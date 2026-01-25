Как красивый почерк стал источником дохода для казахстанки

25-летняя уроженка Кызылорды по образованию IT-специалист, но по призванию — каллиграф. Начав с публикаций в Instagram, она превратила увлечение в профессию, вышла на сотрудничество с мировыми брендами и доказала: ручная красота не исчезает, даже когда мир уходит в цифру. В интервью Kazinform Аружан рассказала о выборе между IT и искусством, дисциплине, глубинных смыслах каллиграфии и о том, почему буквы способны лечить.

— Вы рассказывали, что впервые узнали о каллиграфии через Instagram. Когда именно появился интерес — это было внезапное озарение или постепенный путь?

— Я начала интересоваться каллиграфией в 2020 году. Тогда я увидела в Instagram девушку, которая занималась красивым письмом, и это сразу привлекло мое внимание. Сначала я начала учиться для себя, как хобби, без каких-либо ожиданий. Обучалась у разных зарубежных каллиграфов и специалистов. Меня очень привлекала эстетика каллиграфии — ее красота и особенность. Несмотря на то что моя основная специальность связана с IT, математикой и физикой, каллиграфия помогала сохранять внутреннюю ясность и находить творческое вдохновение. Для меня это было как отдых, как своеобразная терапия. Именно поэтому я стала заниматься каллиграфией ради самой красоты процесса.

Фото из личного архива Аружан Толеповой

— После окончания вуза Вы не пошли работать в IT, а выбрали искусство письма. Были ли сомнения в этом выборе?

— Я начала изучать каллиграфию еще во время бакалавриата. Тогда это было просто хобби: я выкладывала свои работы в Instagram, делилась ими в сторис. И именно в этот период мои друзья и знакомые начали проявлять интерес к моему творчеству. Так появились первые заказы — сначала от близких людей. Позже я поступила в магистратуру и продолжила обучение по основной специальности, но каллиграфию уже вела параллельно. Чем больше я делилась своими работами, тем больше внимания они привлекали. Появились заказы и от незнакомых людей. В итоге каллиграфия стала приносить все больше проектов. Когда я полностью завершила учебу, я поняла, что на самом деле люблю каллиграфию гораздо сильнее. Она ближе мне, чем моя основная специальность. И о своем выборе я нисколько не жалею.

Фото из личного архива Аружан Толеповой

Каллиграфия подарила мне внутреннее спокойствие и гармонию. Есть такое убеждение: кому чего не хватает — каллиграфия восполняет. Я действительно ощутила это на собственном опыте. Если в будущем я захочу вернуться в IT, я не буду считать, что это поздно. Все возможно — время покажет.

— Где Вы обучались каллиграфии и можно ли назвать ее ремеслом, требующим ежедневной практики?

— Я училась каллиграфии у зарубежных мастеров и занимаюсь этим искусством уже почти четыре года. При этом я не считаю себя полностью сформировавшимся мастером. Даже сейчас, когда я сама преподаю каллиграфию, я продолжаю учиться у других. Есть каллиграфы с десяти-, двадцати-, тридцатилетним опытом, и мне хочется расти дальше. Базовые правила можно освоить за месяц или полтора. Но дальше начинается постоянная практика и закрепление навыков. Если не тренироваться каждый день, навыки забываются. Чтобы нейронные связи закрепились, чтобы моторика была устойчивой, нужно повторять каждый день. Есть выражение: «Один день не писал — три дня заново вспоминаешь». Это действительно так. Чтобы руки были поставлены и прогресс сохранялся, нужно заниматься регулярно.

Фото из личного архива Аружан Толеповой

— Много ли у Вас сегодня заказов и помните ли вы свою первую коммерческую работу?

— Сейчас у меня очень много заказов, и они очень разные. Бренды заказывают оформление открыток, пригласительных, книг. Есть и индивидуальные заказы, которые зачастую оказываются особенно интересными. Чаще всего это романтические письма: парни пишут девушкам, девушки — парням. В моей практике были случаи, когда пары, которые расстались, через написанное мной письмо передавали свои чувства — и таким образом мирились. Таких историй у меня было несколько. Кроме того, мне поступают предложения по созданию логотипов. Иногда люди заказывают открытку, выполненную моим почерком, а затем печатают ее в нескольких экземплярах и используют в своем бизнесе. Меня еще приглашают на свадьбы и торжественные мероприятия, где каллиграфия помогает создать особую атмосферу. Я также делаю закладки для книг, свадебные сеты, подписи для фотосессий.

