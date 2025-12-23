Как квоты на вывоз мяса КРС влияют на цены, рассказали в Правительстве

— Я прогнозированием заниматься не буду. Но на стабилизацию цен на говядину это безусловно повлияет и это решение. Оно является административным, и они долго не «живут». Самое главное — следующий год будет годом активного развития животноводства. Два года мы вкладывались в растениеводство, получили два года хорошего урожая. Мы увеличили кредитные ресурсы под это направление, защищали урожай в период его роста. Такая же работа предстоит нам в сфере животноводства, — сказал Серик Жумангарин на брифинге в Правительстве.

Он также заверил, что правительство внимательно следит за балансом мяса на рынке.

— Мы приближаемся к рекордной отметке — около 30 тысяч тонн мы уже экспортировали и можем экспортировать 40 тысяч. Но все это влияет на цены на внутреннем рынке. Поэтому мы квотировали возможность экспорта для предприятий, которые обладают собственными откормочными площадками и собственными мясокомбинатами. Потому что экспорт идет с мясокомбината, — добавил министр.

Ранее мы сообщали о том, что в квоты на вывоз мяса КРС из Казахстана планируют продлить еще на полгода.