Как добраться до популярных курортов Казахстана этим летом

В Министерстве транспорта Казахстана сообщили, что основные дороги, ведущие к популярным туристическим направлениям, приведены в нормативное состояние и готовы к увеличению транспортного потока в летний сезон, передает Kazinform.

Для отдыхающих также обеспечены удобные и понятные маршруты подъезда к курортным зонам:

Проезд к курортной зоне Бурабай осуществляется через город Щучинск по автомобильной дороге «Астана – Петропавловск», которая является основным и наиболее удобным направлением для въезда в курортную зону.

Подъезд к селу Зеренды обеспечен по направлению «Кокшетау – Атбасар», а также по автомобильной дороге «Щучинск – Зеренды», которая напрямую связывает курортные территории Акмолинской области — Бурабай и Зеренды.

Курортная зона Каркаралы доступна по автомобильной дороге республиканского значения «Караганда – Каркаралы», где в прошлом году был проведен ремонт. Сейчас дорога находится в хорошем состоянии и обеспечивает безопасное и комфортное движение. Курорт Баянаул расположен вдоль автомобильной дороги республиканского значения «Калкаман – Баянаул – Ботакара», соединяющей Павлодарскую и Карагандинскую области.

Добраться до озера Балхаш автомобильным транспортом можно двумя способами. Основной подъезд осуществляется по автомобильной дороге «Караганда – Алматы» с дальнейшим движением вдоль западной береговой линии от города Балхаш до поселка Бурылбайтал, где после недавней реконструкции обеспечены улучшенные условия проезда и стабильная пропускная способность. Дополнительно доступ к юго-восточному побережью водоема обеспечивается через автомобильную дорогу областного значения «Алматы – Усть-Каменогорск – Лепсы – Актогай».

К озеру Алаколь организованы два основных направления движения: к северному берегу подъезд от автомобильной дороги «Талдыкорган – Усть-Каменогорск» осуществляется через дорогу «Таскескен – Бахты» и далее по маршруту Маканшы – Кабанбай, а к южному берегу водоема от автомобильной дороги «Талдыкорган – Усть-Каменогорск» ведет автодорога «Ушарал – Достык», которая в последние годы прошла реконструкцию и обеспечивает надежное транспортное сообщение с курортной зоной.

Ранее были названы популярные маршруты для путешествий по Казахстану на поезде в летний сезон.