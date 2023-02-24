Как изменились семейные ценности у казахстанцев за последние 5 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Семья является основным источником формирования ценностей подрастающего поколения – будущего государства. Поэтому важно, чтобы этот базовый социальный институт был стабильным. Однако в последние годы, согласно официальной статистике, казахстанцы стали реже вступать в брак. Вместе с тем увеличилось число «гражданских» браков. При этом количество разводов снизилось. Какие тренды в семейных отношениях казахстанцев наблюдаются в последние годы и какие факторы на них влияют, разбиралась аналитический обозреватель МИА «Казфинорм».

Многие казахстанцы не хотят вступать в официальный брак

По данным Национального доклада «Казахстанские семьи – 2022», в последние годы в Казахстане наблюдается умеренное снижение количества зарегистрированных браков. Люди все реже хотят вступать в брак официально.

Если проанализировать статистику, то цифры говорят сами за себя.

Если в 2017 году в официальный брак вступили 141 791 пар, то за 9 месяцев 2022 года количество зарегистрированных браков снизилось до 98 254. В 2020 показатель упал значительно до 128 839 ввиду ограничений пандемии коронавируса. А в 2021 году он вырос до 140 256 по причине отложенного числа браков, которые люди не могли заключить из-за локдауна и ограничений на проведение свадебных торжеств.

Общая динамика количества зарегистрированных браков за последние 6 лет показывает постепенное умеренное, но устойчивое снижение. Общий коэффициент брачности (количество браков на 1000 человек населения) в нашей стране снизился с 9,33 в 2017 году до 7,34 в 2022 году (за 9 мес. 2022 года – прим. ред.). При этом, снижение наблюдается во всех регионах страны. Кроме того, наблюдается стабильный разрыв брачности между городской и сельской местностью.

Также существует разрыв между регионами. По количеству заключаемых браков четыре региона показали наивысшее значение, чем среднереспубликанский показатель 2021 года. В лидерах города-миллионники: Астана и Алматы – 10,1 и 9,4 с коэффициентами брачности соответственно, а также Атырауская и Мангистауская области с коэффициентами – 7,86 и 7,72.

Нужно сказать, что это глобальная тенденция. В США, например, по данным Национального центра статистики здравоохранения, коэффициент брачности в 2020 году составил 5,1 на 1000 человек. В Соединенных Штатах было зарегистрировано всего 1 676 911 браков с населением 329 484 123 человека.

Другим примером является Европейский союз, где коэффициент брачности в ЕС в 2020 году составил 3,2 брака на 1000 жителей.

Число «гражданских» и ранних браков растет

По данным социологического исследования Казахстанского института общественного развития (КИОР), в последние годы распространенность незарегистрированных или, так называемых, «гражданских» браков растет. Пары в данных отношениях официально не разделяют ответственность как между собой, так и среди членов семьи.

Результаты исследования показали, что респонденты, отмечая свое отношение к «гражданским» бракам, разделились практически на три равные группы, где 28,3% одобряют «гражданские» браки, 32,8% не приемлют такого рода отношения, а 33,1% относятся нейтрально.

Фото: chicagoildivorcelawyer.com

При этом, согласно данным исследования, с возрастом люди проявляют более положительное отношение к данному явлению (за исключением взрослого поколения старше 61 года).

Также нередки в казахстанском обществе случаи ранних браков (до 1%), которые на законодательном уровне не разрешены.

Ранние браки представляют собой очень сложную проблему.

По мнению экспертов, движущим мотивом и причиной укоренения ранних браков является отсутствие понимания значимости образования и важности социальной роли девушек, которая не должна ограничиваться только домашним трудом и воспитанием детей.

«Будучи помноженными на социальную изоляцию, «традиции», бедность и другие факторы, включая географическую обособленность, ранние браки несовершеннолетних девочек воплощают собой и укореняют порочный круг гендерной дискриминации и маргинализации женщин», - поясняется в исследовании.

Проблема домашнего насилия пока еще актуальна для нашей страны

Другим неприятным трендом семейных отношений является домашнее насилие.

В 2022 году было зарегистрировано 520 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере (на 8,5% меньше, чем в 2021 году). 70 из них – случаи убийства, 214 – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 167 - умышленное причинение среднего вреда здоровью.

