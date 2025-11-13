Кадровые изменения произошли в судейском корпусе — Указ Президента РК

На должности председателей судов назначены:

По городу Алматы:



специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям — Раисов Тимур Толегенович;

специализированного межрайонного экономического суда — Нурбеков Айбар Баймаханович;

По Акмолинской области:



Сандыктауского районного суда — Садирмекова Арайлым Талипбековна;

Степногорского городского суда — Калиаскарова Салтанат Жакиповна с освобождением от должности судьи Бурабайского районного суда этой же области;

По Актюбинской области:



суда № 2 города Актобе — Избагамбетова Сандугаш Жакияновна;

Айтекебийского районного суда — Бертанов Талгатбек Батырбаевич с освобождением от должности судьи Темирского районного суда этой же области;

По Атырауской области:



Макатского районного суда — Орыспаев Курмет Орыспайулы;

По Западно-Казахстанской области:



районного суда № 2 Акжаикского района — Гумарова Тамара Салимжановна с освобождением от должности судьи Сырымского районного суда этой же области;

Бокейординского районного суда — Шингалиев Марат Энгельсович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда этой же области;

суда № 2 города Уральска — Суханова Гулдана Ибраевна;

По Костанайской области:

Аулиекольского районного суда — Оспанова Балжан Каиргельдиновна;

Камыстинского районного суда — Ертаева Гали Каиркановна с освобождением от должности судьи суда района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области;

Костанайского городского суда — Садвокасов Жумабек Майхибинович;

По Северо-Казахстанской области:



межрайонного суда района Шал акына — Умаров Рустем Кошкарович

с освобождением от должности судьи суда № 2 города Петропавловска этой же области;

По Туркестанской области:



Ордабасинского районного суда — Сатыбалдиев Айжан Кулмановна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда города Шымкента;

По Восточно-Казахстанской области:



специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска — Жунусова Жанат Ниеткабыловна;

межрайонного суда по уголовным делам города Усть-Каменогорска — Жаксыбекова Нургуль Айтбековна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам этой же области.

На должности судей назначены:



По городу Астане:



Межрайонного суда по гражданским делам:

— Бурабаев Дулат Кайдарович с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области;



— Ибраева Назгуль Ерканатовна с освобождением от должности судьи специализированного межрайонного экономического суда

Восточно-Казахстанской области;



— Калиева Арайлым Кадилбековна с освобождением от должности судьи Балхашского городского суда Карагандинской области;

Межрайонного суда по уголовным делам:

— Алиева Акмарал Хакимовна с освобождением от должности судьи суда № 2 города Актобе Актюбинской области;



— Жунусов Данияр Тулиндыевич с освобождением от должности судьи Камыстинского районного суда Костанайской области;

Специализированного межрайонного следственного суда:

— Киянбекова Асель Ерлановна с освобождением от должности судьи специализированного следственного суда города Жезказгана области Ұлытау;

Специализированного межрайонного экономического суда:

— Кошенов Асламбек Кийкбаевич с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Петропавловска Северо-Казахстанской области;



— Сапарбек Аида с освобождением от должности судьи межрайонного суда города Туркестана Туркестанской области;

По городу Алматы:



Бостандыкского районного суда:

— Бори Мират Кайратулы с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда Алматинской области;

Специализированного межрайонного административного суда:

— Ахметова Ардак Бауржановна с освобождением от должности судьи Карасайского районного суда Алматинской области;



— Абдиканиев Рамшит Нургабилович;



— Жолболдиева Дария Оразалиевна с освобождением от должности судьи Мойынкумского районного суда Жамбылской области;

Медеуского районного суда — Аметкулова Каната Амангельдиевича;

По области Абай:



Бородулихинского районного суда — Амарханова Нурсултана Николаевича;

специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних — Турысбекову Меруерт Сакеновну;

По Акмолинской области:



— специализированного суда по административным правонарушениям города Кокшетау — Жашибекова Амира Хафизовича;

— специализированного межрайонного экономического суда — Дюсенову Камилю Кадыржановну;

По Актюбинской области:



суда города Актобе

— Беккужину Динару Абзаловну;



— Избасову Алину Ерболкызы;

суда № 2 города Актобе

— Кайболдина Жаслана Муратовича;

— Калиеву Нуршат Жеделбаевну;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам — Исмаилову Индиру Асылхановну с освобождением от должности судьи Кобдинского районного суда этой же области;

По Алматинской области:

специализированного межрайонного суда по уголовным делам — Садыхову Эльмиру Сансызбаевну;

специализированного межрайонного административного суда — Рамазанова Азата Аскаровича с освобождением от должности судьи Карасайского

специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям этой же области;

специализированного межрайонного экономического суда — Галымова Диаса Манатовича;

По Западно-Казахстанской области:



