Какие госуслуги станут доступны онлайн в Казахстане
В целях снижения числа обращений в ЦОН, министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК планирует провести реинжиниринг 10 самых востребованных госуслуг. Об этом сообщил вице-министр Дмитрий Мун на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сегодня совместно с госорганами разработаны дорожные карты по их автоматизации и переводу в безальтернативный онлайн-формат.
На первом этапе запущены 3 популярные услуги:
- Замена удостоверений личности — внедрен процесс замены удостоверений личности через портал «электронного правительства» и приложение Egov mobile. Пилотный проект запущен в мае, планируется его тиражировать на другие популярные подвиды до конца года и внести соответствующие изменения в НПА.
- Выдача ЭЦП — изменен бизнес-процесс и теперь данная услуга доступна только в онлайн, за исключением случаев невозможности прохождения биометрии. По таким кейсам сохранена возможность обращения в ЦОН с прохождением модерации.
- Выдача водительских удостоверений — замена водительских удостоверений уже полноценно реализована в онлайне, подача заявок на первичное получение с записью на экзамены запущено в Астане в рамках стартового пилота, масштабирование по РК планируется в ближайшее время.
В процессе реализации еще 3 услуги, которые планируется запустить в ближайшее время: регистрация транспорта (первичная регистрация авто из автосалонов), регистрация по месту жительства и изготовление идентификационного документа на земельный участок.
Остальные 4 услуги — регистрация недвижимости, формирование ИИН иностранцам, выдача разрешений трудовым иммигрантам и выдача кадастровых паспортов будет запущены до конца года.
Ожидается, что после запуска всех 10 услуг и исключения их бумажного оказания нагрузка на ЦОН снизится в два раза.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут воспользоваться eGov, Aitu и eOtinish при нулевом или отрицательном балансе.