Кадровые изменения произошли в судейском корпусе — Указ Президента РК
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил и освободил ряд судей в регионах, включая председателей судов. Соответствующий указ Глава Государства подписал 10 ноября, передает Kazinform.
На должности председателей судов назначены:
По городу Алматы:
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям — Раисов Тимур Толегенович;
специализированного межрайонного экономического суда — Нурбеков Айбар Баймаханович;
По Акмолинской области:
Сандыктауского районного суда — Садирмекова Арайлым Талипбековна;
Степногорского городского суда — Калиаскарова Салтанат Жакиповна с освобождением от должности судьи Бурабайского районного суда этой же области;
По Актюбинской области:
суда № 2 города Актобе — Избагамбетова Сандугаш Жакияновна;
Айтекебийского районного суда — Бертанов Талгатбек Батырбаевич с освобождением от должности судьи Темирского районного суда этой же области;
По Атырауской области:
Макатского районного суда — Орыспаев Курмет Орыспайулы;
По Западно-Казахстанской области:
районного суда № 2 Акжаикского района — Гумарова Тамара Салимжановна с освобождением от должности судьи Сырымского районного суда этой же области;
Бокейординского районного суда — Шингалиев Марат Энгельсович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда этой же области;
суда № 2 города Уральска — Суханова Гулдана Ибраевна;
По Костанайской области:
Аулиекольского районного суда — Оспанова Балжан Каиргельдиновна;
Камыстинского районного суда — Ертаева Гали Каиркановна с освобождением от должности судьи суда района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области;
Костанайского городского суда — Садвокасов Жумабек Майхибинович;
По Северо-Казахстанской области:
межрайонного суда района Шал акына — Умаров Рустем Кошкарович
с освобождением от должности судьи суда № 2 города Петропавловска этой же области;
По Туркестанской области:
Ордабасинского районного суда — Сатыбалдиев Айжан Кулмановна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда города Шымкента;
По Восточно-Казахстанской области:
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска — Жунусова Жанат Ниеткабыловна;
межрайонного суда по уголовным делам города Усть-Каменогорска — Жаксыбекова Нургуль Айтбековна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам этой же области.
На должности судей назначены:
По городу Астане:
Межрайонного суда по гражданским делам:
— Бурабаев Дулат Кайдарович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области;
— Ибраева Назгуль Ерканатовна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда
Восточно-Казахстанской области;
— Калиева Арайлым Кадилбековна с освобождением от должности судьи Балхашского городского суда Карагандинской области;
Межрайонного суда по уголовным делам:
— Алиева Акмарал Хакимовна с освобождением от должности судьи суда № 2 города Актобе Актюбинской области;
— Жунусов Данияр Тулиндыевич с освобождением от должности судьи Камыстинского районного суда Костанайской области;
Специализированного межрайонного следственного суда:
— Киянбекова Асель Ерлановна с освобождением от должности судьи специализированного следственного суда города Жезказгана области Ұлытау;
Специализированного межрайонного экономического суда:
— Кошенов Асламбек Кийкбаевич с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Петропавловска Северо-Казахстанской области;
— Сапарбек Аида с освобождением от должности судьи межрайонного суда города Туркестана Туркестанской области;
По городу Алматы:
Бостандыкского районного суда:
— Бори Мират Кайратулы с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда Алматинской области;
Специализированного межрайонного административного суда:
— Ахметова Ардак Бауржановна с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда Алматинской области;
— Абдиканиев Рамшит Нургабилович;
— Жолболдиева Дария Оразалиевна с освобождением от должности судьи Мойынкумского районного суда Жамбылской области;
Медеуского районного суда — Аметкулова Каната Амангельдиевича;
По области Абай:
Бородулихинского районного суда — Амарханова Нурсултана Николаевича;
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних — Турысбекову Меруерт Сакеновну;
По Акмолинской области:
— специализированного суда по административным правонарушениям города Кокшетау — Жашибекова Амира Хафизовича;
— специализированного межрайонного экономического суда — Дюсенову Камилю Кадыржановну;
По Актюбинской области:
суда города Актобе
— Беккужину Динару Абзаловну;
— Избасову Алину Ерболкызы;
суда № 2 города Актобе
— Кайболдина Жаслана Муратовича;
— Калиеву Нуршат Жеделбаевну;
специализированного межрайонного суда по уголовным делам — Исмаилову Индиру Асылхановну с освобождением от должности судьи Кобдинского районного суда этой же области;
По Алматинской области:
специализированного межрайонного суда по уголовным делам — Садыхову Эльмиру Сансызбаевну;
специализированного межрайонного административного суда — Рамазанова Азата Аскаровича с освобождением от должности судьи Карасайского
специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям этой же области;
