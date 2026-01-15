Как меняется нефтяная отрасль Азербайджана под влиянием глобальных факторов

Цены под давлением политических рисков

Мировой нефтяной рынок в 2026 году переживает период высокой нестабильности. Сегодня цены формируются не столько экономикой и спросом, сколько геополитикой. Ранее ключевыми ориентирами выступали рост мировой экономики и уровень запасов, теперь же рынок реагирует прежде всего на политические сигналы.

На тон нынешнего года влияют сразу три фактора, в их числе — кризис власти в Венесуэле, нарастающая социально-экономическая напряженность в Иране и активизация добычи у производителей вне ОПЕК+. Вместе они делают рынок более нервным и непредсказуемым, а решения отдельных стран оказывают влияние, которое далеко не всегда соответствует их фактической доле в глобальном производстве.

Ценовое давление из Каракаса

Даже небольшой рост добычи нефти в Венесуэле до 1,1-1,2 млн баррелей в сутки способен ощутимо повлиять на мировой рынок сырья несмотря на то, что это все еще менее 1% от глобального производства. По данным аналитиков, нынешний объем добычи Венесуэлы колеблется около 0,9-1,1 млн баррелей в сутки — далеко от исторического пика более 3,5 млн баррелей в сутки в начале 2000‑х годов, но заметно выше уровня последних лет.

Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg News

Страна обладает самыми большими доказанными запасами нефти в мире — около 303 млрд баррелей, но инфраструктура, многолетние санкции и нехватка инвестиций серьезно ограничивают потенциал.

Причина высокой ценовой чувствительности — структура экспортных потоков. Венесуэльская нефть тяжелая и средняя по плотности по стандарту API, что делает ее конкурентом для каспийских марок на рынках Азии и Европы. При этом отрасль все еще зависит от сложной логистики и дорогой переработки.

Даже при умеренном увеличении добычи, например, на 200-300 тыс. баррелей в сутки, рынки реагируют снижением цен на эталонную марку Brent, усиливая ценовую волатильность. Аналитики отмечают, что это происходит в условиях прогноза падения среднегодовой цены Brent примерно до $59-$66 за баррель в 2026 году из‑за роста глобального предложения.

Для экспортеров, таких как Азербайджан, это означает усиление конкуренции в ключевых сегментах поставок легкой и средней нефти, ориентированных на Азию.

Фактор внутренней нестабильности в Иране

Иран в 2026 году остается одной из главных точек геополитической напряженности на нефтяном рынке. Риал продолжает стремительно падать — курс достиг 1,38-1,46 млн за доллар, а годовая инфляция превысила 40%, что усиливает социальное недовольство и массовые протесты.

Экономическая и политическая нестабильность ограничивают возможности Тегерана нарастить экспорт нефти, хотя страна все еще остается крупным игроком на рынке тяжелых сортов. Из-за этих рисков цена нефти Brent удерживается на уровне $62-$63 за баррель, поскольку рынок закладывает возможные перебои с поставками из Персидского залива.

Для Азербайджана это работает как двойной эффект: с одной стороны, ценовая поддержка создает благоприятный фон для экспортных доходов, с другой — растущие региональные риски усложняют долгосрочное планирование инвестиций и логистику поставок.

Давление со стороны производителей вне ОПЕК

Роль стран, не входящих в ОПЕК+, на мировом рынке нефти растет. По оценкам Управления энергетической информации США (EIA) и других экспертов, именно Бразилия, Гайана и Аргентина станут главными драйверами роста добычи в 2026 году, обеспечивая около половины ожидаемого прироста мирового производства, примерно 0,8 млн баррелей в сутки.

Бразилия собирается нарастить добычу за счет новых шельфовых проектов до 4,5 млн баррелей в сутки, а Гайана благодаря растущим проектам Stabroek приближается к отметке в 1 млн баррелей в сутки.

Эксперты отмечают, что этот рост меняет баланс мирового предложения и снижает долю ОПЕК+ в глобальной добыче, ослабляя ее влияние на рынок. В то же время поставки от стран вне ОПЕК+ могут почти догнать рост спроса, создавая дополнительное давление на цены.

Фото: Canva

Для Азербайджана такая ситуация усложняет балансировку между необходимостью соблюдать квоты ОПЕК+ и стремлением максимально эффективно монетизировать крупные каспийские проекты, которые формируют значительную часть экспортных перспектив и доходов нефтяного сектора.

Текущая позиция Азербайджана на нефтяном рынке

В 2025 году Азербайджан добывал около 0,64 млн баррелей нефти в сутки (28,5 млн тонн в год). Основной объем приходился на оффшорный комплекс «Азери-Чираг-Гюнешли» — 327 тыс. баррелей в сутки, остальные поставляли конденсат с «Шах Дениз» и нефть с блока «Абшерон». Экспорт по-прежнему проходит через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. За январь–октябрь 2025 года по нему было поставлено 22,8 млн тонн нефти, из которых 19,4 млн тонн — азербайджанские объемы, остальное — транзит из Казахстана и Туркменистана.

