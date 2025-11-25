РУ
    10:10, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    234 млрд тенге инвестируют в развитие Хоргосского узла

    Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал на заседании Правительства, как развивается Хоргос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Хоргос
    Фото: Kazinform

    По его словам, хоргосский узел имеет статус специальной экономической зоны и объединяет СЭЗ «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» и СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота».

    — Все необходимые базовые объекты инфраструктуры Хоргосского узла функционируют, — сообщил министр.

    На территории специальной экономической зоны «Хоргос» реализуется 41 проект на 234,4 млрд тенге. Из них восемь проектов на 17 млрд тенге уже ввели в эксплуатацию.

    33 проекта находятся в стадии реализации и будут завершены до 2027 года.

    Шаккалиев отметил, что продолжается развитие инфраструктуры. В частности, установлены блочно-модульные котельные, проведена газификация. Также разработана проектно-сметная документация на реконструкцию внутриквартальных дорог, благоустройство и озеленение территории МЦПС.

    Ранее сообщалось, что Казахстан запустит крупный промышленный центр в ЦА в 2026 году.

    Теги:
    Инвестиции Арман Шаккалиев Минторговли и интеграции МЦПС «Хоргос»
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
