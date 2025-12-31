18:25, 30 Декабрь 2025 | GMT +5
Как будет работать метро Алматы в праздничные дни
В выходные и праздничные дни Алматинский метрополитен будет перевозить пассажиров в штатном режиме, передает корреспондент агентства Kazinform.
Время работы метрополитена – с 06:20 утра до 00:00 часов ночи.
В период с 1 по 5 января, в связи с праздничными днями и изменением пассажиропотока, интервал движения поездов будет до 12 минут.
Метрополитен Алматы просит пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок.
Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом строительства новой станции метро «Калкаман».
Напомним, в Алматы рассматривают вариант привлечения иностранных подрядных организаций для строительства новых веток метро.