Самая дорогая каллиграфическая работа, которую я продала, стоила 150 тысяч тенге. А одним из самых волнительных заданий стала работа для британской школы в Алматы: нужно было писать прямо в брендированных книгах, без права на ошибку. Если книга испорчена — ее невозможно заменить или перепечатать. Поэтому требовалась максимальная аккуратность, концентрация и спокойствие. К счастью, все прошло успешно.

— Является ли каллиграфия сегодня вашим основным источником дохода? Насколько, по вашему опыту, эта сфера может быть устойчивой в финансовом плане?

— Я работаю и по своей основной специальности, но каллиграфия является одним из моих основных источников дохода. Я уверена, что эта сфера будет развиваться дальше и приносить еще больше возможностей. В Казахстане это направление только начинает формироваться, однако спрос на него уже растет. Если сравнивать с зарубежными странами, там каллиграфов бронируют за месяц или даже за два вперед — настолько они востребованы. Сегодня сфер, где применяется каллиграфия, становится все больше. Атмосферу, которую создает ручное письмо, не сможет заменить ни искусственный интеллект, ни компьютер. Это прекрасно понимают и бренды, и люди, которые заказывают такие работы.

Фото из личного архива Аружан Толеповой

Кроме того, научно доказано, что каллиграфия улучшает мышление и внимание. Многие не знают, но Стив Джобс (один из основателей корпорации Apple — прим.автора) в студенческие годы занимался каллиграфией. Когда он создавал первые компьютеры и продумывал интерфейс, он использовал знания, полученные именно в этой области — поэтому компания Apple одной из первых внедрила эстетически выверенные шрифты. Например, в Японии каллиграфия является обязательным школьным предметом, а в крупных компаниях ее включают в рабочее расписание как способ развития концентрации и восстановления внимания сотрудников. Все это показывает, что каллиграфия — не просто хобби. Она важна для мышления, внутреннего состояния и здоровья человека. И, конечно, в эпоху искусственного интеллекта настоящая ручная красота ценится особенно высоко — как особая эстетика и живая атмосфера.

— Как началось Ваше сотрудничество с мировыми брендами?

— Я работала с такими брендами, как Chanel, MaxMara, BMW, Tod’s и другими. В основном они заказывают открытки, пригласительные и письма для брендированных книг. Я выполняю тексты и письма в соответствии с их запросами и готовыми материалами. Одним из первых брендов, сделавших мне заказ, стал Французский Дом. Это было для меня полной неожиданностью — я не ожидала, что получу такой заказ и что бренды вообще будут обращать на меня внимание.

Фото из личного архива Аружан Толеповой

Большинство компаний находят меня через Instagram — социальные сети сыграли ключевую роль. Часто срабатывает и «сарафанное радио»: если я работаю с одним брендом, меня рекомендуют следующему. Бывает и так, что сотрудники брендов, с которыми я сотрудничала, показывают мои работы своим знакомым. Таким образом, меня находят благодаря рекомендациям и социальным сетям.

— Что бы Вы посоветовали тем, кто только задумывается о каллиграфии? Может ли каждый человек научиться красиво писать, или все-таки необходим врожденный талант?

— Чтобы научиться каллиграфии, прежде всего нужна искренняя заинтересованность. Это не просто способ заработать или источник дохода — каллиграфия должна нравиться сама по себе. Вас должна притягивать ее красота, эстетика и сам процесс письма. Только тогда обучение будет приносить удовольствие. Первое и самое важное — это любовь к каллиграфии. Второе — дисциплина.

Без терпения и готовности пройти весь путь увидеть результат будет сложно. Каллиграфия — очень изящная и художественная практика, но вместе с тем она требует усилий и регулярной работы. Человек, который умеет сочетать любовь и дисциплину, обязательно увидит прогресс. Не имеет значения, есть ли природный талант или художественные способности, какой у вас почерк и сколько вам лет. Научиться сможет каждый. Главное — сосредоточиться на двух ключевых вещах: любви к процессу и дисциплине.

Фото из личного архива Аружан Толеповой

