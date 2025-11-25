234 млрд тенге инвестируют в развитие Хоргосского узла

По его словам, хоргосский узел имеет статус специальной экономической зоны и объединяет СЭЗ «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» и СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота».

— Все необходимые базовые объекты инфраструктуры Хоргосского узла функционируют, — сообщил министр.

На территории специальной экономической зоны «Хоргос» реализуется 41 проект на 234,4 млрд тенге. Из них восемь проектов на 17 млрд тенге уже ввели в эксплуатацию.

33 проекта находятся в стадии реализации и будут завершены до 2027 года.

Шаккалиев отметил, что продолжается развитие инфраструктуры. В частности, установлены блочно-модульные котельные, проведена газификация. Также разработана проектно-сметная документация на реконструкцию внутриквартальных дорог, благоустройство и озеленение территории МЦПС.

Ранее сообщалось, что Казахстан запустит крупный промышленный центр в ЦА в 2026 году.