Несмотря на то, что государство ужесточило наказание за домашнее насилие и в последние годы число зарегистрированных фактов семейно-бытового насилия снизилось, проблема все еще остается очень актуальной.

Многие случаи насилия замалчиваются. Наиболее уязвимыми в данной ситуации являются женщины и дети.

В Казахстане снижается количество разводов

Тем не менее, по итогам 2021 года сложилась незначительная, но положительная динамика разводов за период 2017 – 2022 годы.

Коэффициент разводимости снизился за последние 5 лет. Так, если в 2017 году он составлял 3,03 на 1000 человек, то в 2021 году он снизился до 2,54 на 1000 человек.

Наибольший коэффициент разводимости, по данным 2021 года, был зафиксирован в Астане, Павлодарской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях.

Специалисты связывают положительную динамику в снижении количества разводов с ростом ВВП на душу населения. Чем выше ВВП на душу населения, тем меньше людей разводятся.

Однако в статистике по разводам появилась другая тенденция. С начала 2000 года среди разводящихся чаще всего решались на развод пары, которые прожили от 5 до 9 лет в браке. Таким образом этот период был самым уязвимым для людей в браке.

С 2021 года тенденция изменилась и пары стали разводиться уже после первого года совместной жизни в браке (от 1 – до 4 лет).

На вопрос что могло бы оправдать развод респонденты исследования отметили плохие зависимости, такие как алкоголизм, наркомания и увлечение азартными играми, домашнее насилие, измену.

По статистике, в среднем по стране в год создаются 140 тысяч семей, из них 50 тысяч рушатся. Доля разводов от общего числа зарегистрированных браков составляет как минимум треть – 34,4%.

Тенденции создания семьи в современном обществе

По мнению экспертов, большинство казахстанцев признают ценность семьи.Среди ключевых ценностей, которые казахстанские семьи стремятся привить своим детям, трудолюбие - 33,8%, самоуважение - 31,8%, честность - 31,7%, уважение к старшим - 25,3% и уважение к другим людям - 16,6%.

Интересно, что с годами некоторые ценности стали менее важными для среднестатистических семей – трудолюбие снизилось с показателя в 64,1% в 2020 году до 33,8% в 2022 году, уважение к старшим - с 54,9% в 2020 году до 25,3% в 2022 году и любовь к Родине - с 16,4% до 7,1% в 2022 год.

В целом, цифры говорят о том, что казахстанские семьи сохраняют традиционную семейную структуру, где главой семьи является мужчина, а работа по дому является обязанностью женщин, и так думают как мужчины, так и женщины. Женщины чаще проводят время с детьми, мужчины чаще несут ответственность за финансовое обеспечение семьи. Женская работа, как правило, не считается значительным вкладом в семейный бюджет.

Однако институт семьи все-таки начинает постепенно меняться. По мнению социолога, одного из авторов Национального доклада «Казахстанские семьи – 2022» Ольги Николаевой, трансформация семейных ценностей в нашей стране происходит под влиянием целого ряда факторов. Среди них не только внутренние, но и внешние, что в условиях глобализации вполне объяснимо.

«У нынешнего поколения больше возможностей для самореализации, нежели у предыдущего, молодежь желает сначала получить образование, найти работу и стать экономически независимыми прежде, чем вступить в брак», - отмечает Ольга Николаева.

По ее словам, многие пары, живут в «гражданском» браке, чтобы вместе накопить на свадьбу, жильё. Поэтому не спешат с его регистрацией. Особенно таких взглядов придерживается сегодняшняя молодежь.

Еще один тренд семейных ценностей современного общества – это формирование семьи на основе договора между супругами.

«Такой тип семьи объединяет партнеров, ориентированных на самореализацию как в семье, так и в профессии», - поясняет социолог.

Стоит отметить, что в обществе доминируют нуклеарные семьи с родителями и детьми, а молодые семьи хотят жить отдельно от родителей, если, конечно, позволяют условия и возможности.

Конечно, социально-экономические факторы могут останавливать или заставлять людей откладывать счастливую дату бракосочетания.

Другими причинами могут служить психологические – страх домашнего насилия, ощущение неготовности к тому, чтобы стать родителями.

Безусловно, это неполный перечень тенденций и факторов в области брачных отношений в стране, однако и этого краткого обзора достаточно, чтобы понять, что брачно-семейные отношения в Казахстане нестатичны и постоянно трансформируются. На процесс их развития могут оказывать влияние как социально-экономические, так и политико-демографические факторы.

