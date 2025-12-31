Как будет работать метро Алматы в праздничные дни

Время работы метрополитена – с 06:20 утра до 00:00 часов ночи.

В период с 1 по 5 января, в связи с праздничными днями и изменением пассажиропотока, интервал движения поездов будет до 12 минут.

Метрополитен Алматы просит пассажиров учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом строительства новой станции метро «Калкаман».

Напомним, в Алматы рассматривают вариант привлечения иностранных подрядных организаций для строительства новых веток метро.