специализированного межрайонного административного суда — Такееву Саяхат Ануаровну;

суда № 2 города Уральска — Рамазанова Данияра Рамазановича;

По Жамбылской области:

Кордайского районного суда — Искакова Кениша Илесовича;

Таразского городского суда — Алимкулову Инару Базылбековну;

суда района Турара Рыскулова — Камбарбека Кали Ауелбекулы;

По области Жетысу:



специализированного межрайонного административного суда — Нурболулы Азата;

По Карагандинской области:



суда № 2 района Әлихан Бөкейхан города Караганды — Хасенову Анар Саматовну с освобождением от должности судьи Нуринского районного суда этой же области;

По Костанайской области:



Аулиекольского районного суда — Симиютину Елену Анатольевну;

По Кызылординской области:



специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды — Аблаеву Айгуль Ауелбековну;

специализированного межрайонного экономического суда — Абдукаликова Олжаса Исаевича с освобождением от должности судьи специализированного суда по административным правонарушениям города Кызылорды этой же области;

По Мангистауской области:



специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних — Джумаеву Мэншук Мухамедовну с освобождением от должности судьи Каракиянского районного суда этой же области;

Мунайлинского районного суда — Казиева Ерсина Айтбаевича;

По Павлодарской области:



специализированного межрайонного административного суда — Сейлгазинову Алию Шормановну с освобождением от должности судьи Экибастузского городского суда этой же области;

межрайонного суда по гражданским делам города Павлодара — Кочергу Лауру Ильдусовну;

По Туркестанской области:



специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних — Абдраманова Есбола Жунисалиевича с освобождением от должности председателя Кентауского городского суда этой же области;

специализированного межрайонного экономического суда — Курамысова Берика Полатбековича с освобождением от должности судьи Кентауского городского суда этой же области;

Сайрамского районного суда — Бегалиева Аската Умаркулбековича;

По Восточно-Казахстанской области:

Курчумского районного суда — Мизимбаева Думана Сарсенбековича;

межрайонного суда по уголовным делам города Усть-Каменогорска — Такенову-Шакиртову Асель Едилевну;

Риддерского городского суда — Жансултанову Эльвиру Кумарбековну;

Тарбагатайского районного суда — Татимбекова Данияра Толегеновича.

Освободить от занимаемых должностей:



— председателя судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда Ибраева Алмаза Сериковича в связи с уходом в отставку;

судей Алматинского городского суда

— Исабаеву Акмарал Ахмеджановну в связи с уходом в отставку;

— Молдашева Каната Чадиевича в связи с уходом в отставку;

— Мырзакарима Рустема Мырзакаримулы в связи с уходом в отставку;



судьи Атырауского областного суда

Нуржанову Багилу Баймуратовну в связи с уходом в отставку;



судей Карагандинского областного суда

— Аманжолова Нурбека Абдыманаповича в связи с уходом в отставку;

— Маймакова Бакытжана Кошкарбаевича в связи с уходом в отставку;



судьи Павлодарского областного суда

Ибраева Нурлана Саматовича в связи с уходом в отставку;



По городу Астане:

судьи межрайонного суда по гражданским делам Искакбекову Саулет Майдановну в связи с уходом в отставку;



По городу Алматы:



судьи Турксибского районного суда Жилкибаеву Айсару Сатовну в связи с достижением пенсионного возраста;



По городу Шымкенту:



— председателя специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Калдарова Галыма Калижанулы с прекращением полномочий судьи по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;



— судьи межрайонного суда по уголовным делам Мыстаева Максата Ганибековича в связи с уходом в отставку;



По Алматинской области:

председателя специализированного межрайонного экономического суда Кожахметова Берика Акишхановича в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;



По Акмолинской области:



— судьи Жаркаинского районного суда Сагинову Гульмиру Маратовну по собственному желанию;



— судьи Кокшетауского городского суда Кожамуратова Сержана Акылбаевича по собственному желанию;



По Жамбылской области:



судьи специализированного межрайонного экономического суда Ясарову Рукию Карткуловну в связи с достижением пенсионного возраста;



По области Жетысу:



председателя Аксуского районного суда Шаймерденова Нурлана Садыковича в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;



По Костанайской области:



судьи Костанайского межрайонного суда Жарасбаева Жумаша Рамазановича по собственному желанию;



По Мангистауской области:



председателя Актауского городского суда Шайдуллина Бауыржана Жауымбайулы в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;



По Туркестанской области:



судьи Казыгуртского районного суда Жумабаева Нуржана Амзебаевича в связи с уходом в отставку;



По Восточно-Казахстанской области:



судьи специализированного межрайонного экономического суда Оразбаева Салика Канатовича в связи с переходом на другую работу.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Напомним, с 15 ноября в Казахстане вступают в силу новый перечень должностей, подлежащих ротации, и правила их перемещения.