Казахстан инвестирует 47,6 млрд тенге в контейнерный хаб Каспийского узла

Он отметил, что оба проекта входят в состав СЭЗ «Морпорт Актау».

— По контейнерному хабу на территории СЭЗ выделен земельный участок площадью 19 га. Подписано соглашение о привлечении инвестиций с ООО «ГК Порт Ляньюньган». Объем инвестиций составляет 47,6 млрд тенге, — сообщил министр на заседании Правительства.

Строительство контейнерного хаба осуществляется поэтапно.

— В июле текущего года состоялся запуск первого пускового комплекса контейнерного хаба. Строительство второго пускового комплекса выполнено на 95% и будет завершено до конца года, — отметил Шаккалиев.

По его словам, второй этап строительства контейнерного хаба планируется завершить до конца 2026 года. Проектная мощность объекта составит 240 тыс ДФЭ по перевалке контейнеров.

Ранее сообщалось, что 234 млрд тенге инвестируют в развитие Хоргосского узла.