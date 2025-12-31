РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:25, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Как будет работать метро Алматы в праздничные дни

    В выходные и праздничные дни Алматинский метрополитен будет перевозить пассажиров в штатном режиме, передает корреспондент агентства Kazinform.

    метро Алматы
    Фото: Алматы метрополитен

    Время работы метрополитена – с 06:20 утра до 00:00 часов ночи.

    В период с 1 по 5 января, в связи с праздничными днями и изменением пассажиропотока, интервал движения поездов будет до 12 минут.

    Метрополитен Алматы просит пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок.

    Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом строительства новой станции метро «Калкаман».

    Напомним, в Алматы рассматривают вариант привлечения иностранных подрядных организаций для строительства новых веток метро.

    Теги:
    Праздник Транспорт Алматы Метро
    Камшат Абдирайым
    Автор
