Как изменится рынок «Тигрохауд» в Алматы

В Ауэзовском районе Алматы до конца 2025 года модернизируют старейший рынок «Тигрохауд», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, в рамках модернизации будут созданы комфортные условия как для продавцов, так и для посетителей торгового объекта. В настоящее время ведется заливка бетонного основания будущего двухэтажного торгового центра.

— После модернизации количество рабочих мест возрастет со 100 до 160, — отметили в акимате.

Согласно плану, проезды к торговому объекту будут выполнены из асфальтобетона, а подходы, площадки и дорожки выложат тротуарной плиткой. Проектом предусмотрен паркинг на 40 мест. Также планируется установка современных систем вентиляции, кондиционирования и освещения, обеспечение доступа к санитарным узлам, обустройство зон отдыха.

— ⁠Строительно-монтажные работы начаты в апреле 2024 года. Их завершение планируется в октябре 2025 года, — добавили в акимате.

В ходе рабочего объезда глава города Ерболат Досаев отметил, что важно качественно выполнить благоустройство и озеленение прилегающей территории и дал поручение акиму Ауэзовского района взять на контроль исполнение каждого из этапов строительных работ.

Рынок «Тигрохауд» построен в 1992 году. С момента строительства ремонт был проведен в 2000 году. Программа модернизации рынка предполагает замену контейнеров на современные помещения с созданием комфортных условий, соответствующие требованиям противопожарной, санитарной безопасности. Общая сумма частных инвестиций в проект составляет более 2,4 млрд тенге.

В акимате Алматы отметили, что на сегодня в соответствии с законом о регулировании торговой деятельности в городе модернизированы 33 рынка, еще 9 должны завершить работы до 2025 года. Среди них также есть «Зеленый базар».