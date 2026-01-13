Кадровые проблемы и цифровизацию социальной сферы обсудили в Акмолинской области

Совещание прошло на площадке «Aqmola Digital» с участием акима области Марата Ахметжанова, вице-министров социального блока и руководителей профильных направлений центральных госорганов и региона.

В первую очередь, участники обсудили проблемы образования в регионе, которые начинаются с дошкольного звена.

При охвате 97,1% очередь сохраняется свыше 3 тыс. детей, что говорит о предельной нагрузке на сеть, а уже к 2028 году специалисты прогнозируют дефицит до 4 тыс. ученических мест. Кроме того, качество образования в области сдерживает и кадровый дефицит. В регионе не хватает 690 педагогов дошкольного образования, а в частном секторе доля педагогов с квалификационными категориями составляет лишь 13,4%.

В системе здравоохранения региона улучшение отдельных показателей не снимает ключевые болевые точки. Министерством здравоохранения отмечено: ожидаемая продолжительность жизни в области — 74,2 года. При этом за 10 месяцев 2025 года снизились общая смертность на 4%, младенческая на 36,7% и смертность от туберкулеза на 29,6%. Отдельно рассмотрели материнскую смертность: при прогнозе 11,8 фактический показатель составил 49,6 на 100 тыс. живорожденных.

— Для людей важны не цифры в отчетах, а понятный результат: чтобы помощь была доступной, своевременной и качественной. Каждый построенный объект должен работать «под ключ» — с лицензией, оборудованием и кадрами. А по таким чувствительным показателям, как материнская смертность и сердечно-сосудистые заболевания, нужны не разрозненные меры, а единая управленческая связка и персональная ответственность на всех уровнях, — отметила Аида Балаева.

В сфере социальной защиты и занятости ключевой проблемой назвали качество данных, от которых зависит адресная помощь. Отмечено, что в Единую цифровую платформу заведено 727 организаций, при этом выявлены случаи, требующие перепроверки, включая двойную занятость и искажения кадровой отчетности.

Фото: primeminister.kz

Кадровая повестка тоже стала темой для обсуждения. По линии Министерства науки и высшего образования отмечено: в области работают 3 вуза (13,1 тыс. студентов, из них 4,7 тыс. по госзаказу), при ежегодной потребности экономики около 12,5 тыс. работников, причем более половины спроса приходится на ТиПО. Следовательно, требуется точнее настраивать региональный образовательный заказ и усиливать раннюю профориентацию.

Также в ходе рабочей поездки Аида Балаева провела встречу с членами Общественного совета Акмолинской области. На ней отдельно обсудили, как выстроить устойчивую обратную связь с населением и усилить общественный контроль за качеством предоставления социальных услуг.

По итогам совещания Аида Балаева дала ряд поручений: подготовить отдельный план по образованию, усилить контроль в здравоохранении с фокусом на материнскую смертность, кадры и запуск ПМСП «под ключ», завершить верификацию данных в соцсфере и исключить двойное финансирование. Кроме того, поручено синхронизировать подготовку кадров с потребностями региона и ускорить инфраструктурные решения по линии министерств науки и высшего образования, туризма и спорта с четкими сроками и ответственными.

Как сообщалось ранее, расходы бюджета на социально-трудовую сферу в Казахстане выросли на 15,1%.