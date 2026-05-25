Куда отправиться летом на поезде по Казахстану: названы популярные маршруты
В летний сезон традиционно высоким спросом у пассажиров пользуются направления к озерам Алаколь и Балхаш, побережью Каспийского моря, а также маршруты в Астану, Алматы, Шымкент, Туркестан и курортную зону Бурабай, передает агентство Kazinform.
Алаколь
Самым востребованным курортным направлением остается побережье озера Алаколь. До курортной зоны курсируют поезда по 15 маршрутам из Астаны, Алматы, Павлодара, Восточно-Казахстанской, Абайской и Кызылординской областей.
10 маршрутов обслуживает АО «Пассажирские перевозки», еще два — частные перевозчики. В летний сезон Национальный перевозчик предложит пассажирам около 230 тыс. мест. Все вагоны поездов до Алаколя оснащены кондиционерами.
Балхаш
До озера Балхаш поезда курсируют по восьми маршрутам. В летний период пассажиропоток по данному направлению составляет в среднем 45 тыс. человек.
Бурабай
До курортной зоны Бурабай организовано движение поездов по 16 маршрутам.
Летний пассажиропоток в среднем 65 тыс. пассажиров.
Туркестан
До Туркестана курсируют поезда по 16 маршрутам. В летний сезон пассажиропоток составляет порядка 60 тыс. пассажиров.
Актау
До Актау поезда следуют по семи маршрутам. Пассажиропоток летом достигает в среднем 155 тыс. человек.
Сарыагаш
До Сарыагаша курсируют пять поездов. Пассажиропоток в летний период составляет около 9,5 тыс. пассажиров. Наибольшее количество железнодорожных маршрутов приходится на Астану — 36. Ежемесячно ими пользуются в среднем около 130 тыс. пассажиров.
В южном направлении курсируют:
- 26 маршрутов до Алматы;
- 18 маршрутов до Шымкента.
Ежемесячный пассажиропоток составляет:
- Алматы — 155–160 тыс. пассажиров;
- Шымкент — около 70 тыс. пассажиров.
Всего в летний период поездами Национального перевозчика планируется перевезти более 4,2 млн пассажиров.
Ранее сообщалось, что частные зоны отдыха обязали усилить меры безопасности перед летним сезоном в Алматинской области.