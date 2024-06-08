Господдержка и масштабирование опыта СКО: как Казахстан развивает молочное производство

Обеспечение продовольственной безопасности является одним из основных приоритетов в работе Правительства РК. Во исполнение поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева во всех секторах агропромышленного комплекса реализуются соответствующие проекты развития. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Для наращивания собственного производства высококачественного молока и снижения импортозависимости государство активно поддерживает и стимулирует запуск молочно-товарных ферм. В целом их количество за последние три года выросло до 446. Только за прошлый год поголовье крупного рогатого скота молочного и мясного направлений по сравнению с 2021 годом увеличилось на 5,2% до 7,4 млн голов, в том числе коров – на 13,4% до 4,2 млн голов. В свою очередь, все это привело к росту производства молока (+4,9% за 2023 год).

Объем государственных субсидий для производителей молока в прошлом году по сравнению с 2021 годом вырос в 1,5 раза – с 23 до 35 млрд тенге. Здесь предусмотрено 10 направлений: приобретение племенного маточного поголовья, содержание племенных быков в общественных стадах, удешевление стоимости производства молока, удешевление затрат на корма и другие.

В размере 25% субсидируются также инвестиционные вложения фермеров при создании и расширении объектов для выращивания КРС молочного направления и приобретении оборудования для молочно-товарных ферм (доильные аппараты, охладители молока и так далее).

Кроме того, государством субсидируются кредитные и лизинговые ставки аграриев на приобретение сельхозживотных, техники и технологического оборудования с доведением их до уровня 6%.

Фото: Рrimeminister.kz

Основным сдерживающим фактором развития животноводства, и в первую очередь молочного скотоводства, является недостаточность кормовой базы. В целом по республике объемы производства кормов более чем в 2 раза меньше, чем требуется по зоотехническим нормам. Доля кормовых культур в пашне составляет около 13,4% против 30%, рекомендованных наукой.

Поэтому основная часть молочного производства в РК имеет сезонный характер, т.е. производство осуществляется в летний период с использованием пастбищных кормов. Это приводит к нехватке сырья для предприятий переработки в межсезонный период. Стабильность производства молока достигается только в молочно-товарных фермах, обеспеченных прочной кормовой базой и с круглогодичным стойловым содержанием молочного стада.

В 2023 году по сравнению с 2020 годом площади кормовых культур в республике увеличились на 100 тысяч га, или с 3,1 до 3,2 млн га. Их валовый сбор вырос с 4,6 млн тонн в 2020 году до 4,9 млн тонн в 2022 году. В результате принятых мер удалось достичь определенного увеличения объемов производства кормов. На сегодняшний день обеспеченность грубыми кормами составляет 80% (в 2020 году – 5%), сочными кормами – 60% (в 2020 году – 50%), концентрированными кормами – 50% (в 2020 году – 48%).

Для полного обеспечения потребности отрасли Правительством РК реализуется Дорожная карта по развитию кормопроизводства на 2023-2025 годы. Она предусматривает доведение посевных площадей кормовых культур к 2025 году до 3,3 млн га. Валовый сбор при этом должен вырасти до 6 млн тонн. Уже в прошлом году по сравнению с 2020 годом площади кормовых культур в республике увеличились на 100 тыс. га, или с 3,1 до 3,2 млн. га.

Важным шагом в развитии молочно-товарных ферм стала инициатива Главы государства по тиражированию положительного опыта Северо-Казахстанской области. За счет реализации проекта по строительству МТФ она вышла на лидирующие позиции. В регионе производится более 10% от республиканского объема молока. Его выпуском занимаются свыше 100 агроформирований с поголовьем 52 тысячи голов, в том числе 38 современных молочных комплексов. За последние 6 лет в СКО введено свыше 30 молочных ферм с общей численностью поголовья более 16 тысяч коров и мощностью производства 81,8 тысячи тонн молока. Это также позволило создать более 1 тысячи новых рабочих мест. В реализацию проектов вложено 39,5 млрд тенге инвестиций.

В рамках масштабирования опыта СКО в 2023 году была начата реализация программы по льготному кредитованию проектов в сфере АПК через поверенного агента. Ее основные цели: импортозамещение, насыщение внутреннего рынка отечественной продукцией и повышение доходов сельчан за счет создания постоянных рабочих мест.

В прошлом году на реализацию программы было выделено 100 млрд тенге для кредитования 65 молочно-товарных ферм общей производственной мощностью порядка 372 тыс. тонн молока в год. Согласно условиям, льготный кредит до 5 млрд тенге выдается под 2,5% годовых на срок до 10 лет.

Фото: Рrimeminister.kz

Министерство сельского хозяйства ведет работу по внесению изменений в программу, чтобы была возможность финансировать проекты по мясному животноводству, строительству тепличных комплексов, фруктохранилищ, рыбоводных хозяйств, рыбоперерабатывающих предприятий, племенных репродукторов в птицеводстве и т.д.

В целом на реализацию программы в 2024 году также предусмотрено 100 млрд тенге для запуска порядка 80 проектов.

Не стоит на месте и международное сотрудничество. Так, в 2024 году ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) одобрил техническую поддержку разработки в Казахстане долгосрочной отраслевой программы по развитию молочного животноводства. Это будет реализовано в рамках программы технического сотрудничества ФАО.

Совместное заявление о реализации казахстанско-германского молочного проекта KFM было подписано в декабре 2019 года в ходе официального визита Главы государства в Берлин. В рамках него Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии оказывает поддержку фермерам Казахстана в получении знаний и навыков по развитию молочно-товарных ферм.

В течение почти 4-х лет соответствующие консалтинговые услуги получали фермеры Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областей. Работа проекта сосредоточена в Алматинской области для подготовки консультантов и повышения квалификации специалистов молочной отрасли на базе УНПЦ «Байсерке-Агро».

Насыщение внутреннего рынка качественными отечественными продуктами питания является одной из приоритетных задач Правительства. Положительные результаты уже есть, поэтому теперь важно не сбавлять темпов работы. Дальнейшая реализация программ развития позволит Казахстану существенно нарастить уровень производства и покрыть свои потребности по многим товарным позициям.