Куда отправиться летом на поезде по Казахстану: названы популярные маршруты

В летний сезон традиционно высоким спросом у пассажиров пользуются направления к озерам Алаколь и Балхаш, побережью Каспийского моря, а также маршруты в Астану, Алматы, Шымкент, Туркестан и курортную зону Бурабай, передает агентство Kazinform.

Алаколь

Самым востребованным курортным направлением остается побережье озера Алаколь. До курортной зоны курсируют поезда по 15 маршрутам из Астаны, Алматы, Павлодара, Восточно-Казахстанской, Абайской и Кызылординской областей.

10 маршрутов обслуживает АО «Пассажирские перевозки», еще два — частные перевозчики. В летний сезон Национальный перевозчик предложит пассажирам около 230 тыс. мест. Все вагоны поездов до Алаколя оснащены кондиционерами.

Балхаш

До озера Балхаш поезда курсируют по восьми маршрутам. В летний период пассажиропоток по данному направлению составляет в среднем 45 тыс. человек.

Бурабай

До курортной зоны Бурабай организовано движение поездов по 16 маршрутам.

Летний пассажиропоток в среднем 65 тыс. пассажиров.

Туркестан

До Туркестана курсируют поезда по 16 маршрутам. В летний сезон пассажиропоток составляет порядка 60 тыс. пассажиров.

Фото: КТЖ

Актау

До Актау поезда следуют по семи маршрутам. Пассажиропоток летом достигает в среднем 155 тыс. человек.

Сарыагаш

До Сарыагаша курсируют пять поездов. Пассажиропоток в летний период составляет около 9,5 тыс. пассажиров. Наибольшее количество железнодорожных маршрутов приходится на Астану — 36. Ежемесячно ими пользуются в среднем около 130 тыс. пассажиров.

В южном направлении курсируют:

26 маршрутов до Алматы;

18 маршрутов до Шымкента.

Ежемесячный пассажиропоток составляет:

Алматы — 155–160 тыс. пассажиров;

Шымкент — около 70 тыс. пассажиров.

Всего в летний период поездами Национального перевозчика планируется перевезти более 4,2 млн пассажиров.

Ранее сообщалось, что частные зоны отдыха обязали усилить меры безопасности перед летним сезоном в Алматинской области.