Зачем Казахстану нужен АЭС - мнение эксперта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для реализации строительства АЭС в нашей стране требуется более 10 лет. Таким мнением поделился ведущий инженер отдела атомной энергетики ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Асуан Сиябеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Зачем нашей стране строительство АЭС? В Казахстане износ оборудования, используемого для производства электроэнергии, составляет около 70 процентов. Известно, что этот вопрос широко обсуждается в обществе. В целях поддержки «зеленой энергетики» в странах мира, Евросоюзе и Центрально-Азиатском регионе делается акцент на снижение выбросов углерода в атмосферу. В частности, строительство АЭС в стране станет оптимальным решением для обеспечения стабильной электроэнергией всех категорий потребителей, включая промышленные предприятия. Это обусловлено необходимостью обеспечения основного источника энергии. Основную энергию можно получить только от атомных и тепловых электростанций. Эти объекты способны обеспечить непрерывное и стабильное энергоснабжение. Мы также не можем обеспечить его в базовых масштабах с использованием альтернативных источников энергии, таких как ветер и солнце. Их электропитание колеблется из-за естественных изменений», — сказал А. Сиябеков.

Спикер также отметил, что атомная станция будет являться экологически чистым источником энергии. В странах Евросоюза атомные электростанции приравняли к «зеленой энергетике». Например, тепловые электростанции, работающие на угле, выбрасывают в воздух вредные газы. За счет атомных электростанций возможно снижение выбросов углеродосодержащих вредных веществ до 8 миллионов тонн в год.

Асуан Сиябеков сообщил, что конкретное решение о строительстве АЭС в стране не принято, и на её возведение потребуется более 10 лет.

«В целом предлагается построить два энергоблока мощностью 1,2-1,4 тысячи МВт. Если мы выберем вендора (компанию, предоставляющую технологии для строительства АЭС) в 2023 году, то ТЭО проекта может быть подготовлено в ближайшие два года (2024-2025 годы). Все это будет рассмотрено. Разработка проектно-сметной документации обычно занимает около 2 лет. Например, если мы начнем строительные работы в 2029 году, то первый блок можно будет запустить в 2034 году, а второй — в 2035 году», — пояснил специалист.

По его словам, для финансирования строительства АЭС могут использоваться различные механизмы. Например, в некоторых странах при строительстве таких объектов 20 процентов средств предоставляет государство, а оставшиеся 80 процентов — вендор. Также можно рассмотреть вариант договора финансирования строительства АЭС полностью за счет поставщика. При этом через несколько лет, после того как компания оправдает свои убытки, она передаст реакторы нашей стране.

«Сейчас мы прорабатываем ряд механизмов финансирования. По предварительным расчетам, на строительство двух реакторов будет потрачено от 10 до 12 миллиардов долларов США. Кроме того, в настоящее время мы рассматриваем 4 страны, которые могут предоставить свои технологии. Среди них были изучены компании из России, Китая, Южной Кореи и Франции. В этих странах строятся современные реакторы, и их технологии значительно совершенствуются. Каждая из них имеет свои особенности. Сейчас сложно сказать, прибыльна ли компания из конкретной страны, поэтому важно детально изучить их все. Кроме того, теоретически возможно совмещать технологии разных стран. Например, можно построить атомную электростанцию, взяв ядерное оборудование у компании одной страны, турбину у другой страны и автоматику у третьей. Наш институт также разрабатывает данный механизм. В частности, важно тщательно изучить эффективность выбора одной компании или его реализации через консорциум», — подчеркнул инженер

Ранее сообщалось, что в Минэнерго определили место под строительство АЭС . По итогам проведенных исследований в качестве наиболее предпочтительного района была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алматинской области.