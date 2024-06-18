Как Ла-Нинья может повлиять на сельское хозяйство Казахстана?

По данным климатологов, глобальные температуры были рекордными 12 месяцев подряд, причем май стал самым жарким за всю историю наблюдений. ООН прогнозирует, что этим летом Эль-Ниньо сменится более холодным явлением Ла-Нинья. Это может вызвать значительные изменения в погодных условиях и повлиять на погодные условия в регионах Казахстана и за его пределами, передает агентство Kazinform.

Согласно данным Климатической службы ЕС «Коперник», средняя температура в прошлом месяце была на 1,52°C выше, чем в доиндустриальный период. Хотя Эль-Ниньо оказал кратковременное влияние с июля прошлого года, основной причиной этой чрезвычайной теплой полосы стало антропогенное глобальное потепление.

В центральной и восточной экваториальной частях Тихого океана во время Ла-Нинья наблюдаются более низкие температуры поверхности моря, что обычно приводит к противоположным погодным условиям по сравнению с Эль-Ниньо, особенно в тропических регионах. Вариации тропической циркуляции воздуха, включая характер ветра, атмосферное давление и уровни осадков, являются факторами, способствующими этой тенденции к похолоданию.

По последним наблюдениям Национального управления океанических и атмосферных исследований США NOAA, в восточной экваториальной части Тихого океана наблюдаются нейтральные условия с переменными температурами поверхности моря, что может повлиять на сельское хозяйство Казахстана. Ниже среднего уровня температуры под поверхностью и незначительные аномалии в температурах моря (+0,1°C в Ниньо-3.4, -0,5°C в Ниньо-1+2, +0,8°C в Ниньо-4) указывают на изменение климатической динамики.

К сентябрю 2024 года существует вероятность в 65%, что Ла-Нинья сформируется, и 85% вероятности, что оно продлится до зимы, указывая на длительное влияние на глобальный климат.

Согласно недавнему анализу Кирилла Павлова в Telegram, в северных и восточных регионах Казахстана ожидаются ранние заморозки и меньшее количество осадков, что угрожает осенним посевам. Из-за прогнозируемых прохладных температур, которые могут снизить влажность почвы для следующего вегетационного периода, Павлов предлагает осторожно подходить к посеву озимых культур. Он советует запасать сено, так как в следующем году его может не хватить.

В южных регионах ожидается теплая, сухая погода, которая продлится некоторое время, что повлияет на доступность воды, необходимой для орошения. Для решения возможного дефицита Павлов предлагает рационально расходовать воду и использовать устройства для хранения воды. Подобно северным районам, западные районы также столкнутся с ранними заморозками и суровой, сухой зимой.

Эксперты сообщают, что северные регионы Казахстана более подвержены событиям Ла-Нинья, основываясь на исследовании Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН о влиянии Эль-Ниньо/Ла-Нинья на зерновые районы России, Украины и Казахстана. В основных сельскохозяйственных районах Казахстана Ла-Нинья обычно усугубляет условия засухи по сравнению с Эль-Ниньо.

AgroInfo сообщает, что Эль-Ниньо в Казахстане привел к чрезмерным осадкам и условиям переувлажнения, особенно к влажным августу и октябрю 2023 года, что отрицательно сказалось на урожае 2023 года и заставило фермеров столкнуться с финансовыми потерями и несвоевременным погашениям кредитов.

Хотя вероятность развития Ла-Нинья между августом и ноябрем 2024 года составляет 70%, что может привести к жарким и сухим условиям, последствия Эль-Ниньо могут продолжать вызывать сильные осадки до декабря 2024 года, согласно данным Всемирной метеорологической организации (ВМО).

AgroInfo подчеркивает, что фермеры Казахстана надеются на более сухой сезон, но остаются осторожными, осознавая продолжающиеся последствия изменения климата и выбросы парниковых газов, вызывающих экстремальные погодные явления.

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