Произведения казахстанских студентов по китайской каллиграфии представлены на выставке в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В китайской столице состоялась церемония награждения победителей 4-го конкурса китайской каллиграфии для участников из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). За 10 месяцев текущего года поступило более 2 тыс. работ от 1600 участников нынешнего мероприятия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В нем приняли участие представители от Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, России, Беларуси, Индии, Пакистана, Азербайджана, Армении, Монголии и других стран, среди которых были определены 4 первых, 8 вторых и 19 третьих мест (кистью и твердой ручкой).





Состоялась выставка произведений «нынешних» и прошлогодних победителей. На ней особо отмечена работа студентки Восточно-Китайского педагогического университета (г. Шанхай) Даны Тойбагаровой, которая заняла 1-е место в 3-м конкурсе китайской каллиграфии в 2018 году.

Конкурс организован издательством «Жэньминь хуабао» и Китайским информационным Интернет-центром в целях популяризации китайской культуры и культурно-гуманитарного сотрудничества КНР с государствами ШОС.





Напомним, что финалистами данного конкурса в прошлые годы становились обучающиеся в вузах КНР казахстанские студенты Канат Омар, Ергали Саянулы, Руслан Туленов и Мадина Балагулова.

Китайская каллиграфия - это искусство изображения иероглифов, позволяющее не только отразить смысл текста, но и визуально передать его настроение. Этот вид письма отличается особой эстетической составляющей, призванной показать на бумаге гармонию духа и движения, завладеть вниманием читающего и даже оказать на него некоторое эмоциональное влияние. На Востоке каллиграфии всегда придавали особое значение, считая, что подобная деятельность способна воспитать в человеке высокие нравственные качества и помочь ему в духовном развитии.



