Как должны были тушить пожар в «Семей орманы» – ответ Минэкологии и МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В конце мая-начале июня в резервате «Семей орманы» в области Абай произошел крупный пожар. Полностью ликвидировать его удалось только 13 июля. Он унес жизни 14 человек. Генеральная прокуратура Казахстана продолжает расследование по делу. Пока идет следствие, МИА «Казинформ» узнало, как должны были действовать сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

Отвечает Минэкологии

Как пояснили в Минэкологии, при возникновении лесного пожара на территории лесного фонда или возгорания степной зоны лесовладелец информирует республиканскую диспетчерскую службу (РДС) Комитета лесного хозяйства и животного мира. РДС незамедлительно передает сообщение в Управление кризисных ситуаций Министерство чрезвычайных ситуации.

Лесовладелец сообщив о пожаре, незамедлительно принимает меры по его тушению, в том числе силами лесной пожарной станции, за которой закреплена территория, где возник пожар.

Вместе с тем, лесовладелец при необходимости привлекает воздушные суда Казавиалесоохраны для разведки и тушения пожара.

МЧС осуществляет отправку дежурного караула ближайшего пожарного подразделения по первому сообщению о возникновении лесного пожара.

Общее руководство тушением лесных пожаров на территории лесного учреждения и особо охраняемой природной территории возлагается на руководителя лесного учреждения и особо охраняемых природных территорий (РТП).

При недостатке сил и средств для быстрого подавления пожаров и возникновения угрозы распространения пожаров на больших площадях, РТП сообщает об этом государственной противопожарной службе и местным исполнительным органам. Далее принимает меры по привлечению на тушение пожаров сил и технических средств местных организаций в соответствии с утвержденным планом по тушению лесных пожаров.

Также по запросу РТП, МЧС направляет группировку сил и средств гарнизонов для участия в ликвидации лесных пожаров, обеспечивает работающих на пожаре людей питанием, автотехнику горюче-смазочным материалом, а также, порядок взаимного оповещения об оперативной обстановке.

Необходимо отметить, что сотрудники лесной охраны всегда находятся на передовой, так как они лучше знают местность. Они определяют участки для работы привлекаемых сил и средств, тактику тушения пожара на местности, осуществляет сопровождение колонны с техникой.

В настоящее время, ведется работа совместно с МЧС по совершенствованию алгоритма действии при возникновении пожара.

Отвечает МЧС

В ответе Министерства по чрезвычайным ситуациям, со ссылкой на Лесной кодекс, также отмечается, что работа по предупреждению и обнаружению на землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях в случае прямой угрозы входит в компетенцию государственной лесной охраны. Руководство по тушению лесного пожара независимо от привлекаемых сил и средств осуществляется должностным лицом государственной лесной охраны. Обязанность по реализации превентивных мер предупреждения и тушения пожаров в лесах находится в обоюдной ответственности акиматов и уполномоченного органа по охране гослесфонда.

Решение о привлечении сил и средств подразделений МЧС принимает руководитель особо охраняемой природной территории, на которой произошел пожар.

Минэкологии и его территориальные подразделения осуществляют руководство по тушению пожара и информируют Управление кризисных ситуациях Департамента по чрезвычайным ситуациям МЧС о возникновении пожара, высылке своих сил и средств, площади пожара и при необходимости запрашивают привлечение сил и средств МЧС.

При этом, МЧС вне зависимости от степени сложности природного пожара в безусловном порядке осуществляет отправку дежурного караула ближайшего пожарного подразделения по первому сообщению о возникновении лесного пожара. Группировка сил и средств гарнизонов для участия в ликвидации лесных пожаров направляется по запросу Минэкологии.

Минэкологии также учувствуют в организации доставки к месту пожара привлекаемых сил и средств, а также при необходимости обеспечивают пожарные расчеты лесниками-проводниками и картами.

ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов, государственные лесовладельцы разрабатывают и согласовывают планы взаимодействия по борьбе с лесными пожарами со структурными подразделениями лесного хозяйства акиматов областей, природоохранными учреждениями Минэкологии и подведомственными организациями МЧС.

Проводятся мероприятия по подготовке противопожарной техники и оборудования к пожароопасному сезону.

Ежегодно создаются минерализованные полосы и противопожарные разрывы, в весенний и осенний периоды в лесах осуществляются управляемые отжиги и скашивание травянистой растительности.

Для лесопожарных служб организовываются обучение и инструктаж.

Также работники природоохранных и лесных учреждений в лесных пожарных станциях и на пожарно-наблюдательных вышках выходят на дежурство. И переходят на круглосуточное дежурство в периоды высокой пожарной опасности.

ЧЕМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ ЛЕСНИЧИЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОЖАРАМИ?

Должностные лица государственной лесной охраны, по данным Минэкологии, обеспечиваются форменной одеждой со знаками различия (без погон), служебным оружием и специальными средствами защиты.

«В соответствии материалов лесоустройства каждого лесовладельца указана норма положенности материально-технического оснащение, в том числе и потребность противопожарной техники и оборудования. В рамках подготовки к пожароопасному периоду лесовладелец организовывает подготовку к сезону, с приобретением соответствующего техники, оборудования и средств защиты работников задействованных в тушении», - говорится в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ».

БЮДЖЕТ ДЛЯ РЕЗЕРВАТА «СЕМЕЙ ОРМАНЫ» в 2022-2023 годах

На 2022-2023 годы, по информации Минэкологии, государственному лесному природному резервату «Семей орманы» было выделено 10 млрд тенге. Из них 4 млрд тенге в 2022 году и 6 млрд тенге – в 2023.

В этом году на 1 425,7 млн тенге было приобретено 5 опрыскивателей, 2 плуга, и проводятся конкурсные процедуры на приобретение 15 пожаротушительных машин, 14 малых лесопатрульных комплексов на базе УАЗ, 12 единиц борон дисковых, 6 культиваторов, 2 машины для посадки саженцев, 5 посадочных машина МЛУ, одну скобу выкопочную, 3 прицепа ПТС, 8 прицепных бочек.