    Кадровые изменения произошли в судейском корпусе — Указ Президента РК

    Президент Касым-Жомарт Токаев назначил и освободил ряд судей в регионах, включая председателей судов. Соответствующий указ Глава Государства подписал 10 ноября, передает Kazinform.

    Фото: Pexels

    На должности председателей судов назначены:

    По городу Алматы:

    специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям — Раисов Тимур Толегенович;

    специализированного межрайонного экономического суда — Нурбеков Айбар Баймаханович;

    По Акмолинской области:

    Сандыктауского районного суда — Садирмекова Арайлым Талипбековна;
    Степногорского городского суда — Калиаскарова Салтанат Жакиповна с освобождением от должности судьи Бурабайского районного суда этой же области;

    По Актюбинской области:

    суда № 2 города Актобе — Избагамбетова Сандугаш Жакияновна;
    Айтекебийского районного суда — Бертанов Талгатбек Батырбаевич с освобождением от должности судьи Темирского районного суда этой же области;

    По Атырауской области:

    Макатского районного суда — Орыспаев Курмет Орыспайулы;

    По Западно-Казахстанской области:

    районного суда № 2 Акжаикского района — Гумарова Тамара Салимжановна с освобождением от должности судьи Сырымского районного суда этой же области;

    Бокейординского районного суда — Шингалиев Марат Энгельсович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда этой же области;

    суда № 2 города Уральска — Суханова Гулдана Ибраевна;

    По Костанайской области:

    Аулиекольского районного суда — Оспанова Балжан Каиргельдиновна;

    Камыстинского районного суда — Ертаева Гали Каиркановна с освобождением от должности судьи суда района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области;

    Костанайского городского суда — Садвокасов Жумабек Майхибинович;

    По Северо-Казахстанской области:

    межрайонного суда района Шал акына — Умаров Рустем Кошкарович
    с освобождением от должности судьи суда № 2 города Петропавловска этой же области;

    По Туркестанской области:

    Ордабасинского районного суда — Сатыбалдиев Айжан Кулмановна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда города Шымкента;

    По Восточно-Казахстанской области:

    специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска — Жунусова Жанат Ниеткабыловна;

    межрайонного суда по уголовным делам города Усть-Каменогорска — Жаксыбекова Нургуль Айтбековна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам этой же области.

    На должности судей назначены:

    По городу Астане:

    Межрайонного суда по гражданским делам:

    — Бурабаев Дулат Кайдарович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области;

    — Ибраева Назгуль Ерканатовна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда
    Восточно-Казахстанской области;

    — Калиева Арайлым Кадилбековна с освобождением от должности судьи Балхашского городского суда Карагандинской области;

    Межрайонного суда по уголовным делам:

    — Алиева Акмарал Хакимовна с освобождением от должности судьи суда № 2 города Актобе Актюбинской области;

    — Жунусов Данияр Тулиндыевич с освобождением от должности судьи Камыстинского районного суда Костанайской области;

    Специализированного межрайонного следственного суда:

    — Киянбекова Асель Ерлановна с освобождением от должности судьи специализированного следственного суда города Жезказгана области Ұлытау;

    Специализированного межрайонного экономического суда:

    — Кошенов Асламбек Кийкбаевич с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Петропавловска Северо-Казахстанской области;

    — Сапарбек Аида с освобождением от должности судьи межрайонного суда города Туркестана Туркестанской области;

    По городу Алматы:

    Бостандыкского районного суда:

    — Бори Мират Кайратулы с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда Алматинской области;

    Специализированного межрайонного административного суда:

    — Ахметова Ардак Бауржановна с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда Алматинской области;

    — Абдиканиев Рамшит Нургабилович;

    — Жолболдиева Дария Оразалиевна с освобождением от должности судьи Мойынкумского районного суда Жамбылской области;

    Медеуского районного суда — Аметкулова Каната Амангельдиевича;

    По области Абай:

    Бородулихинского районного суда — Амарханова Нурсултана Николаевича;

    специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних — Турысбекову Меруерт Сакеновну;

    По Акмолинской области:

    — специализированного суда по административным правонарушениям города Кокшетау — Жашибекова Амира Хафизовича;

    — специализированного межрайонного экономического суда — Дюсенову Камилю Кадыржановну;

    По Актюбинской области:

    суда города Актобе

    — Беккужину Динару Абзаловну;

    — Избасову Алину Ерболкызы;

    суда № 2 города Актобе

    — Кайболдина Жаслана Муратовича;

    — Калиеву Нуршат Жеделбаевну;

    специализированного межрайонного суда по уголовным делам — Исмаилову Индиру Асылхановну с освобождением от должности судьи Кобдинского районного суда этой же области;

    По Алматинской области:

    специализированного межрайонного суда по уголовным делам — Садыхову Эльмиру Сансызбаевну;

    специализированного межрайонного административного суда — Рамазанова Азата Аскаровича с освобождением от должности судьи Карасайского

    специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям этой же области;

    специализированного межрайонного экономического суда — Галымова Диаса Манатовича;

