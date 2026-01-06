Расходы бюджета на социально-трудовую сферу в Казахстане выросли на 15,1%

Расходы на социально-трудовую сферу по отношению к ВВП составляют 3,7%, а к республиканскому бюджету – 24,6%.

99,3% предусмотренных расходов, или 6 трлн 783 млрд будет направлено на социальные выплаты гражданам. Из них 4 трлн 890 млрд тенге предусмотрено на пенсионное обеспечение, что позволит охватить 2,6 млн пенсионеров, 1 трлн 893 млрд тенге – на выплату всех пособий, что позволит охватить порядка 2,3 млн человек.

Оставшиеся средства будут направлены на оказание услуг по предоставлению лицам с инвалидностью протезно-ортопедической помощи, слухоречевой реабилитации детям с нарушением слуха, строительство реабилитационных центров, оказание услуг по обеспечению выплаты пенсий и пособий и др.

На сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета выплачивается 41 вид социальных выплат, включая базовую и солидарную пенсии. В 2025 году на выплату пособий и пенсий было направлено 5 трлн 858 млрд тенге для 4,6 млн человек, в том числе для порядка 2,5 млн пенсионеров и более 2,1 млн получателей государственных пособий.

