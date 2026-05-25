KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Куда отправиться летом на поезде по Казахстану: названы популярные маршруты

    В летний сезон традиционно высоким спросом у пассажиров пользуются направления к озерам Алаколь и Балхаш, побережью Каспийского моря, а также маршруты в Астану, Алматы, Шымкент, Туркестан и курортную зону Бурабай, передает агентство Kazinform.

    Куда отправиться летом на поезде по Казахстану: направления популярные маршруты
    Фото: KТЖ

    Алаколь

    Самым востребованным курортным направлением остается побережье озера Алаколь. До курортной зоны курсируют поезда по 15 маршрутам из Астаны, Алматы, Павлодара, Восточно-Казахстанской, Абайской и Кызылординской областей.

    10 маршрутов обслуживает АО «Пассажирские перевозки», еще два — частные перевозчики. В летний сезон Национальный перевозчик предложит пассажирам около 230 тыс. мест. Все вагоны поездов до Алаколя оснащены кондиционерами.

    Балхаш

    До озера Балхаш поезда курсируют по восьми маршрутам. В летний период пассажиропоток по данному направлению составляет в среднем 45 тыс. человек.

    Бурабай

    До курортной зоны Бурабай организовано движение поездов по 16 маршрутам.
    Летний пассажиропоток в среднем 65 тыс. пассажиров.

    Туркестан

    До Туркестана курсируют поезда по 16 маршрутам. В летний сезон пассажиропоток составляет порядка 60 тыс. пассажиров.

    Куда отправиться летом на поезде по Казахстану: названы популярные маршруты
    Фото: КТЖ

    Актау

    До Актау поезда следуют по семи маршрутам. Пассажиропоток летом достигает в среднем 155 тыс. человек.

    Сарыагаш

    До Сарыагаша курсируют пять поездов. Пассажиропоток в летний период составляет около 9,5 тыс. пассажиров. Наибольшее количество железнодорожных маршрутов приходится на Астану — 36. Ежемесячно ими пользуются в среднем около 130 тыс. пассажиров.

    В южном направлении курсируют:

    • 26 маршрутов до Алматы;
    • 18 маршрутов до Шымкента.

    Ежемесячный пассажиропоток составляет:

    • Алматы — 155–160 тыс. пассажиров;
    • Шымкент — около 70 тыс. пассажиров.

    Всего в летний период поездами Национального перевозчика планируется перевезти более 4,2 млн пассажиров.

    Ранее сообщалось, что частные зоны отдыха обязали усилить меры безопасности перед летним сезоном в Алматинской области.

    Казахстанцы Регионы Казахстана Лето Курорт Перевозки Поезда Отдых Железная дорога
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор