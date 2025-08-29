Какие госуслуги станут доступны онлайн в Казахстане

Сегодня совместно с госорганами разработаны дорожные карты по их автоматизации и переводу в безальтернативный онлайн-формат.

На первом этапе запущены 3 популярные услуги:

Замена удостоверений личности — внедрен процесс замены удостоверений личности через портал «электронного правительства» и приложение Egov mobile. Пилотный проект запущен в мае, планируется его тиражировать на другие популярные подвиды до конца года и внести соответствующие изменения в НПА.

Выдача ЭЦП — изменен бизнес-процесс и теперь данная услуга доступна только в онлайн, за исключением случаев невозможности прохождения биометрии. По таким кейсам сохранена возможность обращения в ЦОН с прохождением модерации.

Выдача водительских удостоверений — замена водительских удостоверений уже полноценно реализована в онлайне, подача заявок на первичное получение с записью на экзамены запущено в Астане в рамках стартового пилота, масштабирование по РК планируется в ближайшее время.

В процессе реализации еще 3 услуги, которые планируется запустить в ближайшее время: регистрация транспорта (первичная регистрация авто из автосалонов), регистрация по месту жительства и изготовление идентификационного документа на земельный участок.

Остальные 4 услуги — регистрация недвижимости, формирование ИИН иностранцам, выдача разрешений трудовым иммигрантам и выдача кадастровых паспортов будет запущены до конца года.

Ожидается, что после запуска всех 10 услуг и исключения их бумажного оказания нагрузка на ЦОН снизится в два раза.

