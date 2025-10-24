РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:27, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы Казахстана на День Республики

    В связи с празднованием Дня Республики Казахстан в субботу, 25 октября, все центры обслуживания населения и специализированные ЦОНы не будут работать, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство для граждан.

    Специализированный ЦОН, Мамандандырылған ҚКО
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В понедельник, 27 октября, будут работать дежурные центры обслуживания населения, включая специализированные: прием граждан в ЦОНах с 9:00 до 13:00, в спецЦОНах — с 9:00 до 12:00. Выдача документов в специализированных центрах будет осуществляться до 13:00.

    С 28 октября все ЦОНы и спецЦОНы возобновляют работу в штатном режиме.

    Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.

    Ранее сообщалось, какие госуслуги станут доступны онлайн в Казахстане.

    Теги:
    Праздник День Республики ЦОН Правительство для граждан
    Динара Жусупбекова
    Автор