Прогноз на 2026 год не обещает роста. Так, агентство Fitch оценивает добычу в 571-576 тыс. баррелей в сутки, что отражает фазу структурной стабилизации. В ближайшие годы производство постепенно снизится из‑за истощения месторождений АЧГ. По прогнозам, с 28,5 млн тонн в 2025 году до 26,6 млн тонн к 2028-му, с возможным ростом до 27,4 млн тонн в 2029 году благодаря проекту «Абшерон».

Сокращение добычи ограничивает экспортные возможности и усиливает потребность в импорте. В 2024–2025 годах основным поставщиком была Россия, но рассматриваются и поставки из Казахстана, Ирака и Норвегии. За девять месяцев 2025 года объем экспорта нефти упал на 3,5%, а валютная выручка — почти на 19%. Производство нефтепродуктов в 2026 году прогнозируется на уровне 5,6 млн тонн с постепенным ростом до 6,1 млн тонн к 2027-му, включая дизель, бензин и авиатопливо.

Главной задачей остается поддержка баланса топлива и диверсификация экономики, снижая зависимость бюджета и доходов от мировых цен на нефть.

Цены, риски и защита через «зеленую» энергетику

Даже небольшие колебания мировых цен сразу отражаются на доходах Азербайджана. Восстановление добычи в Венесуэле до 1,1-1,2 млн баррелей в сутки и смягчение ограничений по Ирану могут сместить базовый ценовой диапазон до $60-$70 за баррель. Для бюджета страны это критично. Падение цены на $5-$10 за баррель мгновенно сокращает экспортные доходы и трансферты из Государственного фонда (SOFAZ), что отражается на инвестиционных и социальных программах.

В такой ситуации логичным шагом становится ставка на возобновляемую энергетику. Ветропарк «Хызы-Абшерон» не просто экологический проект, но и инструмент защиты экономики от резких колебаний цен на нефть. Развитие «зеленой» энергетики снижает зависимость бюджета от углеводородов, улучшает инвестиционный климат и создает основу для нового экспортного профиля страны. В среднесрочной перспективе это позволит Азербайджану оставаться конкурентоспособным даже в условиях нестабильного мирового рынка.

Экспертный взгляд на рынок нефти

Экономист Натиг Джафарли отмечает, что нефтяной рынок сегодня живет в постоянной турбулентности. По его словам, на цены одновременно давят замедление мировой экономики, геополитическая неопределенность и решения крупнейших производителей по ограничению добычи.

— В бюджете цена нефти заложена на уровне 65 долларов за баррель — ориентир неплохой, но рынок, скорее всего, будет ниже. Прямого удара по бюджету это не наносит, здесь действует консолидированная система и трансферты из Нефтяного фонда. Зато косвенные эффекты уже ощущаются через снижение экспортных доходов и торгового баланса, — сказал он.

Фото: из личного архива

Натиг Джафарли также подчеркивает, что добыча постепенно снижается, и даже при благоприятной цене быстро нарастить экспортные объемы невозможно.

— Экономический рост сдержан и сильно зависит от внешней конъюнктуры. Сейчас мы наблюдаем не кризис, а период адаптации. Мир меняется быстрее, а нефтяные рынки становятся все менее предсказуемыми. Для Азербайджана это сигнал развивать ненефтяные сектора, повышать эффективность и снижать зависимость от колебаний цен, — добавил эксперт.

Независимый эксперт по нефти и газу Лада Евграшина добавляет, что экспортная динамика страны напрямую зависит от глобальной конъюнктуры.

— На фоне событий в Венесуэле и Иране рынок находится в состоянии повышенной волатильности. Мировые цены лихорадят, и это сразу отражается на Азербайджане, где не менее половины бюджетных поступлений формируется за счет нефтегазового сектора, — отмечает она.

Эксперт указывает, что азербайджанская нефть традиционно продается с премией к Brent — на 4-6 долларов за баррель. Однако при текущей нестабильности возможны корректировки бюджета, обычно ближе к середине года после анализа рынка.

— В то же время страна имеет серьезную «подушку безопасности». Активы Государственного нефтяного фонда превышают 70 млрд долларов. Это позволяет чувствовать себя устойчиво даже при резком снижении цен. Базовый коридор может держаться около 60 долларов за баррель, с краткосрочными просадками до 50, — резюмировала Лада Евграшина.

Фото: Turan.az

В целом, рынок нефти Азербайджана в 2026 году остается нестабильным и чувствительным к глобальной геополитике. Несмотря на колебания цен, «подушка безопасности» в виде активов Государственного нефтяного фонда позволяет поддерживать финансовую устойчивость и обеспечивать ключевые программы. Страна продолжает адаптацию: добыча стабилизируется, экспорт остается в фокусе, а диверсификация экономики помогает сохранить баланс между текущей гибкостью и долгосрочной стабильностью.

