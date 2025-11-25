РУ
    10:47, 25 Ноябрь 2025

    Как идет реализация морского терминала «Саржа» в порту Курык

    Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал на заседании Правительства о ходе реализации многофункционального морского терминала «Саржа» в порту Курык, передает корреспондент агентства Kazinform.

    морской терминал «Саржа» в порту Курык
    Фото: Kazinform

    Реализация проекта позволит существенно расширить возможности порта Курык и усилить транспортно-логистический потенциал региона.

    Проект осуществляется за счет частных инвестиций. Площадь осваиваемого участка составляет 284,7 га, а объем инвестиций — 98 млрд тенге.

    — На сегодняшний день введен в эксплуатацию терминал генеральных грузов и временное хранилище. Уже осуществляются грузовые перевалки, — сообщил министр.

    По его словам, на стадии строительства находятся зерновой, универсальный грузовой, наливной и химический терминалы, а также транспортно-логистический центр.

    Ранее стало известно, что Казахстан инвестирует 47,6 млрд тенге в контейнерный хаб Каспийского узла.

