12 месяцев рекордной жары: Эль-Ниньо сменится прохладной Ла-Ниньей

Эксперты ООН прогнозируют, что этим летом Эль-Ниньо сменится более холодным явлением Ла-Нинья, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Май 2024 года стал самым теплым за всю историю наблюдений, отмечает Климатическая служба ЕС «Коперник». Средняя температура была на 1,52°C выше, чем в доиндустриальный период, и на 0,65°C выше, чем в среднем с 1991 по 2020 год. Директор C3S Карло Буонтемпо заявил, что череда рекордно жарких месяцев шокирует, но не удивляет, и тенденция глобального потепления сохраняется.

Согласно Всемирной метеорологической организации (ВМО), с июля 2023 года Эль-Ниньо способствовал повышению глобальных температур, но основной причиной остается антропогенное потепление. Эль-Ниньо может завершиться в июне, уступив место Ла-Нинье, которая характеризуется более холодными температурами в центральной и восточной части Тихого океана. Однако это не изменит общей тенденции глобального потепления.

Заместитель генсека ВМО Ко Барретт подчеркнул, что даже при окончании Эль-Ниньо планета продолжит нагреваться из-за парниковых газов. Последние девять лет были самыми жаркими, несмотря на охлаждающее влияние Ла-Ниньи с 2020 по 2023 год.