специализированного межрайонного экономического суда — Галымова Диаса Манатовича;
По Западно-Казахстанской области:
специализированного межрайонного административного суда — Такееву Саяхат Ануаровну;
суда № 2 города Уральска — Рамазанова Данияра Рамазановича;
По Жамбылской области:
Кордайского районного суда — Искакова Кениша Илесовича;
Таразского городского суда — Алимкулову Инару Базылбековну;
суда района Турара Рыскулова — Камбарбека Кали Ауелбекулы;
По области Жетысу:
специализированного межрайонного административного суда — Нурболулы Азата;
По Карагандинской области:
суда № 2 района Әлихан Бөкейхан города Караганды — Хасенову Анар Саматовну с освобождением от должности судьи Нуринского районного суда этой же области;
По Костанайской области:
Аулиекольского районного суда — Симиютину Елену Анатольевну;
По Кызылординской области:
специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды — Аблаеву Айгуль Ауелбековну;
специализированного межрайонного экономического суда — Абдукаликова Олжаса Исаевича с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды этой же области;
По Мангистауской области:
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних — Джумаеву Мэншук Мухамедовну с освобождением от должности судьи Каракиянского районного суда этой же области;
Мунайлинского районного суда — Казиева Ерсина Айтбаевича;
По Павлодарской области:
специализированного межрайонного административного суда — Сейлгазинову Алию Шормановну с освобождением от должности судьи Экибастузского городского суда этой же области;
межрайонного суда по гражданским делам города Павлодара — Кочергу Лауру Ильдусовну;
По Туркестанской области:
специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних — Абдраманова Есбола Жунисалиевича с освобождением от должности председателя Кентауского городского суда этой же области;
специализированного межрайонного экономического суда — Курамысова Берика Полатбековича с освобождением от должности судьи Кентауского городского суда этой же области;
Сайрамского районного суда — Бегалиева Аската Умаркулбековича;
По Восточно-Казахстанской области:
Курчумского районного суда — Мизимбаева Думана Сарсенбековича;
межрайонного суда по уголовным делам города Усть-Каменогорска — Такенову-Шакиртову Асель Едилевну;
Риддерского городского суда — Жансултанову Эльвиру Кумарбековну;
Тарбагатайского районного суда — Татимбекова Данияра Толегеновича.
Освободить от занимаемых должностей:
— председателя судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда Ибраева Алмаза Сериковича в связи с уходом в отставку;
судей Алматинского городского суда
— Исабаеву Акмарал Ахмеджановну в связи с уходом в отставку;
— Молдашева Каната Чадиевича в связи с уходом в отставку;
— Мырзакарима Рустема Мырзакаримулы в связи с уходом в отставку;
судьи Атырауского областного суда
Нуржанову Багилу Баймуратовну в связи с уходом в отставку;
судей Карагандинского областного суда
— Аманжолова Нурбека Абдыманаповича в связи с уходом в отставку;
— Маймакова Бакытжана Кошкарбаевича в связи с уходом в отставку;
судьи Павлодарского областного суда
Ибраева Нурлана Саматовича в связи с уходом в отставку;
По городу Астане:
судьи межрайонного суда по гражданским делам Искакбекову Саулет Майдановну в связи с уходом в отставку;
По городу Алматы:
судьи Турксибского районного суда Жилкибаеву Айсару Сатовну в связи с достижением пенсионного возраста;
По городу Шымкенту:
— председателя специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Калдарова Галыма Калижанулы с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
— судьи межрайонного суда по уголовным делам Мыстаева Максата Ганибековича в связи с уходом в отставку;
По Алматинской области:
председателя специализированного межрайонного экономического суда Кожахметова Берика Акишхановича в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
По Акмолинской области:
— судьи Жаркаинского районного суда Сагинову Гульмиру Маратовну по собственному желанию;
— судьи Кокшетауского городского суда Кожамуратова Сержана Акылбаевича по собственному желанию;
По Жамбылской области:
судьи специализированного межрайонного экономического суда Ясарову Рукию Карткуловну в связи с достижением пенсионного возраста;
По области Жетысу:
председателя Аксуского районного суда Шаймерденова Нурлана Садыковича в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;
По Костанайской области:
судьи Костанайского межрайонного суда Жарасбаева Жумаша Рамазановича по собственному желанию;
По Мангистауской области:
председателя Актауского городского суда Шайдуллина Бауыржана Жауымбайулы в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;
По Туркестанской области:
судьи Казыгуртского районного суда Жумабаева Нуржана Амзебаевича в связи с уходом в отставку;
По Восточно-Казахстанской области:
судьи специализированного межрайонного экономического суда Оразбаева Салика Канатовича в связи с переходом на другую работу.
Указ вступил в силу со дня подписания.
Напомним, с 15 ноября в Казахстане вступают в силу новый перечень должностей, подлежащих ротации, и правила их перемещения.