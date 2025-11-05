Новые правила ротации в силовых ведомствах Казахстана: Президент утвердил перечень должностей

Опубликован Указ «Об утверждении перечня руководящих должностей правоохранительных органов и органов гражданской защиты Республики Казахстан, подлежащих ротации, и Правил их перемещения», подписанный Президентом Касым-Жомартом Токаевым 31 октября 2025 года.

Документ определяет обновленный список должностей правоохранительных органов и органов гражданской защиты, которые будут ротироваться. Это касается Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу, Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В перечень включили руководящие должности, на которые распространяется обязательная ротация.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан

Руководитель Аппарата Генерального прокурора; Начальник Службы Генеральной прокуратуры; Начальник департамента Генеральной прокуратуры; Заместитель начальника Службы Генеральной прокуратуры; Ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре (далее — Академия); Первый проректор Академии; Проректор Академии; Председатель Комитета; Первый заместитель председателя Комитета; Заместитель председателя Комитета; Начальник территориального и приравненного к нему органа Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры; Заместитель начальника территориального и приравненного к нему органа Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры; Главный транспортный прокурор; Первый заместитель Главного транспортного прокурора; Заместитель Главного транспортного прокурора; Региональный транспортный прокурор; Прокурор области и приравненный к нему прокурор (городов республиканского значения и столицы); Первый заместитель прокурора области и приравненного к нему прокурора (городов республиканского значения и столицы); Заместитель прокурора области и приравненного к нему прокурора (городов республиканского значения и столицы); Районный и приравненный к нему (городской, межрайонный, а также специализированный) прокурор.

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Руководитель аппарата Агентства; Руководитель департамента Агентства; Руководитель департамента экономических расследований по городу Астане, Алматы, Шымкенту, области; Заместитель руководителя департамента экономических расследований по городу Астане, Алмате, Шымкенту, области.

Министерство внутренних дел Республики Казахстан

Руководитель аппарата Министерства внутренних дел; Начальник департамента Министерства внутренних дел; Председатель Комитета; Заместитель председателя Комитета; Начальник департамента полиции области, города республиканского значения, столицы, на транспорте; Первый заместитель начальника департамента полиции области, города республиканского значения, столицы, на транспорте; Заместитель начальника департамента полиции области, города республиканского значения, столицы, на транспорте; Начальник городского, районного, линейного управления (отдела) полиции департамента полиции области, города республиканского значения, столицы, на транспорте; Начальник департамента уголовно-исполнительной системы области, города республиканского значения и столицы; Заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы области, города республиканского значения и столицы; Начальник высшего учебного заведения Министерства внутренних дел; Заместитель начальника высшего учебного заведения Министерства внутренних дел.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Председатель Комитета противопожарной службы; Заместитель председателя Комитета противопожарной службы; Председатель Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций; Заместитель председателя Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций; Первый заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям области, города республиканского значения и столицы; Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям области, города республиканского значения и столицы; Начальник городского, районного (районного в городе) управления по чрезвычайным ситуациям департамента по чрезвычайным ситуациям области, города республиканского значения и столицы.

Согласно новым правилам, ротация сотрудников будут проводится один раз в три года по решению руководителя ведомства. Основанием для ротации служит годовой план, который формируют кадровые службы.

До 1 октября уполномоченные руководители направляют свои предложения, а до 1 ноября готовый план ротации на следующий год утверждает руководитель соответствующего правоохранительного органа.

- При этом указанный срок не возобновляется при переназначении сотрудников на равнозначные ранее занимаемым должностям после реорганизации государственного органа, изменения структуры либо переименования должностей, а также в случае возложения на сотрудников дополнительных функциональных обязанностей без изменения занимаемой должности, — говорится в документе.

Ротация производится по одной из следующих схем:

межуровневая («центр — регион», «регион — центр»); межрегиональная («регион — регион»); межсекторальная («центр — центр»).

- Назначение сотрудника на предыдущую должность, с которой осуществлена ротация, а также с которой он был перемещен на другую должность или освобожден от должности в связи с отказом от ротации, допускается не ранее чем через один год со дня его ротации на другую должность, перемещения или освобождения, если Президентом Республики Казахстан или Администрацией Президента Республики Казахстан не будет принято иное решение в отношении сотрудников, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом Республики Казахстан и (или) по согласованию с ним, а также по согласованию с Администрацией, — отмечают в правилах.

Если ротация требует переезда в другой населенный пункт, то для отдельных категорий руководителей она возможна только с их письменного согласия. Это касается тех, у кого на иждивении дети или родственники с инвалидностью, либо родитель-пенсионер. Эти обстоятельства должны быть подтверждены документально. В случае отказа таким сотрудникам предлагают равнозначную должность в том же городе или продлевают срок пребывания на текущей должности до трех лет. Если после максимального срока сотрудник снова откажется от предложенной должности — его освобождают и переводят в распоряжение органа для решения дальнейшего прохождения службы.

Ранее Глава государства подписал изменения и дополнения в Указ от 4 мая 2014 года «Об утверждении Положения о Службе государственной охраны Республики Казахстан». В документе уточнены функции службы и расширена ее роль в сфере обороны и гособоронзаказа.