом. Параметры улучшают удобство обращения и оптимизацию производства. Чтобы напечатать эти красивые и надежные банкноты, используется новейшее оборудование. Оно обеспечивает скорость производства.

Главный инженер банкнотной фабрики Андрей Шевченко рассказал о максимальной скорости и других параметрах оборудования, которое обновили в этом году.

Фото: кадр с видео

— Это оборудование предназначено для единичной сортировки банкнот. Аппарат берет банкноту, которая проходит через систему датчиков. Затем сравнивает с заложенным в нее образом и данными и проверяет на соответствие этим данным. Если банкнота не проходит по какому-либо из параметров, она отбраковывается. Сортировочная машина гарантирует то, что банкноты, не соответствующие по качеству или по любому из параметров машиночитаемости, не пройдут в оборот. Для непонятных купюр есть называемый карман. Непонятная для машины купюра означает, что если банкнота на грани какого-то параметра, то она ложится на эту грань и в дальнейшем ее можно еще раз запустить в производство. Те банкноты, которые полностью не соответствуют параметрам, сразу же проходят в механизм уничтожения, то есть делятся на мелкие фракции длиной ленточки меньше миллиметра. Качественные банкноты сразу же проходят упаковку. На них наклеивается ярлык с обозначением и они запечатываются в пленку, — рассказал Андрей Шевченко.

С момента, как банкнота зашла в машину и до момента выхода, никто из сотрудников фабрики ее не трогает. Максимальная пиковая скорость машины, печатающей тенге, составляет 44 банкноты в секунду. С учетом замены расходных материалов общая производительность не является суммой всех этих секунд, но достаточно значительна, отметил главный инженер банкнотной фабрики А.Шевченко. Это около миллиона в одну смену.

Каждая из миллиона купюр проходит многоступенчатый контроль качества. Банкноты имеют более 10 степеней защиты: водяные знаки, микропечать и специальные оптические элементы. Их практически невозможно подделать.

В Институте Центра судебных экспертиз знают, чем настоящие тенге отличаются от подделок. Даже самые качественные подделки обычный человек может принять за настоящие деньги. Быстрая проверка: на ощупь можно почувствовать плотность бумаги, осмотреть купюру на просвет, должен быть водяной знак и защитная нить. Остальные подробности рассказала главный эксперт Института Центра судебных экспертиз по городу Астане Анара Жалгабекова.

Фото: кадр с видео

— Настоящие деньги по‑особому хрустят. Специфичный звук дает высокое качество бумаги. Купюры на оборотной стороне переливаются, имеют динамический эффект: рисунки меняют положение. Подлинные тенге имеют особую плотность и реагируют на ультрафиолет иначе, чем подделки. Тенге нового дизайна в сакском стиле защищена новейшими элементами: двухцветное микроволокно, микропечать-нить, которая создает эффект пульсации при наклоне банкноты. На 10 000-й банкноте новой серии: тиснение золото-инталлио — герб Казахстана нанесен специальной краской. Хочу отметить высокое качество бумаги, из которой делают тенге. Также есть элементы для слабовидящих. В целом серия выводит стандарты защиты на более высокий уровень, сочетая визуальные и осязательные элементы, что затрудняет подделку.

Эксперт Анара Жлагабекова работает с деньгами ровно столько лет, сколько исполнилось нашему тенге — 32 года. По ее наблюдению, чаще всего подделывают 2 000 и 10 000 купюры. Последние в одно время очень часто пытались подделать. А с купюрами 2000 тенге история необычная. Фальшивомонтечики резали купюру пополам и вторую часть подделывали. Зачем они это так делали, главный эксперт Института Центра судебных экспертиз предположила так.

Фото: кадр с видео

— Скорее всего из одной 2000 таким образом получали 4000 тенге, чтоб реализовать как можно больше фальшивой наличности. Вообще, я считаю, что качество тенге нужно периодически улучшать, что и делает наше государство. Обновление дизайна и защиты необходимо, потому что мошенники не спят, — сказала она.

По данным Национального банка, на миллион подлинных купюр приходится 0,5 единицы — фальшивой. Сегодня в обращении находятся банкноты 6-ти номиналов. В ближайшие месяцы ожидается выпуск банкноты номиналом 500 тенге нового дизайна, а в 2026 году — банкнота 20 000 тенге самыми высокими технологиями защиты. Это самый крупный из номиналов и поэтому степеней защиты в ней будет более 20-ти. Для бизнес-среды и населения наличные остаются важной частью платежной системы, а обновленный дизайн и защита призваны повысить уровень доверия к купюрам.

