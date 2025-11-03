Нацбанк обратился к казахстанцам: как отличить новую 1000 тенге от подделки

Как сообщили в Нацбанке, 1 000 тенге нового дизайна является четвертой банкнотой из серии «Сакский стиль». Она основана на элементах «Сакского стиля», который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

О защитных элементах денежного знака

На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф – золотое интаглио. Герб Республики Казахстан нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краской.

Фото: Нацбанк

На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.

Фото: Нацбанк

Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов голубого и оранжевого.

Фото: Нацбанк

Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент – патч в виде объёмного изображения артефакта. При повороте банкноты проявляется эффект переключения цифрового изображения номинала на орнамент и динамический эффект расхождения лучей в стороны.

Фото: Нацбанк

На оборотной стороне банкноты расположен элемент Спарк в виде объёмного изображения артефакта. При изменении угла наклона банкноты цвет Спарка переходит от золотого до нефритового.

Фото: Нацбанк

Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета, так называемой иридисцентной краской.

Фото: Нацбанк

Защитный элемент локальный водяной знак – электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.

Фото: Нацбанк

Ранее сообщалось, что Нацбанк выпустил коллекционные монеты ARǴYMAQ.