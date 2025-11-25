Как идет реализация морского терминала «Саржа» в порту Курык

Реализация проекта позволит существенно расширить возможности порта Курык и усилить транспортно-логистический потенциал региона.

Проект осуществляется за счет частных инвестиций. Площадь осваиваемого участка составляет 284,7 га, а объем инвестиций — 98 млрд тенге.

— На сегодняшний день введен в эксплуатацию терминал генеральных грузов и временное хранилище. Уже осуществляются грузовые перевалки, — сообщил министр.

По его словам, на стадии строительства находятся зерновой, универсальный грузовой, наливной и химический терминалы, а также транспортно-логистический центр.

Ранее стало известно, что Казахстан инвестирует 47,6 млрд тенге в контейнерный хаб Каспийского узла.