    12:41, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Как квоты на вывоз мяса КРС влияют на цены, рассказали в Правительстве

    Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал как повлияли квоты на вывоз мяса КРС из Казахстана на цены на мяса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — Я прогнозированием заниматься не буду. Но на стабилизацию цен на говядину это безусловно повлияет и это решение. Оно является административным, и они долго не «живут». Самое главное — следующий год будет годом активного развития животноводства. Два года мы вкладывались в растениеводство, получили два года хорошего урожая. Мы увеличили кредитные ресурсы под это направление, защищали урожай в период его роста. Такая же работа предстоит нам в сфере животноводства, — сказал Серик Жумангарин на брифинге в Правительстве.

    Он также заверил, что правительство внимательно следит за балансом мяса на рынке.

    — Мы приближаемся к рекордной отметке — около 30 тысяч тонн мы уже экспортировали и можем экспортировать 40 тысяч. Но все это влияет на цены на внутреннем рынке. Поэтому мы квотировали возможность экспорта для предприятий, которые обладают собственными откормочными площадками и собственными мясокомбинатами. Потому что экспорт идет с мясокомбината, — добавил министр.

    Ранее мы сообщали о том, что в квоты на вывоз мяса КРС из Казахстана планируют продлить еще на полгода.