Как государство поддерживает институт семьи

Семья - это базовый социальный институт, функционирование которого напрямую влияет на государственное благополучие и стабильность.

Поэтому приоритеты в государственной семейной политики отдаются прежде всего мерам, которые направлены на укрепление и защиту семей, создание необходимых условий, способствующих физическому, интеллектуальному, духовному, нравственному развитию семей.

В одном из своих выступлений Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что семья – это основа благополучия и процветания нашей страны, поэтому государство будет поддерживать институт семьи и делать это комплексно.

Фото:zinasjekabpils.lv

В целом, в Казахстане в области семейной политики наблюдается ряд проблем, которые стоят перед государством, в частности, актуальность проблемы домашнего насилия, проблема формирования осознанного родительства и вовлеченного отцовства, снижение коэффициента брачности в последние годы, проблема ранних браков, распространенность случаев искусственного прерывания беременности, в том числе среди несовершеннолетних (25 577 зарегистрированных случаев среди взрослых и 182 среди подростков за первое полугодие 2022 года), рост материнской смертности в последние годы, рост младенческой смертности в последние 2 года, нехватка специалистов в области охраны репродуктивного здоровья.

Для справки: по итогам 12 месяцев 2021 года показатель младенческой смертности увеличился на 7% и составил 8,35 на 1000 родившихся живыми против 7,79 за аналогичный период 2020 года.

При этом, в первом полугодии 2022 года эта тенденция сохраняется, что является тревожным признаком.

К слову, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признаёт младенческую смертность «интегральным индикатором качества жизни в том или ином регионе». Этот показатель характеризует общее состояние здоровья и уровня жизни регионов и населения страны в целом.

Государством предпринимается ряд мер по поддержке института семьи. В 2022 году была актуализирована Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года.

Во всех регионах открываются Центры поддержки семьи, предоставляющие консультационную, юридическую и психологическую помощь.

По данным МИОР РК, по состоянию на 1 декабря 2022 года всего в регионах страны функционирует 61 Центр поддержки семей, из них 36 были созданы в целях оказания помощи многодетным матерям.

Для организации досуга семей в стране функционируют дворовые клубы и клубы семейного общения. А для родителей, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет, предоставлена возможность режима неполного рабочего времени.

С января 2020 года было введено пособие многодетным семьям в дифференцированном размере в зависимости от количества детей в семье.

Кроме того, дети из малообеспеченных семей имеют право на гарантированный социальный пакет, предусматривающий обеспечение школьными принадлежностями, бесплатное питание по месту обучения и льготный проезд на общественном транспорте.

К слову, многодетные семьи и матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», имеют первоочередное право на получение жилья из коммунального жилищного фонда.

Хотя в стране нет официального статуса матери-одиночки, на государственном уровне понимание проблемы одиноких родителей есть, особенно женщин.

На сайте gov.kz одинокую мать (мать-одиночку) определяют как женщину, родившую ребенка, не вступившую в законный брак, и не получающую алименты.

В соответствии с законом специальные пособия одиноким матерям и неполным семьям не предусмотрены, однако они получают пособия и другие выплаты наравне со всеми: единовременное государственное пособие в связи с рождением ребенка, ежемесячное государственное пособие по уходу за ребенком, ежемесячное государственное пособие матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну, воспитывающему ребенка-инвалида (детей-инвалидов).

К cлову, с 1 января 2023 года период выплат по уходу за ребенком был увеличен с 1 до 1,5 лет. И эта была президентская инициатива.

Кроме того, в законе «О жилищных отношениях» прописано, что одинокие матери, воспитывающие ребенка без отца, могут встать в очередь на жилье как члены социально уязвимой группы населения.

Важным вкладом в будущее детей и семейное благополучие казахстанцы считают инициативу Президента Казахстана «Нацфонд – детям». Суть ее заключается в том, что половина инвестиционного дохода фонда будет направляться на специально открытые для детей накопительные счета. Средства будут там копиться с рождения и до 18 лет. Накопления можно будет использовать на приобретение жилья или получение образования. «Нацфонд – детям» начнет функционировать с 2024 года. Подробнее о том, как будет работать «Нацфонд - детям», можно прочитать здесь.