    По Западно-Казахстанской области:

    специализированного межрайонного административного суда — Такееву Саяхат Ануаровну;

    суда № 2 города Уральска — Рамазанова Данияра Рамазановича;

    По Жамбылской области:

    Кордайского районного суда — Искакова Кениша Илесовича;

    Таразского городского суда — Алимкулову Инару Базылбековну;

    суда района Турара Рыскулова — Камбарбека Кали Ауелбекулы;

    По области Жетысу:

    специализированного межрайонного административного суда — Нурболулы Азата;

    По Карагандинской области:

    суда № 2 района Әлихан Бөкейхан города Караганды — Хасенову Анар Саматовну с освобождением от должности судьи Нуринского районного суда этой же области;

    По Костанайской области:

    Аулиекольского районного суда — Симиютину Елену Анатольевну;

    По Кызылординской области:

    специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды — Аблаеву Айгуль Ауелбековну;

    специализированного межрайонного экономического суда — Абдукаликова Олжаса Исаевича с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды этой же области;

    По Мангистауской области:

    специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних — Джумаеву Мэншук Мухамедовну с освобождением от должности судьи Каракиянского районного суда этой же области;

    Мунайлинского районного суда — Казиева Ерсина Айтбаевича;

    По Павлодарской области:

    специализированного межрайонного административного суда — Сейлгазинову Алию Шормановну с освобождением от должности судьи Экибастузского городского суда этой же области;

    межрайонного суда по гражданским делам города Павлодара — Кочергу Лауру Ильдусовну;

    По Туркестанской области:

    специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних — Абдраманова Есбола Жунисалиевича с освобождением от должности председателя Кентауского городского суда этой же области;

    специализированного межрайонного экономического суда — Курамысова Берика Полатбековича с освобождением от должности судьи Кентауского городского суда этой же области;

    Сайрамского районного суда — Бегалиева Аската Умаркулбековича;

    По Восточно-Казахстанской области:

    Курчумского районного суда — Мизимбаева Думана Сарсенбековича;

    межрайонного суда по уголовным делам города Усть-Каменогорска — Такенову-Шакиртову Асель Едилевну;

    Риддерского городского суда — Жансултанову Эльвиру Кумарбековну; 

    Тарбагатайского районного суда — Татимбекова Данияра Толегеновича.

    Освободить от занимаемых должностей:

    — председателя судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда Ибраева Алмаза Сериковича в связи с уходом в отставку;

    судей Алматинского городского суда

    — Исабаеву Акмарал Ахмеджановну в связи с уходом в отставку;

    — Молдашева Каната Чадиевича в связи с уходом в отставку;

    — Мырзакарима Рустема Мырзакаримулы в связи с уходом в отставку;

    судьи Атырауского областного суда

    Нуржанову Багилу Баймуратовну в связи с уходом в отставку;

    судей Карагандинского областного суда

    — Аманжолова Нурбека Абдыманаповича в связи с уходом в отставку;

    — Маймакова Бакытжана Кошкарбаевича в связи с уходом в отставку;

    судьи Павлодарского областного суда

    Ибраева Нурлана Саматовича в связи с уходом в отставку;

    По городу Астане:

    судьи межрайонного суда по гражданским делам Искакбекову Саулет Майдановну в связи с уходом в отставку;

    По городу Алматы:

    судьи Турксибского районного суда Жилкибаеву Айсару Сатовну в связи с достижением пенсионного возраста;

    По городу Шымкенту:

    — председателя специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Калдарова Галыма Калижанулы с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

    — судьи межрайонного суда по уголовным делам Мыстаева Максата Ганибековича в связи с уходом в отставку;

    По Алматинской области:

    председателя специализированного межрайонного экономического суда Кожахметова Берика Акишхановича в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

    По Акмолинской области:

    — судьи Жаркаинского районного суда Сагинову Гульмиру Маратовну по собственному желанию;

    — судьи Кокшетауского городского суда Кожамуратова Сержана Акылбаевича по собственному желанию;

    По Жамбылской области:

    судьи специализированного межрайонного экономического суда Ясарову Рукию Карткуловну в связи с достижением пенсионного возраста;

    По области Жетысу:

    председателя Аксуского районного суда Шаймерденова Нурлана Садыковича в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;

    По Костанайской области:

    судьи Костанайского межрайонного суда Жарасбаева Жумаша Рамазановича по собственному желанию;

    По Мангистауской области:

    председателя Актауского городского суда Шайдуллина Бауыржана Жауымбайулы в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;

    По Туркестанской области:

    судьи Казыгуртского районного суда Жумабаева Нуржана Амзебаевича в связи с уходом в отставку;

    По Восточно-Казахстанской области:

    судьи специализированного межрайонного экономического суда Оразбаева Салика Канатовича в связи с переходом на другую работу.

    Указ вступил в силу со дня подписания.

    Напомним, с 15 ноября в Казахстане вступают в силу новый перечень должностей, подлежащих ротации, и правила их перемещения. 

     

