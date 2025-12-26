Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом строительства новой станции метро «Калкаман»

Акиму был продемонстрирован левый перегонный тоннель между станциями «Бауыржан Момышулы» и «Калкаман», который на сегодняшний день полностью завершен. По тоннелю был осуществлен тестовый проезд на специальной платформе. В ходе осмотра Дархан Сатыбалды ознакомился с качеством выполненных работ, состоянием путевой инфраструктуры и технических систем.

Фото: акимат Алматы

В готовом перегонном тоннеле выполнен полный комплекс строительно-монтажных работ, включая укладку бесстыкового пути, монтаж систем освещения, видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации, а также инженерных сетей и дренажной системы. Работы выполнены с соблюдением требований безопасности и технологических стандартов.

Параллельно продолжается проходка правого перегонного тоннеля. На сегодняшний день пройдено 1390 метров из 1590 запланированных. Работы ведутся в круглосуточном режиме. В готовой части уложены рельсы, продолжается монтаж инженерных коммуникаций.

На станции «Калкаман» завершается возведение монолитных конструкций. Ведутся отделочные работы в вестибюле, на платформе и в технических помещениях, монтируются инженерные системы, ведется установка декоративных элементов и подготовка к монтажу лифтового оборудования и эскалаторов. Всего на объекте задействованы более 470 специалистов.

Дархан Сатыбалды подчеркнул, что развитие метро остается одним из приоритетных направлений транспортной политики города, так как расширение сети подземки напрямую влияет на снижение транспортной нагрузки и повышение мобильности горожан.

Завершение строительно-монтажных работ на участке запланировано на первое полугодие 2026 года, после чего объект будет передан для проведения пусконаладочных работ.