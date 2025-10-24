Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы Казахстана на День Республики

В понедельник, 27 октября, будут работать дежурные центры обслуживания населения, включая специализированные: прием граждан в ЦОНах с 9:00 до 13:00, в спецЦОНах — с 9:00 до 12:00. Выдача документов в специализированных центрах будет осуществляться до 13:00.

С 28 октября все ЦОНы и спецЦОНы возобновляют работу в штатном режиме.

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице Государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.

