Как будет приниматься решение о строительстве АЭС в районе поселка Улкен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Общественные слушания проходят в Алматинской области по вопросу строительства атомной электростанции в районе поселка Улкен. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жандос Нурмаганбетов объяснил, что решение будет приниматься в рамках закона об использовании атомной энергетики. Согласно документу, Правительство принимает решение о месте строительства на основании согласия акимата.

«Межведомственная комиссия министерства говорит, что первую станцию нужно расположить в районе поселка Улкен. Мы запросили ответ у маслихата Алматинской области. Они свое согласие дали при условии, что общественность Улкена поддержит проект. Сейчас идут общественные слушания, на которые пришли и жители, и активисты, и общественные организации. Все вопросы, которые там задаются, мы их все проанализируем», - сказал вице-министр в кулуарах заседания Правительства РК.

В случае, если жители поселка дадут свое согласие, начнется следующий этап работы по отбору технологических и экологических решений, будет разрабатываться технико-экономическое обоснование, оцениваться воздействие на окружающую среду и проводиться сбор мнения всех заинтересованных сторон.

«Если сегодня большинство жителей скажут нет, тогда решение маслихата Алматинской области не вступит в силу, значит разрешения нет. Мы будем искать новое место», - заключил Жандос Нурмаганбетов.

О том, какие вопросы планируется обсудить в ходе общественных слушаний, можно прочесть здесь.

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